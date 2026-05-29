Microchip社、余分な機能を省き、必要不可欠な性能とリアルタイム制御を実現するdsPIC33CK Value Line DSCを発表
2026年5月29日[NASDAQ: MCHP] - リアルタイム制御アプリケーションの設計現場では、システムコストと複雑さを抑えつつ、性能と周辺モジュール統合のバランスを取る事が、ますます重要な課題となっています。こうした課題に応えるべく、Microchip Technology Incorporated(日本法人: 東京都港区浜松町、代表: 櫟晴彦 以下Microchip社)は本日、競争力のある価格帯で必要不可欠なリアルタイム制御を実現するdsPIC33CK Value Line(https://www.microchip.com/en-us/products/microcontrollers/dspic-dscs/dspic33c/dspic33ck-single-core-dsc/dspic33ck-value-line-dsc)ファミリのDSC(デジタルシグナル コントローラ)を発表しました。最大100 MHzの確定的な処理性能、高分解能PWM(パルス幅変調)、12ビットADC(アナログ/デジタル コンバータ)を内蔵するValue Line DSCは、不要な機能で余分なコストを発生させる事なく、モータのFOC(ベクトル制御)、タッチ、高精度センシングといったアプリケーションに対応します。
dsPIC33CK Value Lineデバイスは、バランスの取れた周辺モジュールを内蔵しており、複数のシステム機能を1つのデバイスに集約できます。これにより、外付け部品点数が減り、プリント基板面積が抑えられ、総部品コストも削減されます。32 KBから256 KBまでの選べるプログラム フラッシュメモリ オプションと、他のdsPIC33CKファミリとの互換性を備えているため、拡張性に優れ、将来のニーズを見据えた移行パスも担保されています。
Microchip社のdigital signal controller business unit担当副社長のJoe Thomsenは、次のように述べています。「リアルタイム制御設計の全てにハイエンド ソリューションが必要な訳ではありません。多くの設計で求められるのは、適切なコストと、信頼できる性能です。dsPIC33CK Value Lineは、設計者が最も重視する必要不可欠な機能を備えながら複雑さを取り除く事で、不要な機能にコストをかける事なく、高機能かつ信頼性の高いシステムを構築するシンプルなアプローチを可能にします。注文数量を問わず一貫した価格で提供するため、お客様は長期的なコストの計画、拡張、管理をより容易に行えるようになります」
コスト重視アプリケーション向けに設計されたdsPIC33CK Value Lineファミリは、購入量にかかわらず一貫した競争力のある価格設定を採用し、初期段階の評価や生産計画におけるデバイス選定を容易にします。AEC Q100グレード1認定を含む車載グレードの信頼性に加え、セキュアブートおよびセキュア ファームウェア アップデートを実装するための内蔵セキュリティ機能を備えており、信頼性の高いリアルタイム動作が求められる産業用、車載、コンシューマ、医療分野のアプリケーションで活用できます。
Value Line DSCは、8チャンネルで最大2 nsのPWM分解能、最大2 MSPSに対応する12ビットADC、12ビットD/Aコンバータ(DAC)を内蔵したオンチップ アナログ コンパレータを搭載しています。通信周辺モジュールも充実しており、CAN FD、LIN (Local Interconnect Network)、SENT (Single Edge Nibble Transmission)、UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)、SPI (Serial Peripheral Interface)、I?Cに対応します。これらの機能とMicrochip社の実績あるdsPIC33CK DSCエコシステムを組み合わせる事で、精密で信頼性の高いリアルタイム制御機能を1つのデバイスで実現でき、システム設計を簡素化しながら、長期的な信頼性とコスト効率が求められる要求の厳しいアプリケーションにも対応できます。Microchip社のデジタルシグナル コントローラ(https://www.microchip.com/en-us/products/microcontrollers/dspic-dscs)の全てのポートフォリオの詳細はウェブサイトをご覧ください。
dsPIC33CK Value Lineデバイスは、バランスの取れた周辺モジュールを内蔵しており、複数のシステム機能を1つのデバイスに集約できます。これにより、外付け部品点数が減り、プリント基板面積が抑えられ、総部品コストも削減されます。32 KBから256 KBまでの選べるプログラム フラッシュメモリ オプションと、他のdsPIC33CKファミリとの互換性を備えているため、拡張性に優れ、将来のニーズを見据えた移行パスも担保されています。
Microchip社のdigital signal controller business unit担当副社長のJoe Thomsenは、次のように述べています。「リアルタイム制御設計の全てにハイエンド ソリューションが必要な訳ではありません。多くの設計で求められるのは、適切なコストと、信頼できる性能です。dsPIC33CK Value Lineは、設計者が最も重視する必要不可欠な機能を備えながら複雑さを取り除く事で、不要な機能にコストをかける事なく、高機能かつ信頼性の高いシステムを構築するシンプルなアプローチを可能にします。注文数量を問わず一貫した価格で提供するため、お客様は長期的なコストの計画、拡張、管理をより容易に行えるようになります」
コスト重視アプリケーション向けに設計されたdsPIC33CK Value Lineファミリは、購入量にかかわらず一貫した競争力のある価格設定を採用し、初期段階の評価や生産計画におけるデバイス選定を容易にします。AEC Q100グレード1認定を含む車載グレードの信頼性に加え、セキュアブートおよびセキュア ファームウェア アップデートを実装するための内蔵セキュリティ機能を備えており、信頼性の高いリアルタイム動作が求められる産業用、車載、コンシューマ、医療分野のアプリケーションで活用できます。
Value Line DSCは、8チャンネルで最大2 nsのPWM分解能、最大2 MSPSに対応する12ビットADC、12ビットD/Aコンバータ(DAC)を内蔵したオンチップ アナログ コンパレータを搭載しています。通信周辺モジュールも充実しており、CAN FD、LIN (Local Interconnect Network)、SENT (Single Edge Nibble Transmission)、UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)、SPI (Serial Peripheral Interface)、I?Cに対応します。これらの機能とMicrochip社の実績あるdsPIC33CK DSCエコシステムを組み合わせる事で、精密で信頼性の高いリアルタイム制御機能を1つのデバイスで実現でき、システム設計を簡素化しながら、長期的な信頼性とコスト効率が求められる要求の厳しいアプリケーションにも対応できます。Microchip社のデジタルシグナル コントローラ(https://www.microchip.com/en-us/products/microcontrollers/dspic-dscs)の全てのポートフォリオの詳細はウェブサイトをご覧ください。