『広瀬和生プロデュース もっと！新ニッポンの話芸スピンオフvol.8』が2026年09月26日(土)に文京シビックホール 小ホール（東京都 文京区 春日 1丁目16-21）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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落語評論家・広瀬和生が「自分が観たい若手を組み合わせて、他ではあり得ない落語会を作る」というコンセプトで2011年に立ち上げたのが「立川こしら・春風亭一之輔 ニッポンの話芸」。 2012年スタートの「新ニッポンの話芸」はその後継企画。 こしら・鈴々舎馬るこ・三遊亭きつつき（現・萬橘）の三人会として2012年にスタート、2019年に「もっと！新ニッポンの話芸」となったが、萬橘の卒業を機にこしら・馬るこ＋ゲストの「もっと！新ニッポンの話芸スピンオフ」となった。 そして今年2月、こしらが卒業。今回から馬るこに柳亭信楽・ナツノカモ・立川かしめを加えた4人レギュラー体制となった。「他ではあり得ない組み合わせ」というコンセプトは健在。 落語ファン必見の、いま最もユニークなイベントだ。

公演概要

落語評論家 広瀬和生が、いま一番観たい落語家を一度に観られる落語会 出演は、鈴々舎馬るこ、柳亭信楽、立川かしめ、ナツノカモ 落語会のあとのアフタートークも楽しみな会。 『もっと！新ニッポンの話芸スピンオフvol.8』 公演期間：2026年9月26日 (土) 会場：文京シビックホール 小ホール（東京都 文京区 春日 1丁目16-21） ■出演者 鈴々舎馬るこ、柳亭信楽、立川かしめ、ナツノカモ ■公演スケジュール 2026年09月26日(土) ※開場は開演の30分前 ■チケット料金 前売：3,700円 アンダー30割引：2,700円 （全席指定・税込） ※アンダー30割引チケットの方は、当日受付にて身分証をご提示下さい。年齢が確認できない場合は、差額分を当日ご精算いただきます。 ※未就学児入場不可

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