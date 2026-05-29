川崎駅前の複合商業施設『ラ チッタデッラ』（神奈川県川崎市川崎区、運営：株式会社 チッタ エンタテイメント／代表取締役社⻑：美須アレッサンドロ）は、川崎の夏の風物詩『CITTA’の祭り 2026（以下、CITTA’の祭り）』を、東の祇園祭とも呼ばれる伝統的な「稲毛神社 山王祭」ともに開催日を６月に移行。6月19日（金）～21日（日）の3日間、地域に受け継がれてきたお神輿や祭礼と連動し、街と一体となりこれまでにないスケールへ進化します。

今年の『CITTA’の祭り』は、伝統ある『稲毛神社 山王祭』と同日開催！ お神輿・ライブパフォーマンス・屋台などを通じ、地域の伝統行事と連動する地域活性化の新しい形

今年の「CITTA’の祭り」は、”東の祇園祭”とも呼ばれる伝統的な「稲毛神社 山王祭」と連動し、都市と伝統が交差する特別な3日間にスケールアップ！民間商業施設と地域の伝統行事が連動することで、川崎の街をさらに盛り上げる地域活性化の新しい形が生まれます。ラ チッタデッラの異国情緒あふれるヨーロッパ風の街並みと、大迫力のお神輿や祭礼が交差する「伝統×モダン」のギャップが生み出す、ここでしか体感できない圧倒的な非日常空間に加え、和モノDJやケケノコ族など、レトロカルチャー好きの女性にも刺さるエッジの効いたコンテンツも集結します。 そして、「CITTA’の祭り」で毎年人気の、世界中の観光地で人気の夜市（NIGHT MARKET）と懐かしさあふれる日本の夏祭りを融合した、オリジナルの『夜市（YOICHI）』が今年は昼間から登場！（昨年までは14時オープン） 100種類以上の多彩な屋台グルメや遊びが立ち並ぶその光景は、まさに“都市のど真ん中に現れた異世界”です。さらに、夜になるとビルの谷間で炎が舞う大迫力のパフォーマンスが融合し、都市と伝統が交差するラ チッタデッラでしか体験できない熱狂をお届けします。

＜CITTA’の祭り 見どころ＞

【１】世界の“うまい”が、CITTA'の祭りに集結！多彩な屋台が並ぶ「夜市（YOICHI）」



お祭りの定番グルメや遊びに、世界のローカルフードをミックスしたチッタオリジナルの『夜市（YOICHI）』が、今年は昼間から登場します。（昨年は14時オープン。）都市のど真ん中に現れた異国情緒あふれる空間には、ストリートフードから本格メニューまで100種類以上の屋台グルメが大集結。アイスブリュレクレープや、ディッピンドッツアイスクリームレインボー、八ヶ岳天然氷のかき氷など、初夏の暑さと祭りの熱気を癒やす極上スイーツをはじめ、世界中の観光地で人気のナイトマーケットと日本の夏祭りが融合したようなワクワクする体験をご堪能いただけます。

会場：ラ チッタデッラ／チネチッタ通り／アレーナチッタ 時間：各日11:00～21:00 ※最終日20:00終了（L.O：終了時間の30分前） 注意事項： ・混雑状況により、入場制限をする可能性がございます ・一部ブースではキャッシュレス決済に対応しております。各ブースにてご確認ください

【２】川崎の“祭礼”と、街のカルチャーが交差する。チネチッタ通りが、巨大な都市型祝祭空間へ。

川崎の総鎮守「稲毛神社」の伝統ある「山王祭」と連動し、お神輿による伝統ある祭礼を軸に開催します。祭りの始まりには、神社のご本殿から神様の御霊（みたま）をお神輿へお遷しする神聖な儀式「御霊入れ」の執り行いや、夕暮れにはお神輿が練り歩く「渡御（とぎょ）」を実施。ヨーロッパ風の街並みの中を、威勢のよい掛け声とともに複数のお神輿が練り歩く圧巻の光景や、近隣町内のお神輿が集結する貴重な展示、各町内のお神輿約20基が合流して稲毛神社へと向かう山王祭ならではの壮観な光景もお楽しみいただけます。また、小さな担ぎ手たちによる元気いっぱいの「子供神輿」や、無病息災と健やかな成長を願う伝統行事「子供神輿くぐり」のほか、夜の炎やライティングの演出をバックに行われる「神輿練り歩き」は必見。神聖かつ熱気あふれる見どころが満載です。 さらに、和太鼓、盆踊り、ブラジルビート、チンドンなど、境界を超えたパフォーマーたちが大集結。和モノDJの珍盤亭娯楽師匠や、平成レトロなパフォーマンスで魅了するケケノコ族、川崎発のアイドルMARUKADO、八幡睦会の獅子舞など、多彩な顔ぶれが会場を盛り上げ、街全体がライブステージのような「都市型祝祭体験」へと変貌します。

