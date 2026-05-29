弘前大学が創立80周年記念特設サイトをリニューアル公開 ― コンセプトやビジョン、大学の過去と未来を感じられるコンテンツなどを掲載

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弘前大学は、2029（令和11）年5月に創立80周年という節目を迎えます。これを記念し、特設サイトを全面リニューアルして公開しました。サイトでは、大学の80年の歩みや未来へのビジョン、さらに記念事業や募金活動に関する取組を広く発信します。

【弘前大学創立80周年記念サイトURL】https://80th.hirosaki-u.ac.jp/

■リニューアルのポイント

1．コンセプトとビジョンを掲載

　2025（令和7）年3月に学生からの公募により決定した周年記念ロゴマークのモチーフである「桜」「∞（無限）」の要素を取り入れ、今後の事業の方向性を示しています。

【コンセプト】

From 80 to ∞ - Blooming the Future with Students.

80年から無限の未来へ―学生とともに花ひらく未来。

【未来へのビジョン】

　弘前大学の80年は、発足当初から今日に至るまで、多くの人が学び、教え、支え合いながら積み重ねてきた時間です。ここで交わされた問いや挑戦は、一人ひとりの手を経て受け継がれ、知として紡がれてきました。その連なりが、今の弘前大学をかたちづくり、未来へとつながっています。

　正解のない時代だからこそ、大学には、立ち止まらずに考え続ける姿勢と、人と人をつなぐ場であることが求められています。弘前大学は、生まれた学びを世界へひらき、世界の知を地域へとつなぎながら、新しい価値を育ててきました。「世界に発信し、地域と共に創造する」という想いは、これまでも、これからも変わりません。

　80周年記念事業は、これまでの歩みに感謝し、次の芽吹きを迎えるための節目です。学生・教職員・卒業生・地域や社会の皆様とともに、未来を花ひらかせていきます。

2．「弘前大学の今とこれまで」を感じることができるコンテンツ

　メインビジュアルには、弘前大学の「過去」「今」を視覚的に感じることができるような写真をちりばめています。

　また、「80年の歩み」のページでは、年表と写真を通じて、発足から現在に至る弘前大学の歩みを紹介しています。学部設置などのハード面に加え、「弘前ねぷたまつり」への初参加、岩木健康増進プロジェクト開始、100円朝食のスタートなど、ソフト面の取り組みについてもご覧いただけます。

3．弘前大学創立80周年記念事業について

　80周年を記念し、教育・研究のさらなる発展に向けた各種事業を推進するとともに、その進捗や関係者の取り組み、メッセージなどを発信していきます。

　あわせて、事業推進のため、2025（令和7）年4月より目標金額を3億円として寄附募集を行っていますが、このたび支援への感謝と応援の気持ちを込めた返礼企画「ひろだいエール便」を開始することとしました。オリジナル返礼品として、研究成果であるりんご障子紙、学生のデザインと書道部の筆耕による「弘前大学創立80周年記念符」、その他各種大学の研究や地域、人とのつながりを感じてもらえるような品物を用意しています。

■福田眞作学長コメント

　弘前大学は、2029（令和11）年5月に創立80周年という節目を迎えます。

　このたびリニューアルした特設サイトでは、本学の歴史と現在、そして未来へのビジョンを広く発信し、皆さまとこの節目を共有できる場としたいと考えております。

　創立80周年が、皆さまにとっても心に残る大切な節目となれば幸いです。

▼本件に関する問い合わせ先

弘前大学総務部総務企画課

課長補佐　遠藤 勝久

住所：青森県弘前市文京町1番地

TEL：0172-39-3007

FAX：0172-37-6594

メール：jm3007@hirosaki-u.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/