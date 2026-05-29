コーヒー加工機の世界市場：メーカー、地域、タイプ、アプリケーション別、2026-2032年の予測
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350749/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび「コーヒー加工機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」という最新調査レポートを発表しました。本レポートは、コーヒー加工機市場の市場分析を専門的な視点で掘り下げ、売上・販売量・価格推移・市場シェア・主要企業ランキングなどを包括的に把握できるように構成されています。
世界のコーヒー需要は年々拡大を続けており、特にアジア新興国や欧州のスペシャルティコーヒー市場では、高品質な生豆を安定的に生産するための加工技術が不可欠となっています。コーヒー加工機は、収穫後のパルピング（果肉除去）、発酵、選別、乾燥、粉砕、温度管理といった工程を担う設備の総称です。本市場は、小規模農家向けの簡易型から、大量生産に対応する産業用大型設備まで幅広い製品ラインアップを包含しており、技術の業界動向はまさに「自動化」「IoT連携」「省エネルギー」の三点に集約されます。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1253488/coffee-processing-machine
1. 市場成長の背景と技術的課題（ユースケース含む）
ここ2年間の市場調査によれば、コーヒー加工機の需要は従来のブラジル・ベトナム・コロンビアといった主要生産国に加え、ルワンダやミャンマーなどの新興生産地域でも急速に拡大しています。例えば、2025年にコロンビアの某中規模コーヒー農園では、新型の光学式選別機を導入することで欠陥豆の選別精度を約22％向上させ、輸出単価を15％引き上げることに成功しました。このようなユースケースが示すとおり、単なる処理能力の高さではなく、「品質選別の再現性」と「ロス低減」が現在の業界の将来見通しを左右する主要因となっています。
技術的な課題としては、湿度が高い生産環境下での金属腐食対策、メンテナンス性の差異、小ロット対応の柔軟性などが挙げられます。特にコーヒーチェリーの硬度やサイズは産地や品種によって大きく異なるため、単一仕様の機械では対応できない現場が多いのも実情です。
2. 主要企業の市場シェアと競争環境分析
コーヒー加工機市場における主要企業の市場シェア構造は、世界的な食品機械メーカーと地域密着型メーカーが混在する分散型です。本レポートで分析対象としている主要企業は以下の通りです。
Marel、GEA Group、Bühler、JBT、The Middlebury Corporation、Heat and Control、Alfa Laval、TNA Australia Pty Ltd、Bucher Industries、Equipamientos Cárnicos S.L.、Clextral、SPX FLOW、Bigtem Makine、FENCO Food Machinery、Krones Group、Finis Meat and Coffee and Tea Processing B.V.、Bettcher Industries Inc.、Anko Food Machine Co. Ltd.、Heat and Control Inc.、BAADER、Dover Corporation
当レポートでは、これらの企業ごとの販売量・売上・市場シェアを詳細に分析するだけでなく、M&A戦略、アフターサービス網、地域別の販売チャネル差異などの定性情報もカバーしています。たとえば、Bühlerグループは2025年にアジア太平洋向けに低価格帯の小型選別機を投入し、シェアを約3％拡大したと推定されます。一方、JBTは北米・欧州の大規模焙煎所向けに完全自動化ラインの受注を強化しています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび「コーヒー加工機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」という最新調査レポートを発表しました。本レポートは、コーヒー加工機市場の市場分析を専門的な視点で掘り下げ、売上・販売量・価格推移・市場シェア・主要企業ランキングなどを包括的に把握できるように構成されています。
世界のコーヒー需要は年々拡大を続けており、特にアジア新興国や欧州のスペシャルティコーヒー市場では、高品質な生豆を安定的に生産するための加工技術が不可欠となっています。コーヒー加工機は、収穫後のパルピング（果肉除去）、発酵、選別、乾燥、粉砕、温度管理といった工程を担う設備の総称です。本市場は、小規模農家向けの簡易型から、大量生産に対応する産業用大型設備まで幅広い製品ラインアップを包含しており、技術の業界動向はまさに「自動化」「IoT連携」「省エネルギー」の三点に集約されます。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1253488/coffee-processing-machine
1. 市場成長の背景と技術的課題（ユースケース含む）
ここ2年間の市場調査によれば、コーヒー加工機の需要は従来のブラジル・ベトナム・コロンビアといった主要生産国に加え、ルワンダやミャンマーなどの新興生産地域でも急速に拡大しています。例えば、2025年にコロンビアの某中規模コーヒー農園では、新型の光学式選別機を導入することで欠陥豆の選別精度を約22％向上させ、輸出単価を15％引き上げることに成功しました。このようなユースケースが示すとおり、単なる処理能力の高さではなく、「品質選別の再現性」と「ロス低減」が現在の業界の将来見通しを左右する主要因となっています。
技術的な課題としては、湿度が高い生産環境下での金属腐食対策、メンテナンス性の差異、小ロット対応の柔軟性などが挙げられます。特にコーヒーチェリーの硬度やサイズは産地や品種によって大きく異なるため、単一仕様の機械では対応できない現場が多いのも実情です。
2. 主要企業の市場シェアと競争環境分析
コーヒー加工機市場における主要企業の市場シェア構造は、世界的な食品機械メーカーと地域密着型メーカーが混在する分散型です。本レポートで分析対象としている主要企業は以下の通りです。
Marel、GEA Group、Bühler、JBT、The Middlebury Corporation、Heat and Control、Alfa Laval、TNA Australia Pty Ltd、Bucher Industries、Equipamientos Cárnicos S.L.、Clextral、SPX FLOW、Bigtem Makine、FENCO Food Machinery、Krones Group、Finis Meat and Coffee and Tea Processing B.V.、Bettcher Industries Inc.、Anko Food Machine Co. Ltd.、Heat and Control Inc.、BAADER、Dover Corporation
当レポートでは、これらの企業ごとの販売量・売上・市場シェアを詳細に分析するだけでなく、M&A戦略、アフターサービス網、地域別の販売チャネル差異などの定性情報もカバーしています。たとえば、Bühlerグループは2025年にアジア太平洋向けに低価格帯の小型選別機を投入し、シェアを約3％拡大したと推定されます。一方、JBTは北米・欧州の大規模焙煎所向けに完全自動化ラインの受注を強化しています。