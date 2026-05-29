自分らしく輝きたいすべての女性へ贈る、女性が自由に夢を描ける社会の実現へ！株式会社トゥール・モンド代表取締役 服部由奈氏による『Beyond』のPOD書籍と電子書籍がAmazonにて発売！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、株式会社トゥール・モンド代表取締役 服部由奈氏による『Beyond The glorious future for women.』を、Amazon POD（プリント・オン・デマンド）及び電子書籍で販売中であることを発表いたします。
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】https://www.amazon.co.jp/dp/481492710X
【電子書籍】https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXQ61KWT
『Beyond The glorious future for women.』
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350748/images/bodyimage1】
【内容紹介文】
「自分らしく、社会を照らす光になる」
女性実業家・服部由奈が提示する、新時代の“女性活躍”バイブル
「女性が自由に夢を描ける社会をつくりたい」
さらなる女性の飛躍が期待される今の日本、そして独自の経済文化と確かな伝統が息づく名古屋。この地を拠点に、30年にわたり5つの企業を経営してきた服部由奈。
数々のハードルをしなやかに乗り越え、道を切り拓いてきた彼女が今、未来を担う女性たちに贈る「希望の書」が誕生しました。
本書は、単なるビジネス書でも、単なる美容本でもありません。内面の美しさと経済的な自立、そして社会への貢献--。そのすべてを手にし、自分らしく輝くためのエッセンスを凝縮した一冊です。
【本書の主な内容】
■〈独占インタビュー〉服部由奈が描く「女性活躍社会」の真実
「管理職の比率」という数字の裏側にある、女性が真にリーダーシップを発揮するために必要な「人を活かす力」とは。
■「MIRAI WOMEN SUMMIT」の全貌
女性起業家たちが繋がり、学び、社会を変える。服部氏が主宰するプロジェクトの軌跡と、次世代へのメッセージ。
■最新のビューティ＆ウェルネス
世界特許取得の「ハイパーエナジービヨンド」をはじめ、美を通じて「その人の価値」を最大化する服部流の哲学を公開。
■9名の女性起業家による成功事例集
多種多様なフィールドで活躍するリーダーたちのリアルなストーリーは、一歩踏み出したいすべての女性の背中を押してくれます。
■豪華ゲストとの特別対談・寄稿
安倍昭恵氏、片山さつき氏、木村清氏（株式会社喜代村）など、各界のトップランナーたちが語る「MIRAI WOMEN STORY」。
■エシカル＆サステナビリティへの挑戦
伝統美を再定義するブランド「奏音 KANON」を通じた、日本文化と女性の人生を再生させる取り組み。
【こんな方におすすめ】
・起業を考えている、あるいは経営者としてさらなる飛躍を目指す女性
・仕事とプライベート、そして「自分らしさ」のバランスに悩んでいる方
・最新の美容・ウェルネスに関心があり、内面から輝きたい方
・社会貢献やエシカルなビジネスモデルに興味がある方
【著者プロフィール】
服部 由奈（はっとり ゆな）
株式会社トゥール・モンド 代表取締役。
URL: https://yuna-hattori.com
名古屋を拠点に、美容・ファッション・医療・文化・国際協力など幅広い分野で5つの企業を経営する女性実業家。まつ毛エクステやボディジュエリーを日本に広めたパイオニアであり、独自開発の「ハイパーエナジーセラピー」は世界特許を取得。現在は「MIRAI WOMEN SUMMIT」を主宰し、女性の社会進出支援やウクライナ難民支援、障害児支援など、社会貢献活動にも尽力している。また、2026年のビューティーワールドジャパン東京（2026年5月18日～20日。東京ビッグサイトにて）へ出展、本書の発売を記念して出版パーティ（2026年5月30日）を開催などアクティブな活動に注目が集まっている。
【商品情報】
●タイトル：『Beyond The glorious future for women.』
●発売日：2026年5月29日
●発売場所：Amazon
●【POD書籍】定価：1550円＋税、【電子書籍】定価：1550円＋税
●【POD書籍】判型：215mm × 274.7mm 80頁
【POD書籍】https://www.amazon.co.jp/dp/481492710X
【電子書籍】https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXQ61KWT
会社名:ゴマブックス株式会社
代表者:代表取締役 赤井仁
所在地: 東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
X（旧Twitter）：@gomabooks
facebookページ：https://www.facebook.com/gomabooks/
事業内容:出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
会社名:グローバルパートナーズ株式会社
代表者:代表取締役 山本康二
所在地:東京都豊島区池袋２－40－13
池袋デュープレックスビズ６Ｆ
TEL：03-6897-3684
FAX：03-6866-8566
URL：http://www.global-p.com/
事業内容：
◎デジタルマーケティング事業 YouTubeCM 動画 30,000 本／年
◎グローバルシフト事業 グローバル人材特化 職業紹介 1,000 人／年
◎海外進出支援事業 Japan Trade Centre Dubai
◎海外BPO 事業 Global Channel, Inc.
