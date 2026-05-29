業務用調理機の市場の成長分析と動向予測レポート2026-2032 【GlobalInfoResearch】
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Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび 「業務用調理機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 の最新調査レポートを発表しました。本レポートは、業務用調理機市場の市場規模、製品定義、技術セグメントごとの成長率、ならびにこの業界が直面する構造変化を多角的に分析しています。
1. 市場規模と製品定義の明確化
1.1 世界市場規模（Global Info Research集計）
当社 Global Info Research の最新調査データ（企業年報・証券会社レポート・各国政府の業界統計に基づく）によれば、業務用調理機の世界市場は2026年時点で約187億米ドルと推定され、2027年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)6.2%で拡大し、2032年には約268億米ドルに到達する見込みです。
この成長の背景には、外食産業のグローバル売上高（2025年:約3.2兆米ドル、日本政府観光局・農林水産省データ）が過去最高を更新し、かつ労働省が発表する「飲食業における生産性向上設備投資補助金」の適用拡大があります。
1.2 製品定義と対象範囲
業務用調理機とは、レストラン、ホテル、ケータリング事業者、社員食堂・病院厨房などのフードサービス施設において、大量調理・温度管理の厳密性・衛生基準の達成を目的として設計された電気・ガス・蒸気式調理機器の総称です。
本レポートで対象とする主な機器タイプは以下の通り（製品別セグメント）：
Cook-chill Systems（クックチルシステム） ：調理後急速冷却＋再加熱。HACCP対応、ロス削減で欧州・北米の集中厨房で必須化。
Fryers（フライヤー） ：業務用ディープフライヤー。油の自動濾過機能付きモデルが人件費削減に寄与。
Ovens（オーブン） ：コンベクション・デッキ・スチームコンビオーブン。Rational社が「ConnectedCooking」でIoT標準を確立。
Cookers（調理器） ：圧力調理器・スープケトル・ブレイジングパン。
Kettles（ケトル） ：ジャケット式加熱ケトル。スープ・ソース大量生産に不可欠。
Steamers（スチーマー） ：業務用蒸し器。栄養素保持・ノンオイル調理で健康志向店舗に浸透。
Others（その他） ：グリドル、トースター、ロースターなど。
2. この業界の主要な発展特徴（経営戦略視点）
2.1 調理ロボット・自動化と「省人化投資」の急加速
外食産業における最大の経営課題は慢性的な人材不足です。日本経済団体連合会の2025年「サービス業人材白書」によれば、飲食業の有効求人倍率は他産業平均の1.6倍に達しています。この圧力が業務用調理機の自動化・ロボット連携投資を劇的に加速させています。
具体的には、フライヤーへの自動揚げ装置組み込み、オーブンのレシピクラウド転送、Cook-chillシステムとAGV（無人搬送車）の連動などが、2025年下半期の企業年報（The Middleby Corporation、Illinois Tool Works Inc.）で主要成長ドライバーとして明記されました。
2.2 エネルギー効率と脱炭素調理への政策誘導
欧州連合（EU）の「エコデザイン指令（Lot 23）」および日本の「省エネ法改正（2026年4月施行）」は、新規導入される業務用調理機に対して段階的にエネルギー効率基準を強化しています。これにより、従来型のガス直火機器からハイブリッド調理（誘導加熱＋スチーム）や、排熱回収機能付き機器への買い替え需要が持続的に発生しています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび 「業務用調理機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 の最新調査レポートを発表しました。本レポートは、業務用調理機市場の市場規模、製品定義、技術セグメントごとの成長率、ならびにこの業界が直面する構造変化を多角的に分析しています。
1. 市場規模と製品定義の明確化
1.1 世界市場規模（Global Info Research集計）
当社 Global Info Research の最新調査データ（企業年報・証券会社レポート・各国政府の業界統計に基づく）によれば、業務用調理機の世界市場は2026年時点で約187億米ドルと推定され、2027年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)6.2%で拡大し、2032年には約268億米ドルに到達する見込みです。
この成長の背景には、外食産業のグローバル売上高（2025年:約3.2兆米ドル、日本政府観光局・農林水産省データ）が過去最高を更新し、かつ労働省が発表する「飲食業における生産性向上設備投資補助金」の適用拡大があります。
1.2 製品定義と対象範囲
業務用調理機とは、レストラン、ホテル、ケータリング事業者、社員食堂・病院厨房などのフードサービス施設において、大量調理・温度管理の厳密性・衛生基準の達成を目的として設計された電気・ガス・蒸気式調理機器の総称です。
本レポートで対象とする主な機器タイプは以下の通り（製品別セグメント）：
Cook-chill Systems（クックチルシステム） ：調理後急速冷却＋再加熱。HACCP対応、ロス削減で欧州・北米の集中厨房で必須化。
Fryers（フライヤー） ：業務用ディープフライヤー。油の自動濾過機能付きモデルが人件費削減に寄与。
Ovens（オーブン） ：コンベクション・デッキ・スチームコンビオーブン。Rational社が「ConnectedCooking」でIoT標準を確立。
Cookers（調理器） ：圧力調理器・スープケトル・ブレイジングパン。
Kettles（ケトル） ：ジャケット式加熱ケトル。スープ・ソース大量生産に不可欠。
Steamers（スチーマー） ：業務用蒸し器。栄養素保持・ノンオイル調理で健康志向店舗に浸透。
Others（その他） ：グリドル、トースター、ロースターなど。
2. この業界の主要な発展特徴（経営戦略視点）
2.1 調理ロボット・自動化と「省人化投資」の急加速
外食産業における最大の経営課題は慢性的な人材不足です。日本経済団体連合会の2025年「サービス業人材白書」によれば、飲食業の有効求人倍率は他産業平均の1.6倍に達しています。この圧力が業務用調理機の自動化・ロボット連携投資を劇的に加速させています。
具体的には、フライヤーへの自動揚げ装置組み込み、オーブンのレシピクラウド転送、Cook-chillシステムとAGV（無人搬送車）の連動などが、2025年下半期の企業年報（The Middleby Corporation、Illinois Tool Works Inc.）で主要成長ドライバーとして明記されました。
2.2 エネルギー効率と脱炭素調理への政策誘導
欧州連合（EU）の「エコデザイン指令（Lot 23）」および日本の「省エネ法改正（2026年4月施行）」は、新規導入される業務用調理機に対して段階的にエネルギー効率基準を強化しています。これにより、従来型のガス直火機器からハイブリッド調理（誘導加熱＋スチーム）や、排熱回収機能付き機器への買い替え需要が持続的に発生しています。