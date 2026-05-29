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住信SBIネット銀行、【フラット３５】ぺアローンの取扱いを開始
〜フラット３５×ペアローンにより柔軟な資金設計に対応〜
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO）：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、2026年５月29日（金）より、住宅金融支援機構との提携により提供する住宅ローン「フラット３５」において、ペアローンの取扱いを開始しました。
近年、共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化に加え、住宅価格の上昇を背景として、住宅取得時の資金計画に対するニーズは一層多様化しています。
住信SBIネット銀行では、【フラット３５】ペアローンの取扱いを開始し、ライフプランに応じた住宅ローンの選択肢を拡充いたしました。
ペアローンは、ご夫婦をはじめ、親子やパートナー同士など、お二人それぞれが同一物件に対して住宅ローンを契約する仕組みです。収入やライフプランに応じて住宅ローンを組むことで、住宅取得時の資金計画をより柔軟に設計いただけます。
「フラット３５」ペアローンによる柔軟な借入設計が可能に
本商品により、以下のような借入設計が可能となります。
お二人それぞれの収入に応じた借入設計が可能
ご夫婦のほか、親子やパートナー同士でのお申込みが可能
返済期間や団体信用生命保険は、それぞれ異なる内容で設定することが可能
フラットパッケージ「５go」の利用で、変動金利と組み合わせが可能
商品の詳しい内容については、WEBサイト掲載の商品概要説明書（下記URL）をご覧ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/resources/pdf/gaiyo_hl_flat35_kaitori.pdf
お申込みにあたっては所定の審査がございます。審査の結果によってはご希望にそいかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
実際の適用金利はお申込時ではなく、お借入日（お借入実行日）の金利が適用されます。このため、お申込時の金利と異なる場合があります。
本商品は、住信SBIネット銀行WEBサイトからのお申込みはできませんのでご了承ください。
それぞれ個別に契約が必要となるため、抵当権設定の登記費用や事務手数料等が、それぞれに発生します。
団体信用生命保険はそれぞれご加入いただくため、一方のお客さまに万が一のことがあった場合でも、もう一方のお客さまはご自身の債務について返済を継続する必要があります。
一方のお客さまが返済を怠った場合など、債務について一括返済を求められる事由が生じた際には、もう一方のお客さまについても、ご自身の債務の一括返済を求められます。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO）：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、2026年５月29日（金）より、住宅金融支援機構との提携により提供する住宅ローン「フラット３５」において、ペアローンの取扱いを開始しました。
近年、共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化に加え、住宅価格の上昇を背景として、住宅取得時の資金計画に対するニーズは一層多様化しています。
ペアローンは、ご夫婦をはじめ、親子やパートナー同士など、お二人それぞれが同一物件に対して住宅ローンを契約する仕組みです。収入やライフプランに応じて住宅ローンを組むことで、住宅取得時の資金計画をより柔軟に設計いただけます。
「フラット３５」ペアローンによる柔軟な借入設計が可能に
本商品により、以下のような借入設計が可能となります。
お二人それぞれの収入に応じた借入設計が可能
ご夫婦のほか、親子やパートナー同士でのお申込みが可能
返済期間や団体信用生命保険は、それぞれ異なる内容で設定することが可能
フラットパッケージ「５go」の利用で、変動金利と組み合わせが可能
＞商品概要説明書は以下URLをご欄ください
https://www.netbk.co.jp/contents/resources/pdf/gaiyo_hl_flat35_kaitori.pdf
＞フラットパッケージ「５go」は以下URLをご欄ください
https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/home-loan/flat35/package/
ご相談・お申込みについて
本商品のご相談・お申込みは、お近くの代理店または提携事業者を通じて受け付けております。
＞当社住宅ローン店舗一覧は下記URLをご覧ください
https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/home-loan/shoplist/
ご利用に関する注意点
https://www.netbk.co.jp/contents/resources/pdf/gaiyo_hl_flat35_kaitori.pdf
＞フラットパッケージ「５go」は以下URLをご欄ください
https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/home-loan/flat35/package/
ご相談・お申込みについて
本商品のご相談・お申込みは、お近くの代理店または提携事業者を通じて受け付けております。
＞当社住宅ローン店舗一覧は下記URLをご覧ください
https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/home-loan/shoplist/
ご利用に関する注意点
商品の詳しい内容については、WEBサイト掲載の商品概要説明書（下記URL）をご覧ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/resources/pdf/gaiyo_hl_flat35_kaitori.pdf
お申込みにあたっては所定の審査がございます。審査の結果によってはご希望にそいかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
実際の適用金利はお申込時ではなく、お借入日（お借入実行日）の金利が適用されます。このため、お申込時の金利と異なる場合があります。
本商品は、住信SBIネット銀行WEBサイトからのお申込みはできませんのでご了承ください。
それぞれ個別に契約が必要となるため、抵当権設定の登記費用や事務手数料等が、それぞれに発生します。
団体信用生命保険はそれぞれご加入いただくため、一方のお客さまに万が一のことがあった場合でも、もう一方のお客さまはご自身の債務について返済を継続する必要があります。
一方のお客さまが返済を怠った場合など、債務について一括返済を求められる事由が生じた際には、もう一方のお客さまについても、ご自身の債務の一括返済を求められます。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp