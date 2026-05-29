BODYMAKERが走り出す！2026年7月10日（金）ららぽーと堺2Fに「ららぽーと堺店」オープン！

日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。

2026年7月10日（金）「BODYMAKER ららぽーと堺店」がオープンします。BODYMAKER は、商品開発から販売まで一環して行い、お客様へ高品質・リーズナブルな価格でスポーツ用品を提供しています。直営店舗「BODYMAKER ららぽーと堺店」では、スポーツウェア＆フィットネス用品をはじめ、格闘用品、トレーニング用品、シューズなど各種スポーツ用品を販売します。また、2026年7月10日（金）より、ららぽーと堺店オープンを記念して、「BODYMAKER ららぽーと堺店オープン記念セール」を開催します。直営サイト（一部内容は異なります）・直営店舗全店でもセール同時開催します。ぜひ、ご来店くださいませ。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350667/images/bodyimage1】

新店：BODYMAKER ららぽーと堺店

https://www.bodymaker.jp/shop/pages/sakai.aspx

BODYMAKER

https://www.bodymaker.jp





配信元企業：BODYMAKER株式会社

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