◎オンラインスクール事業、海外留学事業
◎出版事業（サブスク出版）
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】https://www.amazon.co.jp/dp/481492710X
【電子書籍】https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXQ61KWT
『Beyond The glorious future for women.』
【内容紹介文】
「自分らしく、社会を照らす光になる」
女性実業家・服部由奈が提示する、新時代の“女性活躍”バイブル
「女性が自由に夢を描ける社会をつくりたい」
さらなる女性の飛躍が期待される今の日本、そして独自の経済文化と確かな伝統が息づく名古屋。この地を拠点に、30年にわたり5つの企業を経営してきた服部由奈。
数々のハードルをしなやかに乗り越え、道を切り拓いてきた彼女が今、未来を担う女性たちに贈る「希望の書」が誕生しました。
本書は、単なるビジネス書でも、単なる美容本でもありません。内面の美しさと経済的な自立、そして社会への貢献--。そのすべてを手にし、自分らしく輝くためのエッセンスを凝縮した一冊です。
【本書の主な内容】
■〈独占インタビュー〉服部由奈が描く「女性活躍社会」の真実
「管理職の比率」という数字の裏側にある、女性が真にリーダーシップを発揮するために必要な「人を活かす力」とは。
■「MIRAI WOMEN SUMMIT」の全貌
女性起業家たちが繋がり、学び、社会を変える。服部氏が主宰するプロジェクトの軌跡と、次世代へのメッセージ。
■最新のビューティ＆ウェルネス
世界特許取得の「ハイパーエナジービヨンド」をはじめ、美を通じて「その人の価値」を最大化する服部流の哲学を公開。
■9名の女性起業家による成功事例集
多種多様なフィールドで活躍するリーダーたちのリアルなストーリーは、一歩踏み出したいすべての女性の背中を押してくれます。
■豪華ゲストとの特別対談・寄稿
安倍昭恵氏、片山さつき氏、木村清氏（株式会社喜代村）など、各界のトップランナーたちが語る「MIRAI WOMEN STORY」。
■エシカル＆サステナビリティへの挑戦
伝統美を再定義するブランド「奏音 KANON」を通じた、日本文化と女性の人生を再生させる取り組み。
【こんな方におすすめ】
・起業を考えている、あるいは経営者としてさらなる飛躍を目指す女性
・仕事とプライベート、そして「自分らしさ」のバランスに悩んでいる方
・最新の美容・ウェルネスに関心があり、内面から輝きたい方
・社会貢献やエシカルなビジネスモデルに興味がある方
【著者プロフィール】
服部 由奈（はっとり ゆな）
株式会社トゥール・モンド 代表取締役。
URL: https://yuna-hattori.com
名古屋を拠点に、美容・ファッション・医療・文化・国際協力など幅広い分野で5つの企業を経営する女性実業家。まつ毛エクステやボディジュエリーを日本に広めたパイオニアであり、独自開発の「ハイパーエナジーセラピー」は世界特許を取得。現在は「MIRAI WOMEN SUMMIT」を主宰し、女性の社会進出支援やウクライナ難民支援、障害児支援など、社会貢献活動にも尽力している。また、2026年のビューティーワールドジャパン東京（2026年5月18日～20日。東京ビッグサイトにて）へ出展、本書の発売を記念して出版パーティ（2026年5月30日）を開催などアクティブな活動に注目が集まっている。
【商品情報】
●タイトル：『Beyond The glorious future for women.』
●発売日：2026年5月29日
●発売場所：Amazon
●【POD書籍】定価：1550円＋税、【電子書籍】定価：1550円＋税
●【POD書籍】判型：215mm × 274.7mm 80頁
【POD書籍】https://www.amazon.co.jp/dp/481492710X
【電子書籍】https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXQ61KWT
会社名:ゴマブックス株式会社
代表者:代表取締役 赤井仁
所在地: 東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
X（旧Twitter）：@gomabooks
facebookページ：https://www.facebook.com/gomabooks/
事業内容:出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
会社名:グローバルパートナーズ株式会社
代表者:代表取締役 山本康二
所在地:東京都豊島区池袋２－40－13
池袋デュープレックスビズ６Ｆ
TEL：03-6897-3684
FAX：03-6866-8566
URL：http://www.global-p.com/
事業内容：
◎デジタルマーケティング事業 YouTubeCM 動画 30,000 本／年
◎グローバルシフト事業 グローバル人材特化 職業紹介 1,000 人／年
◎海外進出支援事業 Japan Trade Centre Dubai
◎海外BPO 事業 Global Channel, Inc.
◎オンラインスクール事業、海外留学事業
◎出版事業（サブスク出版）
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
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