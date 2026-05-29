株式会社大地(所在地：北海道帯広市／代表取締役：林 秀康)は、北海道・十勝エリアで運営してきた宿泊リゾート「十勝まきばの家」(所在地：北海道池田町)を全面改装し、2026年4月23日にワイナリー併設のオールインクルーシブヴィラ「十勝まきばの家 Winery & Villas」としてフルリニューアルオープンいたしました。





「十勝まきばの家」は、1975年に町営レストランとして誕生し、50年以上にわたり十勝の自然とともに歩んできた宿泊リゾートです。

今回のリニューアルでは、従来のコテージ型宿泊リゾートから、食事・ドリンク・ミニバー・ラウンジ・アクティビティを含むオールインクルーシブ型の高付加価値な滞在へ刷新しました。

十勝の自然に包まれるプライベートヴィラで、独自品種をベースにした自社醸造の十勝ワインをはじめとしたアルコールや自社製造のジュース、ワイナリー見学、トレッキング、ドッグラン、焚火などを滞在中に楽しめる点が特徴です。





客室はコテージからヴィラへとリニューアルし、全7棟を展開。各棟にはLIXIL製の最新バスを備え、カップルやご家族、グループ、愛犬との旅行まで幅広い滞在ニーズに対応します。

これまでの“十勝の自然の中で泊まる宿”から、“十勝の自然・食・ワインを味わい尽くす滞在型リゾート”へと進化しました。





2026年4月23日より予約受付を開始しており、現在、リニューアルを記念した15％OFFプランも販売しています。

リニューアル記念プラン：2名1室1名利用時28,880円～





コテージタイプから快適にお過ごしいただけるヴィラタイプへ









■十勝の食・ワイン・自然体験を一度に楽しむオールインクルーシブ滞在

「十勝まきばの家 Winery & Villas」では、夕食・朝食に加え、ラウンジでのフリーフロー、客室ミニバー、各種アクティビティを含むオールインクルーシブ形式を導入しています。

オールインクルーシブとは、宿泊料金に食事やドリンク、リゾート内サービスなどが含まれる滞在スタイルで、滞在中に追加料金を気にせず過ごせる点が特徴です。





今回のリニューアルにあわせて、夕食はお肉または海鮮から選べるBBQスタイルへ刷新しました。十勝の雄大な自然に包まれたプライベートヴィラで、好みに合わせたBBQを楽しみながら、自社栽培、醸造の十勝産のワインとの組み合わせも味わえます。

ワイナリーを併設する本リゾートでは、食事を単なる宿泊サービスの一部ではなく、十勝の風土を体感する時間として再設計しました。

自然の中で味わうBBQ、土地に根ざしたワイン、滞在中に楽しめる焚火やトレッキング、ワイナリー見学が一体となり、十勝らしい滞在体験をつくります。

食・ワイン・自然体験を自由に楽しめることも、オールインクルーシブならではの魅力です。





従来の宿泊リゾートとしての利用に加え、滞在そのものを旅の目的にできる、十勝ならではのオールインクルーシブヴィラとして新たな宿泊価値を提案します。





オールインクルーシブ滞在









■ワイナリー併設だから楽しめる、十勝ワインと自然体験

本宿泊リゾートは、ワイナリーを併設したリゾートであることも大きな特徴です。

滞在中は、自社醸造の十勝ワインを楽しめるほか、ワイナリー見学やブドウ栽培体験(要予約)を通じて、十勝の風土とワインづくりの背景に触れることができます。

提供するワインには、十勝の気候風土から生まれた独自品種である清見種・清舞種・山幸種などの品種を用いたものもあり、土地に根ざした味わいを体験できる点も魅力です。

また、リゾート周辺の豊かな自然を活かし、焚火やトレッキング、ワイン樽サウナなどのアクティビティも用意しています。ぶどうが育つ土地を歩き、その土地で醸されたワインを味わい、夜には焚火を囲んで過ごす。そんな一つひとつの時間を通じて、十勝の自然や風土を五感で感じられる滞在体験を提供します。

ワインを味わうだけでなく、その背景にある土地の魅力や自然環境まで体感できる、ワイナリー併設ヴィラならではの滞在を提供します。





ブドウ栽培体験









■全7棟のヴィラで、愛犬との滞在にも対応

全7棟のヴィラは、十勝の自然に包まれながらプライベートな時間を過ごせる客室としてリニューアルしました。

各棟にはLIXIL製の最新バスを備え、アメニティや室内設備も見直すことで、従来のコテージ滞在から、より上質で快適なヴィラ滞在へと刷新しています。

客室にはスピーカーを備え、音楽を楽しみながらくつろぐ時間や、自社醸造ワインを片手に過ごす時間など、滞在そのものを楽しめる環境を整えました。また、食事は各棟ごとに設けた個室の食事処で提供し、周囲を気にせずゆったりと食事を楽しめる点も特徴です。

愛犬と泊まれるヴィラやヴィラ専用のドッグランも用意しており、ペット連れの旅行にも対応。

カップル、ご家族、グループでの滞在に加え、愛犬と一緒に十勝の自然を満喫する旅にも適しています。





愛犬とも楽しめる快適設備のヴィラ









■リニューアル記念15％OFFキャンペーン実施中

フルリニューアルを記念し、「十勝まきばの家 Winery & Villas」では対象日・期間限定で通常料金より15％OFFで宿泊できる記念プランを販売しています。

ワイナリー併設のオールインクルーシブヴィラとして新たに生まれ変わった本リゾートを、より気軽に体験いただける特別プランです。

夕食・朝食、ラウンジでのフリーフロー、客室ミニバー、焚火やトレッキング、ワイナリー見学などを含む滞在を通じて、十勝の食・ワイン・自然を一度にお楽しみいただけます。





ワイナリーならではのオールインクルーシブをお得に









■宿泊リゾート概要

名称 ： 十勝まきばの家 Winery & Villas

所在地 ： 〒083-0002 北海道中川郡池田町清見144-1

ホームページ： https://makibanoie.com

定員 ： 最大4名

料金 ： 28,880円～リニューアル記念15％OFFプラン販売中

(2名1室1名利用時)

※料金は宿泊日・人数・プランにより変動あり

交通アクセス： JR池田駅…車で約5分

： JR帯広駅…車で約40分

： とかち帯広空港…車で約50分

客室 ： FOREST VILLA 4棟

WITHDOG VILLA 3棟(ペット可タイプ)





＜設備＞

全7棟のプライベートヴィラ／個室食事処／全棟LIXIL製最新バス／トイレ／洗面台／冷暖房／Wi-Fi／客室スピーカー／客室ミニバー／ラウンジ／レストラン／ショップ＆レセプション／ワイン樽サウナ／焚火スペース／ドッグラン／駐車場





＜アメニティ＞

各種バスアメニティ／タオル類／歯みがきセット／ドライヤー／その他客室アメニティ

※詳細は公式サイトをご確認ください。









【会社概要】

法人名： 株式会社大地

所在地： 〒080-0806 北海道帯広市東6条南23丁目2-6

代表者： 代表取締役 林 秀康

URL ： https://daichi-hokkaido.co.jp/