株式会社パスコ(本社：東京都目黒区、以下：パスコ)が企画・運営するWebメディア「地球の学校」は、“知る・学ぶから、はじまる未来”をテーマに、さまざまな社会課題に向き合い、読者と一緒にその解決策を探るための記事やブログを公開しています。

このたび、土砂災害の基礎知識と、最新技術や対策などを解説した「学び記事」を公開しました。また、身近な話題を切り口にした短編ブログ「編集室ブログ」の5月公開全7記事も併せてお知らせします。









■2026年5月の「学び記事」

増加する土砂災害から身を守るには？

記事URL： https://geoschool.pasco.co.jp/articles/knowledge/20260525/





地球の学校学び記事_増加する土砂災害から身を守るには？





雨が多くなるこの時期。近年は温暖化の影響で7月～8月にかけてもゲリラ豪雨など大雨が降りやすくなっています。土砂災害のニュースもよく耳にしますが、実は、土砂災害は山間部だけでなく都市部の住宅地でも発生しています。土砂災害はどんな場所で起きやすいのか。そして、どんな対策が取られているのか。

6月の土砂災害防災月間に合わせ、災害の基礎知識からハザードマップの見方、最新の調査技術、そして私たちにできることは何か？を解説しています。









■2026年5月の「編集室ブログ」

日常、非日常で目にする一枚の写真から考える社会課題、「今日は〇〇の日」などの

切り口から、編集室メンバーの自由な視点で執筆するブログです。

5月はこれまでに7件のブログを公開しました。





日本の田園は、未来に残せるか。佐世保市南風崎にて





日本の田園は、未来に残せるか。佐世保市南風崎にて

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260526/

(2026年5月26日掲載)





地球の学校ブログ_スズメが街から消えている？





スズメが街から消えている？いま、私たちにできること

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260522/

(2026年5月22日掲載)





地球の学校ブログ_新緑の森へ、一歩踏み出す日





新緑の森へ、一歩踏み出す日 ほどける心と、森との関わり

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260520/

(2026年5月20日掲載)





地球の学校ブログ_萩の伝統的建造物と夏みかん





萩の伝統的建造物と夏みかんのある風景

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260515/

(2026年5月15日掲載)





地球の学校ブログ_石巻市のまちづくりに寄り添って





石巻市のまちづくりに寄り添って

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260513/

(2026年5月13日掲載)





地球の学校ブログ_権之助坂に隠された歴史





いつも通る道の名前の由来を知っていますか？

権之助坂に隠された歴史

https://geoschool.pasco.co.jp/articles/blog/20260508/

(2026年5月8日掲載)





地球の学校ブログ_自動運転の可能性





「運転できない」からこそ見えた、自動運転の可能性

https://geoschool.pasco.co.jp/articles/blog/20260504/

(2026年5月4日掲載)









■「地球の学校」について https://geoschool.pasco.co.jp/

「地球の学校」は、いま解決が急がれている社会課題を前に、少しでも解決のお手伝いができないか？という想いから、パスコが運営しているメディアサイトです。普段なかなか気づきにくい社会課題を身近な話題から取り上げることで、日常生活を営むすべての方々が“自分ごと”として考え、学びあうための情報をお届けしています。空間情報技術の専門家として社員が話し手・筆者となり、読者と共に未来を考え、解決策を探ります。









■パスコについて

1953年に航空測量事業者として創業。現在は、人工衛星、航空機、ドローン、専用車両、船舶などに多彩なセンサーを搭載し、測量・計測技術で社会の事象を捉えています。収集した情報を加工・処理・解析し、国土の管理・保全、自然災害・環境対策、インフラ老朽化対策などの社会課題の解決に貢献する空間情報サービスを提供しています。