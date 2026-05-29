住信SBIネット銀行、【フラット３５】ぺアローンの取扱いを開始





「フラット３５」ペアローンによる柔軟な借入設計が可能に



本商品により、以下のような借入設計が可能となります。





住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。

以上

お二人それぞれの収入に応じた借入設計が可能ご夫婦のほか、親子やパートナー同士でのお申込みが可能返済期間や団体信用生命保険は、それぞれ異なる内容で設定することが可能フラットパッケージ「５go」の利用で、変動金利と組み合わせが可能商品の詳しい内容については、WEBサイト掲載の商品概要説明書（下記URL）をご覧ください。https://www.netbk.co.jp/contents/resources/pdf/gaiyo_hl_flat35_kaitori.pdfお申込みにあたっては所定の審査がございます。審査の結果によってはご希望にそいかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。実際の適用金利はお申込時ではなく、お借入日（お借入実行日）の金利が適用されます。このため、お申込時の金利と異なる場合があります。本商品は、住信SBIネット銀行WEBサイトからのお申込みはできませんのでご了承ください。それぞれ個別に契約が必要となるため、抵当権設定の登記費用や事務手数料等が、それぞれに発生します。団体信用生命保険はそれぞれご加入いただくため、一方のお客さまに万が一のことがあった場合でも、もう一方のお客さまはご自身の債務について返済を継続する必要があります。一方のお客さまが返済を怠った場合など、債務について一括返済を求められる事由が生じた際には、もう一方のお客さまについても、ご自身の債務の一括返済を求められます。