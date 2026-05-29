宇宙科学×物理学で挑む「月面軟着陸」ミッション！新入生87名が挑む科学PBL「卵落としコンテスト」6月5日(金)開催〜テーマは『月面へのラスト・ワン・マイル』。ケント紙1枚の宇宙船を設計〜

宇宙科学×物理学で挑む「月面軟着陸」ミッション！新入生87名が挑む科学PBL「卵落としコンテスト」6月5日(金)開催〜テーマは『月面へのラスト・ワン・マイル』。ケント紙1枚の宇宙船を設計〜