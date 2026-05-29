テクノロジー企業が、カスタマイズ型競合インテリジェンスへの投資を拡大している理由
テクノロジー企業は、競争環境変化や技術革新スピードへ対応するために、カスタマイズ型競合インテリジェンスを活用するようになっています。
あるエンタープライズソフトウェア企業は、競争環境の変化を以前より把握しづらくなっていることに気付きました。
新興企業が周辺市場へ急速に参入し、製品差別化サイクルは短期化していました。また、人工知能、自動化、サイバーセキュリティ、クラウドサービスなどの分野では、顧客期待も急速に変化していました。
その一方で、複数の競合企業が価格戦略や製品ポジショニングを変更し、重複する顧客市場へ進出し始めていました。
経営層は、従来型の競合分析だけでは、変化する競争環境を十分に把握できなくなっていることを認識しました。
一般的なテクノロジー市場レポートでは市場全体の成長は確認できたものの、どの競合企業が勢いを増しているのか、顧客需要がどのように変化しているのか、どこで市場変化が起きる可能性が高いのかまでは十分に分析されていませんでした。
社内では、より具体的な戦略課題が議論されるようになっていました。
どの新興競合企業が将来的な脅威となるのか。どの技術が顧客期待を大きく変化させるのか。価格モデルはどのように進化しているのか。競合企業はどの市場で製品機能や提携戦略を強化しているのか。
同社は、一般的な市場分析だけでは、こうした長期競争戦略へ十分対応できないことを認識しました。
そこで同社は、競合ポジショニング、製品進化、価格動向、顧客導入状況、提携活動、投資動向、地域別技術需要などに特化したカスタマイズ型競合インテリジェンスを活用しました。
その結果、同社は競争リスクを早期に把握し、製品戦略や市場戦略をより強化できるようになりました。
現在、このような課題は世界のテクノロジー業界全体へ広がっています。
テクノロジー市場は従来型競合分析より速く変化している
現在、テクノロジー市場は、以前より革新主導型かつ変化速度の速い市場へ移行しています。
人工知能、クラウドインフラ、自動化、デジタルプラットフォーム、サイバーセキュリティ、半導体、エンタープライズソフトウェア、データサービスなど、多くの分野で急速な技術進化が進んでいます。
また、テクノロジーカテゴリー間の境界も曖昧になっています。
これまで異なる市場で事業展開していた企業同士が、現在では同じ顧客市場で競争するケースも増えています。
そのため、テクノロジー企業にとって競争環境は以前より大きく複雑化しています。
現在は、小規模企業であっても、製品革新、提携戦略、価格破壊、買収戦略などによって急速に市場シェアを拡大する可能性があります。
また、顧客側でも、統合型ソリューションや高効率型サービスへの需要が高まっています。
テクノロジー市場が変化する中、多くの企業が、より詳細な競合インテリジェンスを必要としています。調査ニーズについて当社チームへご相談をご希望の場合はこちらからお問い合わせください。
http://www.thebusinessresearchcompany.com/contact-us
カスタマイズ型競合インテリジェンスが市場可視性を強化している
現在、多くのテクノロジー企業が、急速に変化する競争環境をより正確に把握するために、カスタマイズ型競合インテリジェンスへの投資を拡大しています。
経営層は、どの競合企業が成長しているのか、どの市場で製品革新が進んでいるのか、顧客需要がどのように変化しているのかをより詳細に把握したいと考えています。
あるエンタープライズソフトウェア企業は、競争環境の変化を以前より把握しづらくなっていることに気付きました。
新興企業が周辺市場へ急速に参入し、製品差別化サイクルは短期化していました。また、人工知能、自動化、サイバーセキュリティ、クラウドサービスなどの分野では、顧客期待も急速に変化していました。
その一方で、複数の競合企業が価格戦略や製品ポジショニングを変更し、重複する顧客市場へ進出し始めていました。
経営層は、従来型の競合分析だけでは、変化する競争環境を十分に把握できなくなっていることを認識しました。
一般的なテクノロジー市場レポートでは市場全体の成長は確認できたものの、どの競合企業が勢いを増しているのか、顧客需要がどのように変化しているのか、どこで市場変化が起きる可能性が高いのかまでは十分に分析されていませんでした。
社内では、より具体的な戦略課題が議論されるようになっていました。
どの新興競合企業が将来的な脅威となるのか。どの技術が顧客期待を大きく変化させるのか。価格モデルはどのように進化しているのか。競合企業はどの市場で製品機能や提携戦略を強化しているのか。
同社は、一般的な市場分析だけでは、こうした長期競争戦略へ十分対応できないことを認識しました。
そこで同社は、競合ポジショニング、製品進化、価格動向、顧客導入状況、提携活動、投資動向、地域別技術需要などに特化したカスタマイズ型競合インテリジェンスを活用しました。
その結果、同社は競争リスクを早期に把握し、製品戦略や市場戦略をより強化できるようになりました。
現在、このような課題は世界のテクノロジー業界全体へ広がっています。
テクノロジー市場は従来型競合分析より速く変化している
現在、テクノロジー市場は、以前より革新主導型かつ変化速度の速い市場へ移行しています。
人工知能、クラウドインフラ、自動化、デジタルプラットフォーム、サイバーセキュリティ、半導体、エンタープライズソフトウェア、データサービスなど、多くの分野で急速な技術進化が進んでいます。
また、テクノロジーカテゴリー間の境界も曖昧になっています。
これまで異なる市場で事業展開していた企業同士が、現在では同じ顧客市場で競争するケースも増えています。
そのため、テクノロジー企業にとって競争環境は以前より大きく複雑化しています。
現在は、小規模企業であっても、製品革新、提携戦略、価格破壊、買収戦略などによって急速に市場シェアを拡大する可能性があります。
また、顧客側でも、統合型ソリューションや高効率型サービスへの需要が高まっています。
テクノロジー市場が変化する中、多くの企業が、より詳細な競合インテリジェンスを必要としています。調査ニーズについて当社チームへご相談をご希望の場合はこちらからお問い合わせください。
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カスタマイズ型競合インテリジェンスが市場可視性を強化している
現在、多くのテクノロジー企業が、急速に変化する競争環境をより正確に把握するために、カスタマイズ型競合インテリジェンスへの投資を拡大しています。
経営層は、どの競合企業が成長しているのか、どの市場で製品革新が進んでいるのか、顧客需要がどのように変化しているのかをより詳細に把握したいと考えています。