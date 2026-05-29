【BS11ショートドラマ第1弾】『デッド･オア･生配信ー幽霊ディレクターからの無茶振り指令ー』の配信が決定
この度、日本BS放送株式会社（以下、BS11イレブン）は、ショートドラマ『デッド・オア・生配信』を制作・配信することを決定しましたのでお知らせいたします。本ドラマは、洋館に閉じ込められた配信者コンビが、生き延びるために同時接続数を伸ばしていく、ノンストップ・サスペンス・コメディです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350564/images/bodyimage1】
【ストーリー】
顔はいいけどポンコツな性格のルイと、アタリが強めな性格でフォロワーを伸ばしたいと焦っているマコトの配信者コンビ「王様王国」。二人はバズりを狙い立ち入り禁止の古い洋館へ潜入。しかし、足を踏み入れた途端に玄関がロックし、テディベアのぬいぐるみがしゃべり出す。「同接数クリアしないと爆発するっすｗ」
生存条件は、各部屋で告げられる「無茶振りミッション」をクリアすること。モノボケや水中息止め、足つぼ地獄、ラップバトルなど、おバカで過激な指示に振り回される二人。ビビリ散らかすルイと、呆れながらもミッションを死守するマコト。しかし、10年前にこの館で起きた配信者失踪事件の記事が、物語をミステリーへと変貌させる。これは幽霊の悪ふざけか、それとも館に潜む狂信的な住人の罠か？
ルイ役は、BS11＋プレミアム「おおしましゅんの今がしゅんです！」で活躍中、総フォロワー1,500万人超えのインフルエンサー・おおしましゅん、マコト役は、9人組ミクスチャーユニット「SUPER★DRAGON」のメンバーで俳優としても活躍中の池田彪馬、謎のディレクター役は、お笑いトリオ「ななめ45°」の土谷隼人が演じます。
【配信プラットフォーム＆スケジュール】
BS11+プレミアム「おおしましゅんの今がしゅんです！」会員先行
⇒5/27 (正午)＃1～3（＃1は、BS11公式YouTubeでも公開）
⇒6/3（正午）＃4～5（＃2は、BS11公式YouTubeでも公開）
⇒6/10（正午）＃6～7（＃3は、BS11公式YouTubeでも公開）
⇒6/17 (正午)＃8～9
※配信公開後 BS11での放送＆TVer配信も予定
※放送日時は、追って発表します。
●BS11＋プレミアム「おおしましゅんの今がしゅんです！」
https://vod.bs11.jp/imashun
●BS11公式YouTube
https://www.youtube.com/@BS11index
・サブチャンネル「BS11★DRAMA」でも公開（※埋め込み）
【タイトル】
「デッド･オア･生配信ー幽霊ディレクターからの無茶振り指令ー」
【尺・本数】
約3分×9本 ※放送版は30分尺
【スタッフ】
プロデューサー：長嶌 有香（BS11）
プロデューサー補：吉田 涼香（BS11）
脚本：衛藤 大輝
監督：茂木 大樹（NAE）
助監督：板倉 舜華（NAE）/ 仲間 姫華（NAE）/ 茂木 直樹（NAE)
撮影 ：辻 克喜 /録音 ：神原 俊也 /照明 ：望月 集夢 /スチール：鈴木 高弘
ヘアメイク：Mika /スタイリスト：斉藤 理歩 /ロゴデザイン：仙讚 由康
オフライン編集：小池 由里彩 /編集：三輪 春奈 /加藤 理也
音響：船倉 嘉剛（NAE) /MA：芦浦 宏樹
制作協力：NAE / 製作著作：BS11
【主要キャスト情報】
おおしましゅん（総フォロワー数1,500万人超え・インフルエンサー）／ ルイ（26才） 役
配信者ユニット「王様王国」の「王子」担当。イケメン。特技がたくさんあって多彩なのにポンコツな性格が邪魔をしがち。マコトとは高校時代からの親友で、二人の関係性とノリを活かした配信活動がしたいと思っている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350564/images/bodyimage1】
【ストーリー】
顔はいいけどポンコツな性格のルイと、アタリが強めな性格でフォロワーを伸ばしたいと焦っているマコトの配信者コンビ「王様王国」。二人はバズりを狙い立ち入り禁止の古い洋館へ潜入。しかし、足を踏み入れた途端に玄関がロックし、テディベアのぬいぐるみがしゃべり出す。「同接数クリアしないと爆発するっすｗ」
生存条件は、各部屋で告げられる「無茶振りミッション」をクリアすること。モノボケや水中息止め、足つぼ地獄、ラップバトルなど、おバカで過激な指示に振り回される二人。ビビリ散らかすルイと、呆れながらもミッションを死守するマコト。しかし、10年前にこの館で起きた配信者失踪事件の記事が、物語をミステリーへと変貌させる。これは幽霊の悪ふざけか、それとも館に潜む狂信的な住人の罠か？
ルイ役は、BS11＋プレミアム「おおしましゅんの今がしゅんです！」で活躍中、総フォロワー1,500万人超えのインフルエンサー・おおしましゅん、マコト役は、9人組ミクスチャーユニット「SUPER★DRAGON」のメンバーで俳優としても活躍中の池田彪馬、謎のディレクター役は、お笑いトリオ「ななめ45°」の土谷隼人が演じます。
【配信プラットフォーム＆スケジュール】
BS11+プレミアム「おおしましゅんの今がしゅんです！」会員先行
⇒5/27 (正午)＃1～3（＃1は、BS11公式YouTubeでも公開）
⇒6/3（正午）＃4～5（＃2は、BS11公式YouTubeでも公開）
⇒6/10（正午）＃6～7（＃3は、BS11公式YouTubeでも公開）
⇒6/17 (正午)＃8～9
※配信公開後 BS11での放送＆TVer配信も予定
※放送日時は、追って発表します。
●BS11＋プレミアム「おおしましゅんの今がしゅんです！」
https://vod.bs11.jp/imashun
●BS11公式YouTube
https://www.youtube.com/@BS11index
・サブチャンネル「BS11★DRAMA」でも公開（※埋め込み）
【タイトル】
「デッド･オア･生配信ー幽霊ディレクターからの無茶振り指令ー」
【尺・本数】
約3分×9本 ※放送版は30分尺
【スタッフ】
プロデューサー：長嶌 有香（BS11）
プロデューサー補：吉田 涼香（BS11）
脚本：衛藤 大輝
監督：茂木 大樹（NAE）
助監督：板倉 舜華（NAE）/ 仲間 姫華（NAE）/ 茂木 直樹（NAE)
撮影 ：辻 克喜 /録音 ：神原 俊也 /照明 ：望月 集夢 /スチール：鈴木 高弘
ヘアメイク：Mika /スタイリスト：斉藤 理歩 /ロゴデザイン：仙讚 由康
オフライン編集：小池 由里彩 /編集：三輪 春奈 /加藤 理也
音響：船倉 嘉剛（NAE) /MA：芦浦 宏樹
制作協力：NAE / 製作著作：BS11
【主要キャスト情報】
おおしましゅん（総フォロワー数1,500万人超え・インフルエンサー）／ ルイ（26才） 役
配信者ユニット「王様王国」の「王子」担当。イケメン。特技がたくさんあって多彩なのにポンコツな性格が邪魔をしがち。マコトとは高校時代からの親友で、二人の関係性とノリを活かした配信活動がしたいと思っている。