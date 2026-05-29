新ムック『メダカの学校 2026 SPRING』 5月29日（金）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、メダカの学校 2026 SPRINGを2026年5月29日(金)より全国書店で発売いたします。
ビギナーからベテランまで、すべてのメダカ好きに！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350408/images/bodyimage1】
今や1,000を超えるとも言われるメダカの品種。
その改良についてはもちろん、飼育や繁殖に関わるテクニック、生態や遺伝子にまつわる研究などなど、多方面から構成されるメダカのカルチャーを1冊に凝縮しました。
“川の中”だけには収まらない、大きな世界へと広がり続ける「メダカの学校」に飛び込んでみてください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350408/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350408/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350408/images/bodyimage4】
【商品情報】
メダカの学校 2026 SPRING
●発売日：2026年5月29日(金) 発売
●特別定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）
●ISBNコード：9784798641713
●判型：A4
●発行元：ホビージャパン
配信元企業：株式会社ホビージャパン
ビギナーからベテランまで、すべてのメダカ好きに！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350408/images/bodyimage1】
今や1,000を超えるとも言われるメダカの品種。
その改良についてはもちろん、飼育や繁殖に関わるテクニック、生態や遺伝子にまつわる研究などなど、多方面から構成されるメダカのカルチャーを1冊に凝縮しました。
“川の中”だけには収まらない、大きな世界へと広がり続ける「メダカの学校」に飛び込んでみてください！
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【商品情報】
メダカの学校 2026 SPRING
●発売日：2026年5月29日(金) 発売
●特別定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）
●ISBNコード：9784798641713
●判型：A4
●発行元：ホビージャパン
配信元企業：株式会社ホビージャパン
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