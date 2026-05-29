一般財団法人知的財産研究教育財団(東京都千代田区、会長・中山信弘)は、このたび、日本記念日協会に“7月31日「知財を学ぶ日」”を申請し、登録されましたことをお知らせいたします。





記念日登録証





(日付の由来)7月の「7 し(ち)」と、31日の「31(さい)」を組み合わせて「知財(ちざい)」という語呂合わせです。





・一般社団法人日本記念日協会

https://www.kinenbi.gr.jp/

2026/05/29 7月31日「知財を学ぶ日」公式サイト登録





「知財を学ぶ日(7月31日)」をきっかけに、知的財産(知財)に関する理解の促進やその活用、創造された価値を適切に守り活かす意識の高まり、学びの機運を醸成することを目的としています。

また当財団が実施する国家試験「知的財産管理技能検定」を通して優秀な学習成果を称え、その重要性の普及啓発につなげることも目指しています。

「知財を学ぶ日」が今後広く様々な方法で活用されることを願っております。









■7月31日「知財を学ぶ日」で行うこと(予定)

国家試験「知的財産管理技能検定」の受検結果に基づく表彰(高校生等の表彰(個人表彰)や知財教育奨励賞(団体表彰))等を実施