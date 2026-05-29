「人と商品のしあわせな出会いをつくる」を企業理念にマーケティングサービスを提供する株式会社ファースト(本社：東京都港区、代表取締役社長：岡 勝利)が運営する『しあわせ発掘プロジェクト』では、生活者の「しあわせ」をテーマとした定期調査を実施しております。このたび、「幸福の日」(5月29日)にちなんで、2025年度(2025年4月～2026年3月)に実施した3回のアンケート調査の結果をとりまとめた『しあわせ年間レポート』を公開いたします。





5月29日「幸福の日」にしあわせ年間調査レポートを公開





本レポートでは、2025年度に実施した調査のトピックスをダイジェスト形式で振り返るとともに、生活者の「しあわせ」と「消費行動」をタイムリーに紐解く最新のミニレポートも掲載しております。





＜『生活者のしあわせなとき』に関する年間レポートの全編ダウンロードはこちら＞

URL： https://bit.ly/4wTueZd









『しあわせ年間調査レポート』 収録内容

■2025年度 調査トピックスの振り返り(ダイジェスト)





●第5回調査：

・「推し活」が生活にもたらす持続的なしあわせ

・30代・40代女性のしあわせを感じるポイントに見る「自分フォーカス」の違い

・「1ヶ月間のしあわせ度」の変動に見る、差が大きい人とない人の傾向





●第6回調査：

・しあわせを感じるシーンの数値が高い人の特徴

・現代におけるしあわせな買い物の価値観と「愛着を生む顧客体験」の普遍性

・「Z世代」特有のしあわせ傾向の分析





●第7回調査：

・若手マネジメントに求められる「褒める」から「認める」へのアップデート

・ロスジェネ世代の女性たちにとっての「しあわせ」の価値観

・美味しい外食が「しあわせな気持ち」に与える影響力の相関









■2025年度 ミニレポート『しあわせの現在地 2025』

～生活者の「しあわせ」と「消費行動」の間にある『透明な消費』～

しあわせ発掘プロジェクトでは、生活者の「しあわせ」について考察を進めるなかで、しあわせの「変わらない性質」と「変わりゆく性格」という二つの側面に注目しました。





しあわせの二つの側面(性質と性格)





この二つの側面が交差する接点の一つである「消費」において、物価高や「失敗できない消費心理」が強まる現代において、消費者が何にしあわせを感じ、何に疲弊しているのかが浮き彫りとなっています。





【3人に1人が陥る「透明な消費」】

調査の結果、約3人に1人がここ1か月の間における「しあわせな買い物の記憶がない」と回答しました。特に男性(35.5％)や30代においてその傾向が強く、日々の消費が意識されない、あるいは満足度の低い「透明な消費」となっている実態がみえました。





直近の＜しあわせな買い物＞は？





【変化する生活環境と、変わりゆく消費心理】

消費行動が「楽しむもの」から「効率的に処理するもの」へ転換しつつある要因について、プロジェクトでは以下の環境と意識の変化があると考えます。





●生活行動の省エネ化：広がる「キャンセル界隈」の動きと自分を維持するための反応

●タイパ疲れと選択コスト：比較検討の疲労から生まれる「メンパ(メンタルパフォーマンス)消費」

●「日常を回復させる消費」へのシフト：大きな満足よりも小さなリセットを求める心理





【「しあわせ上手」な人の観点とは】

同じ買い物行動をしても、消費体験に「しあわせ」を発見できる人と無意識に消費で終わってしまう人の「日常のしあわせ発見力」の違いは、買い物に対する「自覚的」「能動的」「主体的」の3つの観点に紐づく、「感情に気づく力」や「自分軸の判断基準」にあるのではないでしょうか。





＜コメント例＞

●入浴剤：入浴剤の香りは理屈抜きで気持ちいいし色香り肌触り音を感じ五感が満たされて小さな贅沢を堪能できる。入浴剤があるだけで簡単に非日常感が堪能できしあわせを感じるから(30代/男性)

●アイス：いつもストレスとか感じることが多くてたまにいやになるけど自分の好きなアイスクリームをたべたときはそれ(嫌なこと)を忘れるくらい幸せになれるから(40代/女性)





【しあわせ発掘プロジェクトからの提言】

「今日、何をどうして買いましたか？」

現代の買い物は、選択の多さ・正しさの追求など、小さな判断の連続で見えない疲労を積み重ねています。しあわせな買い物の正体は、特別な体験や大きな買い物だけではありません。自分の感情に気付き、受け取る。その有無が、消費体験の質を大きく変えているのではないでしょうか。





[資料ダウンロード：『生活者のしあわせなとき』年間調査レポートはこちら]

URL： https://bit.ly/4wTueZd









■調査概要

調査名 ：しあわせなときに関する調査

各回の実施時期：第5回調査：2025年5月12日～5月30日

第6回調査：2025年9月11日～9月30日

第7回調査：2026年1月9日～1月31日

調査対象 ：20歳以上の男女計744人(男性387人 女性357人)

調査手法 ：アンケート調査

調査内容 ：・あなたが思うしあわせな状態とはどういった状態ですか？

・この1ヵ月間のしあわせ度はいくつですか？

・“もっともしあわせを感じたシーン”を簡潔に教えてください

・しあわせを感じた理由を具体的に教えてください

・そのときのしあわせ度を5段階評価で選択してください

・買ったもの、受けたサービスでしあわせに感じたものを

記入してください

・しあわせを感じた理由を具体的に教えてください

調査主体 ：株式会社ファースト内 しあわせ発掘プロジェクト

実施機関 ：株式会社クロス・マーケティング









■しあわせ発掘プロジェクトについて

株式会社ファーストは、人と商品のしあわせな出会いを創造するマーケティングカンパニーとして国内外の企業様に包括的なソリューションを提供するため、自社プロジェクトとして「しあわせ発掘プロジェクト」に取り組んでいます。「しあわせ調査」を通して生活者の“しあわせ”の気持ちを分析。

“しあわせ”とは何に起因し、どういった状態のことを表しているのかを見つけ、新たな価値や消費のカタチなど“しあわせ”を軸にしたマーケティングに役立つ生活者情報を発信しています。









■会社概要

株式会社ファースト

東京本社： 東京都港区港南1丁目8番15号 Wビル8階

大阪本社： 大阪市中央区常盤町1丁目3番8号 中央大通FNビル20F

URL ： https://www.the-first.co.jp/

しあわせ発掘プロジェクトURL： https://shiawase.the-first.co.jp/