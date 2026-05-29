車両搭載型UAV格納庫の世界市場2026年、グローバル市場規模（ルーフ設置型、荷台設置型）・分析レポートを発表
2026年5月29日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「車両搭載型UAV格納庫の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、車両搭載型UAV格納庫のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の車両搭載型UAV格納庫市場は、2024年時点で1億1900万米ドル規模に達しており、2031年には1億8600万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は6.6％と見込まれており、無人航空機活用拡大を背景に高い成長が期待されています。
車両搭載型UAV格納庫は、無人航空機の保管、管理、支援機能を統合した装置であり、車両に搭載されることで移動中でも無人航空機の展開、保管、保守を可能にします。現在は乗用車の屋根部分や小型貨物車の荷台内部への搭載方式が主流となっています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、無人航空機活用範囲拡大、5G通信技術進展、人工知能技術発展、緊急対応需要増加などが挙げられます。特に点検、監視、災害対応、物流分野では、移動型無人航空機運用システムへの需要が高まっています。
政府機関でも導入が進んでおり、送電線点検や警備巡回などに活用されています。例えば、State Grid Hubei Electric Power Co., Ltd.では、車載型格納庫導入により複数機同時運用を実現し、従来の3倍の作業効率を達成しています。
また、自動車メーカーも市場参入を進めています。BYDはDJIと共同開発した車載型無人航空機プラットフォームを「Yangwang U8」に搭載しており、「Denza N9」などの車種にも屋根搭載型無人航空機区画を採用しています。
一方で、悪天候時の安定性、特殊環境での測位精度、情報安全性、高コスト構造などが市場拡大における課題として指摘されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「屋根取り付け型」と「カーゴボックス取り付け型」に分類されています。「屋根取り付け型」は乗用車向けを中心に普及しており、迅速な無人航空機展開が可能です。一方、「カーゴボックス取り付け型」は大型無人航空機や複数機運用向け用途で利用されています。
用途別では、「家庭用途」「監視・点検」「緊急救助」「その他」に分類されています。特に監視・点検分野では送電設備、インフラ、警備巡回用途で需要が拡大しています。また、緊急救助分野では災害対応や人命救助用途として注目されています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
アジア太平洋地域は、中国を中心に市場成長が進んでおり、無人航空機技術開発と自動車産業の融合が加速しています。中国では政府主導による無人航空機活用推進政策が市場拡大を支えています。
日本や韓国でも災害対応やインフラ点検用途で需要が増加しています。北米市場では警備・監視用途や物流分野での導入が進んでおり、欧州市場では産業点検や環境監視用途への活用が拡大しています。
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【競争環境】
市場には無人航空機メーカー、自動車メーカー、関連技術企業などが参入しており、競争が活発化しています。主要企業としては、HEISHA、BYD、Hextronics、HAOVISION、Walkera、DJI、ZIYANなどが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「車両搭載型UAV格納庫の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、車両搭載型UAV格納庫のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の車両搭載型UAV格納庫市場は、2024年時点で1億1900万米ドル規模に達しており、2031年には1億8600万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は6.6％と見込まれており、無人航空機活用拡大を背景に高い成長が期待されています。
車両搭載型UAV格納庫は、無人航空機の保管、管理、支援機能を統合した装置であり、車両に搭載されることで移動中でも無人航空機の展開、保管、保守を可能にします。現在は乗用車の屋根部分や小型貨物車の荷台内部への搭載方式が主流となっています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、無人航空機活用範囲拡大、5G通信技術進展、人工知能技術発展、緊急対応需要増加などが挙げられます。特に点検、監視、災害対応、物流分野では、移動型無人航空機運用システムへの需要が高まっています。
政府機関でも導入が進んでおり、送電線点検や警備巡回などに活用されています。例えば、State Grid Hubei Electric Power Co., Ltd.では、車載型格納庫導入により複数機同時運用を実現し、従来の3倍の作業効率を達成しています。
また、自動車メーカーも市場参入を進めています。BYDはDJIと共同開発した車載型無人航空機プラットフォームを「Yangwang U8」に搭載しており、「Denza N9」などの車種にも屋根搭載型無人航空機区画を採用しています。
一方で、悪天候時の安定性、特殊環境での測位精度、情報安全性、高コスト構造などが市場拡大における課題として指摘されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「屋根取り付け型」と「カーゴボックス取り付け型」に分類されています。「屋根取り付け型」は乗用車向けを中心に普及しており、迅速な無人航空機展開が可能です。一方、「カーゴボックス取り付け型」は大型無人航空機や複数機運用向け用途で利用されています。
用途別では、「家庭用途」「監視・点検」「緊急救助」「その他」に分類されています。特に監視・点検分野では送電設備、インフラ、警備巡回用途で需要が拡大しています。また、緊急救助分野では災害対応や人命救助用途として注目されています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
アジア太平洋地域は、中国を中心に市場成長が進んでおり、無人航空機技術開発と自動車産業の融合が加速しています。中国では政府主導による無人航空機活用推進政策が市場拡大を支えています。
日本や韓国でも災害対応やインフラ点検用途で需要が増加しています。北米市場では警備・監視用途や物流分野での導入が進んでおり、欧州市場では産業点検や環境監視用途への活用が拡大しています。
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【競争環境】
市場には無人航空機メーカー、自動車メーカー、関連技術企業などが参入しており、競争が活発化しています。主要企業としては、HEISHA、BYD、Hextronics、HAOVISION、Walkera、DJI、ZIYANなどが挙げられています。