自動車レーダー用高周波PCB業界の投資価値分析2026：競争力、成長性、リスク要因を検証 Global Reports
自動車レーダー用高周波PCB世界総市場規模
自動車レーダー用高周波PCBは、ミリ波レーダーやADAS（先進運転支援システム）向けに使用される高性能プリント基板です。高周波信号を低損失かつ高精度で伝送できる特性を持ち、77GHz帯レーダーを中心に自動運転技術の発展を支えています。耐熱性、低誘電率、高信頼性が求められ、車載安全システムや自動運転分野で需要が拡大しています。
図. 自動車レーダー用高周波PCBの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350760/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350760/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル自動車レーダー用高周波PCBのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
自動車レーダー用高周波PCB市場分析：ADAS・4Dレーダー時代を支える高周波基板技術
自動車レーダー用高周波PCB市場は、ADAS、自動運転、スマートビークル技術の急速な普及を背景に、高成長市場として注目を集めています。Global Reportsによると、グローバル自動車レーダー用高周波PCB市場は、2025年の3億6,100万米ドルから2032年には9億6,200万米ドルへ拡大し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は15.1％に達すると予測されています。特に77GHzおよび79GHz帯ミリ波レーダーの搭載拡大が、自動車レーダー用高周波PCB需要を強力に押し上げています。
自動車レーダー用高周波PCBは、24GHz、77GHz、79GHz帯レーダーモジュールにおいて、信号伝送、RFフロントエンド制御、ノイズ抑制を担う中核部材です。高周波信号を安定伝送するため、低誘電率（Dk）、低誘電損失（Df）、優れた熱安定性、精密インピーダンス制御が不可欠となります。特にL2+からL4レベルの自動運転では、ミリ波レーダー精度が安全性能を左右するため、自動車レーダー用高周波PCBの品質要求は年々高度化しています。
現在の自動車レーダー用高周波PCB市場では、PTFE、LCP（液晶ポリマー）、PPE、フッ素系ポリマー材料を用いた多層構造基板が主流となっています。最近6か月では、4Dイメージングレーダーやデジタルビームフォーミング（DBF）対応の次世代基板開発が活発化しており、超微細配線技術や高放熱構造への投資が急増しています。特にフロント長距離レーダー向けでは、信号損失低減の観点からLCP/PTFE材料採用比率が上昇しています。
自動車レーダー用高周波PCB市場を牽引している最大要因は、自動車業界におけるADAS標準搭載化です。欧州ではEuro NCAPの安全基準強化、中国ではスマートカー政策推進、米国では高度運転支援機能の普及加速が進んでいます。これに伴い、Corner Radar、Front Radar、Surround Radarなど多様なレーダーモジュール需要が急増しており、自動車レーダー用高周波PCBの搭載数量も拡大しています。特にEV市場では、1台当たりのレーダー搭載数増加が市場拡大を後押ししています。
用途別では、Front Radars向け自動車レーダー用高周波PCBが最も高性能要求を受けています。長距離検知と高精度認識が必要なため、低損失材料と高周波安定性が重視されています。一方、Corner Radarsやリアレーダーでは、コスト競争力を重視したハイブリッド基板構造の採用が進んでいます。このように、自動車レーダー用高周波PCB市場では、用途別最適化戦略が競争力を左右する重要要素となっています。
自動車レーダー用高周波PCBは、ミリ波レーダーやADAS（先進運転支援システム）向けに使用される高性能プリント基板です。高周波信号を低損失かつ高精度で伝送できる特性を持ち、77GHz帯レーダーを中心に自動運転技術の発展を支えています。耐熱性、低誘電率、高信頼性が求められ、車載安全システムや自動運転分野で需要が拡大しています。
図. 自動車レーダー用高周波PCBの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350760/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350760/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル自動車レーダー用高周波PCBのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
自動車レーダー用高周波PCB市場分析：ADAS・4Dレーダー時代を支える高周波基板技術
自動車レーダー用高周波PCB市場は、ADAS、自動運転、スマートビークル技術の急速な普及を背景に、高成長市場として注目を集めています。Global Reportsによると、グローバル自動車レーダー用高周波PCB市場は、2025年の3億6,100万米ドルから2032年には9億6,200万米ドルへ拡大し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は15.1％に達すると予測されています。特に77GHzおよび79GHz帯ミリ波レーダーの搭載拡大が、自動車レーダー用高周波PCB需要を強力に押し上げています。
自動車レーダー用高周波PCBは、24GHz、77GHz、79GHz帯レーダーモジュールにおいて、信号伝送、RFフロントエンド制御、ノイズ抑制を担う中核部材です。高周波信号を安定伝送するため、低誘電率（Dk）、低誘電損失（Df）、優れた熱安定性、精密インピーダンス制御が不可欠となります。特にL2+からL4レベルの自動運転では、ミリ波レーダー精度が安全性能を左右するため、自動車レーダー用高周波PCBの品質要求は年々高度化しています。
現在の自動車レーダー用高周波PCB市場では、PTFE、LCP（液晶ポリマー）、PPE、フッ素系ポリマー材料を用いた多層構造基板が主流となっています。最近6か月では、4Dイメージングレーダーやデジタルビームフォーミング（DBF）対応の次世代基板開発が活発化しており、超微細配線技術や高放熱構造への投資が急増しています。特にフロント長距離レーダー向けでは、信号損失低減の観点からLCP/PTFE材料採用比率が上昇しています。
自動車レーダー用高周波PCB市場を牽引している最大要因は、自動車業界におけるADAS標準搭載化です。欧州ではEuro NCAPの安全基準強化、中国ではスマートカー政策推進、米国では高度運転支援機能の普及加速が進んでいます。これに伴い、Corner Radar、Front Radar、Surround Radarなど多様なレーダーモジュール需要が急増しており、自動車レーダー用高周波PCBの搭載数量も拡大しています。特にEV市場では、1台当たりのレーダー搭載数増加が市場拡大を後押ししています。
用途別では、Front Radars向け自動車レーダー用高周波PCBが最も高性能要求を受けています。長距離検知と高精度認識が必要なため、低損失材料と高周波安定性が重視されています。一方、Corner Radarsやリアレーダーでは、コスト競争力を重視したハイブリッド基板構造の採用が進んでいます。このように、自動車レーダー用高周波PCB市場では、用途別最適化戦略が競争力を左右する重要要素となっています。