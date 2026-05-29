株式会社リーガル(本社：愛媛県伊予郡、代表取締役社長：大塚 至正)は、弁護士システム“護”をご利用のお客様向けに、蓄積された執務文書を一元管理し、検索・編集・活用までをシームレスに行えるクラウド文書活用サービス『“護” Lawyer's Desk』の提供を2026年5月29日(金)に開始しましたのでお知らせいたします。





本サービスの利用により、事務所内に分散していた膨大な執務文書を取り込むだけで、キーワード一つで必要な情報を瞬時に取り出せる、実務に直結した文書ライブラリへと変換できます。出先・在宅・移動中でも、PCを開けばいつもの執務机を再現できる環境を提供し、法曹実務の生産性を大きく高めます。





“護” Lawyer's Desk画面イメージ





■「“護” Lawyer's Desk」サービス概要





ホームページメインビュー





『“護” Lawyer's Desk』は、弁護士システム“護”と連携するクラウド文書活用サービスです。

AI-OCRによるテキスト解析、案件単位での文書整理、クラウドとローカルアプリを連携した編集環境、PDF注釈機能、mints(民事裁判の書類をインターネット上で裁判所に提出できるシステム)提出向けの証拠番号一括処理など、法律実務に特化した機能を備えています。いずれも、弁護士業務の実際の流れに沿って一つひとつ設計したものであり、汎用の文書管理ツールでは届かない実務密着型の機能を提供します。

解析データは処理完了後に自動削除され、当社での保持やAI学習、第三者提供には一切利用されません。データはすべて日本国内のサーバに保管され、弁護士の守秘義務を踏まえた運用に対応しています。









■「“護” Lawyer's Desk」開発の背景

法律事務所の業務では、起案・調査・打合せなどに数多くの文書を扱う必要があり、過去案件の書面や証拠資料、ひな形などを「探す時間」「出先から事務所に戻る時間」が大きな負担となっていました。

また、執務文書はWord、Excel、PDF、紙資料のスキャンなど多様な形式で蓄積されており、必要な情報がどこにあるかを把握することすら困難になっているケースも少なくありません。

そこで、当社は、弁護士システム“護”を通じて長年法律実務をご支援してきた知見をもとに、これらの課題を解決する仕組みとして、クラウド上で執務文書を一元管理し、全文検索・編集・活用までを一気通貫で行える『“護” Lawyer's Desk』を開発いたしました。





本サービスにより、文書を「探す時間」「移動する時間」を削減し、法曹の皆様がより本質的な実務に集中できる環境を提供します。









■「“護” Lawyer's Desk」の特長





“護” Lawyer's Deskをつかった業務の流れ





【集めて整える：あらゆる執務文書を、知の財産へ】

・弁護士システム“護”の事件情報・登録ファイルを自動アップロード。事務所外からも事件情報を活用した連絡業務や書面起案が可能になります。

・Word、Excel、PDFなど多様な形式のファイルもドラッグ＆ドロップで一括取込み。テキスト解析により本文をデータベース化し、いつでも引き出せる知的資産へと変換します。

・スマートフォンで撮影するだけで証拠PDFを自動作成。二次元コード読み取りにより、目的の案件フォルダへ自動収納します(複数ページ対応)。スキャナーを使わずに証拠書類の整理が完了します。





【探す：全資産、全文を一瞬で検索】

・テキスト解析したPDF、Word、Excelの全本文をキーワードで瞬時に横断検索。過去の書面の主張構成や言い回しを即座に活用できます。

・突然のお問い合わせにも、お客様のお名前から過去書類を即座に呼び出し、その場で回答が可能。即応性が信頼につながります。

・案件別整理に加え、ユーザー設定可能な文書分類でワンタッチ抽出。特定の拡張子や送付先など、表示条件も自在に設定できます。





【使う：クラウド×ローカルの最適解で、起案の思考を止めない】

・クラウド上のファイルをクリックするだけで、Word、Excelなどのローカルアプリで手軽に編集可能。面倒なダウンロード／アップロードはLawyer's Deskが自動処理します。自動版管理機能で安心して作業を進められます。

・大量の証拠書類や主張書面をPDFのままスマートに持ち歩き。専用のPDF編集ソフトを用意することなく、付箋やマーカーを直接付与できます。

・案件内の複数文書に付与した付箋を一覧化し、ワンタッチで該当ページへアクセス。「めくる時間」を削減し、思考を加速させます。





【mints提出業務を効率化：証拠番号の一括処理】

・証拠ファイルへの証拠番号の一括付与、ファイル名先頭への証拠番号の一括挿入、証拠番号スタンプつきPDFの一括作成までを自動化(作成者情報は自動削除)。

・大量の証拠書類を扱う場面でも、PDF編集ソフトを使うことなく効率的かつ正確に提出準備を完了できます。









■【ご利用条件】

以下のいずれかに該当するお客様

・弁護士システム“護”(永続版)をご利用中で、ソフトウェア保守サービスにご加入中のお客様

・弁護士システム“護” 1年版「ファースト」をご利用中のお客様









■【ご利用料金(税込)】

・基本料金 ：1アカウント＋ストレージ50GB 月額 2,420円

・ストレージ追加：10GBごと 月額 660円

・アカウント追加：1アカウントごと 月額 990円





URL ： https://www.legal.co.jp/products/mamoru/ld/

販売方法： 当社ホームページからお申込み

販売元 ： 株式会社リーガル





※AI-OCRによるテキスト読取り機能はPDF、JPG、JPEG、PNG形式に対応していますが、読み取りの完全性を保証するものではありません。特に暗号化されたファイルなどは解析できない場合があります。









◆株式会社リーガルについて

リーガルは法律専門家に関連したサービス(司法書士システム“権”、弁護士システム“護”、土地家屋調査士システム“表”)を中心に開発・販売している会社です。法律の専門家を支援するだけでなく「リーガルは製品・サービスを通じ、専門家、そのお客様、さらに幅広い方々のお役に立てることを目指します」という理念のもと、導入前には想像もできなかったような利便性を実感していただけるサービスを提供し続けています。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社リーガル

所在地 ： 愛媛県伊予郡砥部町重光248番地3

営業所 ： 東京、名古屋、大阪、福岡

代表者 ： 代表取締役社長 大塚 至正(おおつか よしまさ)

設立 ： 昭和62年

URL ： https://www.legal.co.jp/

事業内容： 法律専門家向けソフトウェアの開発・販売

司法書士、弁護士、土地家屋調査士向けシステムほか多数









【お客様からのお問い合わせ先】

株式会社リーガル

TEL ： 089-957-0494

e-mail： support@legal.co.jp