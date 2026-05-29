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HATTRICK、柏レイソルと「2026 柏レイソル SUSTAINABLE UPCYCLE AUCTION」を開催！
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK Auction（https://auction.hattrick.world/）」は、柏レイソルとのアップサイクルプロジェクト「2026 柏レイソル SUSTAINABLE UPCYCLE AUCTION」を開催いたします。Vol.1は2026年5月29日（金）から、Vol.2は、6月4日（木）から開始いたします。
2025シーズンを彩ったアイテムが、ショルダーバッグ・トートバッグとして新たに生まれ変わる
柏レイソルは、千葉県柏市をホームタウンとするＪ１リーグのプロサッカークラブです。環境に配慮したスタジアム運営や、再生ポリエステル素材のユニフォーム採用など、サステナブルな取り組みを推進しています。さらに、SDGsの「12. つくる責任 つかう責任」の目標に基づき、使用済みアイテムを次世代へつなぐアップサイクルプロジェクトにも取り組んでいます。
一方、バリュエンスジャパン株式会社が運営する「HATTRICK」は、スポーツチームや団体をはじめ、エンターテインメント業界ではアーティスト、映画会社などと共同でアップサイクルプロジェクト（オークション）を実施しています。
このたび、「HATTRICK Auction」にて開催する「2026 柏レイソル SUSTAINABLE UPCYCLE AUCTION」では、2025シーズンに選手が着用した2ndユニフォームパンツをショルダーバッグに、スタジアムに掲出していた選手のビジュアルバナーをトートバッグへアップサイクル。2025シーズンを共に戦い、スタジアムを彩ったアイテムが、日常で使える特別なバッグとして生まれ変わります。
本来であればシーズン終了とともに役割を終えるアイテムに新たな価値を加えることで、廃棄物の削減につなげるだけでなく、ファン・サポーターの皆さまの想いやシーズンの記憶を次へとつなぎ、地域・社会・環境への貢献にも寄与します。
「HATTRICK」では今後も環境課題の解決や、地域社会の新たな循環の創出を目指し、ファンや地域の皆さまにさまざまな企画をお届けできるよう取り組んでまいります。また、世の中から発生する廃材にあらゆる視点から価値を付加し、循環型社会形成の一助となるべく邁進してまいります。
■2026 柏レイソル SUSTAINABLE UPCYCLE AUCTION 概要
・開催期間
Vol.1：2026年5月29日（金）18：00 〜 2026年6月1日（月）22：00
Vol.2：2026年6月4日（木）18：00 〜 2026年6月8日（月）22：00
・出品商品：ショルダーバッグ、トートバッグ
・オークションページURL
Vol.1：https://auction.hattrick.world/top/3682
Vol.2：https://auction.hattrick.world/top/3683
※1点ずつハンドメイドで製作しているため、商品ごとに多少の個体差が生じる場合がございます。
※実使用の商品のため、多少の傷や汚れ、ほつれなどがある可能性がございます。
※オークションの開始価格は、ショルダーバッグが10,000円（税抜）、トートバッグが15,000円（税抜）となります。
※詳細はオークションページをご確認ください。
■HATTRICKについて
バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。
・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/
・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/
・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）
■柏レイソル 概要
・設立：1992年4月1日
・代表：代表取締役 山崎 和伸
・本社所在地：千葉県柏市日立台1-2-50
・事業内容：プロサッカークラブの経営、サッカー・その他の各種スポーツ競技の興行及びその仲介、サッカー等の選手の養成
・URL：https://www.reysol.co.jp/
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
Vol.1オークションページ
https://auction.hattrick.world/top/3682
Vol.2オークションページ
https://auction.hattrick.world/top/3683
2025シーズンを彩ったアイテムが、ショルダーバッグ・トートバッグとして新たに生まれ変わる
柏レイソルは、千葉県柏市をホームタウンとするＪ１リーグのプロサッカークラブです。環境に配慮したスタジアム運営や、再生ポリエステル素材のユニフォーム採用など、サステナブルな取り組みを推進しています。さらに、SDGsの「12. つくる責任 つかう責任」の目標に基づき、使用済みアイテムを次世代へつなぐアップサイクルプロジェクトにも取り組んでいます。
一方、バリュエンスジャパン株式会社が運営する「HATTRICK」は、スポーツチームや団体をはじめ、エンターテインメント業界ではアーティスト、映画会社などと共同でアップサイクルプロジェクト（オークション）を実施しています。
このたび、「HATTRICK Auction」にて開催する「2026 柏レイソル SUSTAINABLE UPCYCLE AUCTION」では、2025シーズンに選手が着用した2ndユニフォームパンツをショルダーバッグに、スタジアムに掲出していた選手のビジュアルバナーをトートバッグへアップサイクル。2025シーズンを共に戦い、スタジアムを彩ったアイテムが、日常で使える特別なバッグとして生まれ変わります。
本来であればシーズン終了とともに役割を終えるアイテムに新たな価値を加えることで、廃棄物の削減につなげるだけでなく、ファン・サポーターの皆さまの想いやシーズンの記憶を次へとつなぎ、地域・社会・環境への貢献にも寄与します。
「HATTRICK」では今後も環境課題の解決や、地域社会の新たな循環の創出を目指し、ファンや地域の皆さまにさまざまな企画をお届けできるよう取り組んでまいります。また、世の中から発生する廃材にあらゆる視点から価値を付加し、循環型社会形成の一助となるべく邁進してまいります。
■2026 柏レイソル SUSTAINABLE UPCYCLE AUCTION 概要
・開催期間
Vol.1：2026年5月29日（金）18：00 〜 2026年6月1日（月）22：00
Vol.2：2026年6月4日（木）18：00 〜 2026年6月8日（月）22：00
・出品商品：ショルダーバッグ、トートバッグ
・オークションページURL
Vol.1：https://auction.hattrick.world/top/3682
Vol.2：https://auction.hattrick.world/top/3683
※1点ずつハンドメイドで製作しているため、商品ごとに多少の個体差が生じる場合がございます。
※実使用の商品のため、多少の傷や汚れ、ほつれなどがある可能性がございます。
※オークションの開始価格は、ショルダーバッグが10,000円（税抜）、トートバッグが15,000円（税抜）となります。
※詳細はオークションページをご確認ください。
■HATTRICKについて
バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。
・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/
・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/
・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）
■柏レイソル 概要
・設立：1992年4月1日
・代表：代表取締役 山崎 和伸
・本社所在地：千葉県柏市日立台1-2-50
・事業内容：プロサッカークラブの経営、サッカー・その他の各種スポーツ競技の興行及びその仲介、サッカー等の選手の養成
・URL：https://www.reysol.co.jp/
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
Vol.1オークションページ
https://auction.hattrick.world/top/3682
Vol.2オークションページ
https://auction.hattrick.world/top/3683