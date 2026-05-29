『僕のヒーローアカデミア』『ハイキュー!!』『メダリスト』『SAKAMOTO DAYS』など数々の人気作品を手掛ける作曲家・林ゆうきによるコンサートが2026年12月27日(日)東京国際フォーラムホールCにて開催されることが決定しました！

自身が手がけたサウンドトラックの中から、選りすぐりの楽曲を、林ゆうきとSpecial Band Orchestraによる生演奏でお届けします。さらに、一部楽曲では作品映像も交えながら、音楽の世界観を鮮やかに彩ります。 生演奏でしか味わうことのできない特別な音楽体験をお楽しみください。 チケットの抽選先行販売は本日5月29日(金)12:00より受付を開始。詳細はキョードー東京のWEBサイトよりご確認ください。 キョードー東京 https://tickets.kyodotokyo.com/yukihayashi26/

林ゆうき プロフィール

1980年生まれ / 京都府出身 元男子新体操選手、競技者としての音楽の選曲から伴奏音楽の世界へ傾倒していく。 音楽経験は無かったが、大学在学中に独学で作曲活動を始める。 卒業後、hideo kobayashiにトラックメイキングの基礎を学び、競技系ダンス全般の伴奏音楽制作を本格的に開始、さまざまなジャンルの音楽を取り込み、元踊り手としての感覚から映像との一体感に重きを置く独自の音楽性を築く。 ２０２２年～京都を中心に、アニメーション × サウンドトラックのフェス「京伴祭」のプロデュースも行っている。 オフィシャルHP：https://www.yukihayashi.net/l/ja-JP/

主な作品 ■ドラマ • 「リーガルハイ」シリーズ • 「ストロベリーナイト」 • 「あなたの番です」 • 「緊急取調室」 シリーズ • 「GIFT」 ■アニメ • 「僕のヒーローアカデミア」シリーズ • 「ハイキュー!!」シリーズ • 「SAKAMOTO DAYS」 • 「メダリスト」 • 「ガンダム ビルドファイターズ」シリーズ ■映画 • 「ONE PIECE FILM GOLD」 • 「神様のカルテ2」 • 「アオハライド」 ■特撮 • 「ウルトラマンアーク」

公演概要

【公演名】林ゆうき～劇伴食堂 肆 【日時】2026年12月27日(日) 16:30開演 / 16:00開場 【会場】東京国際フォーラムホールC 【出演】林ゆうき 他 【チケット料金(税込)】全席指定12,000円 ※未就学児入場不可 ※チケットはお一人様1枚必要です。 ※公演中止の場合を除き、お客様の体調不良によるチケットの払い戻しは致しません。 ※車いすをご利用の方は チケットをご購入の上、キョードー東京チケットセンター(0570-550-799 平日11:00-1800 土日祝10:00-18:00) までご連絡ください。

★チケット抽選先行 受付期間 : 5月29日(金)12:00～6月14日(日)23:59

キョードー東京 https://tickets.kyodotokyo.com/yukihayashi26/ 【チケット一般発売日】2026年8月1 日(土)10:00AM 主催：キョードー東京 お問い合わせ：キョードー東京0570-550-799（平日11:00-18:00/土日祝10:00-18:00）