＜お神輿スケジュール＞ ※時間が多少前後する可能性がございます。

6月19日（金） 11:40～12:00 御霊入れ ＠チネチッタ通り特設ステージ前 19:20～19:40 神輿練り歩き／子供神輿練り歩き ＠チネチッタ通り 20:15～20:40 神輿練り歩き ＠チネチッタ通り ※炎・ライティング演出あり 6月20日（土） 11:00～11:15 子供神輿練り歩き ＠チネチッタ通り 11:30～ お神輿展示 ＠チネチッタ通り 12:50～ 出発式 ※ラ チッタデッラから稲毛神社へ向かう渡御 17:30～17:40 神輿練り歩き ＠チネチッタ通り 17:40～ 子供神輿くぐり 19:00～ お神輿展示 ＠アレーナチッタ会場内 6月21日（日） 11:00～20:00 お神輿展示 ＠アレーナチッタ会場内

タイムテーブル：６月に公開予定 注意事項： 悪天候の場合は中止になる場合がございます。開催状況等の最新の情報は公式Xからご確認ください。

【３】祭りを遊び尽くすアトラクション。“観るだけじゃない”参加型コンテンツ

射的やヨーヨー釣りなど、懐かしくて賑やかな縁日遊びが勢ぞろい。さらに今年は、遊戯やスタンプラリー、SNSキャンペーンに加え、小学生以下のお子様が参加できる伝統行事「子供神輿くぐり（無病息災や健やかな成長を願う行事）」など、参加型コンテンツが充実しています。 会場を巡りながら遊んで、撮って、参加して、子どもから大人まで街全体で祭りを楽しめる体験をご用意しています。

川崎ブレイブサンダース × AKB48 コラボプロジェクト 「バスケのある街、川崎」を彩る16枚のウォールアートをラ チッタデッラに掲示

Bリーグ所属プロバスケットボールクラブの川崎ブレイブサンダースと、アイドルグループAKB48との共同プロジェクトとして、ラ チッタデッラにて、川崎市の名所をモチーフにしたウォールアートを6月19日(金)より掲示することが決定しました。「AKBバスケ部」を中心としたメンバーが、バスケットボールをキャンバスに見立て、川崎ブレイブサンダースとも縁の深い「カワサキ文化公園」「東急ドレッセとどろきアリーナ」、「ラ チッタデッラ」や「銀柳街」「川崎大師」といった名所、武蔵小杉のタワーマンション群や工場風景のような川崎らしい景観など計15箇所を独自の感性で表現。AKB48メンバーがデザインしたバスケットボールをメインモチーフに全16枚のウォールアートを制作し、約3年間ラ チッタデッラに掲出されます。イタリアの街並みを思わせるラ チッタデッラの景観と、スポーツ×アートが融合した、この期間だけの特別な空間をお楽しみいただけます。

■掲示概要 掲示期間： 2026年6月19日(金) ～ 掲示場所： ラ チッタデッラ内 各所（神奈川県川崎市川崎区小川町4-1） 掲示枚数：16枚

『CITTA’の祭り 2026』開催概要

『CITTA’の祭り 2026』特設サイト：https://lacittadella.co.jp/lp/natsumatsuri/ ［日 程］2026年6月19日（金）～21日（日） ［営業時間］各日11時～21時 ※最終日20時 ［会 場］ラ チッタデッラ／チネチッタ通り ［主 催］株式会社 チッタ エンタテイメント／チネチッタ通り商店街振興組合 ［後 援］川崎市 ※『CITTA’の祭り』の詳細は、順次WEBサイトやSNSにてUP予定です

ラ チッタデッラは、イタリアの丘陵に造られた街、“ヒルタウン”をモチーフとした建築様式の複合商業施設です。首都圏内において最大級のスクリーン数を誇るシネマ・コンプレックス「チネチッタ」や、国内外のトップアーチストのライブが楽しめる大型ライブホールの先駆「クラブチッタ」 、5つのサウナと4つの水風呂を男女同スペックで完備するシン・都市型サウナ「saunahouse」のほか、人気のレストランやカフェ、ショップ、ヘアサロン、バスケットボールコート、ウェディングなどからなる、エンターテインメント施設です。