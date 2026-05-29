株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営するシアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」では、株式会社サンリオが2026年6月27日（土）、28日（日）にパシフィコ横浜で開催するDay2イベント「SANRIO FES 2026」と連動し、6月28日（日）限定で『2026年サンリオキャラクター大賞結果発表ステージ パブリックビューイング』を開催いたします。当日は、パシフィコ横浜で行われる結果発表ステージの模様を生中継し、「HELLO KITTY SHOW BOX」にいながら、2026年サンリオキャラクター大賞の順位発表をリアルタイムでお楽しみいただけます。

本イベントでは、2026年サンリオキャラクター大賞の投票結果の様子を生中継！1位から90位までの順位発表をリアルタイムでご覧いただけるほか、上位キャラクターたちが登場するステージやハローキティとジャズバンドメンバーによるランチ公演を、お食事とともにお楽しみいただけます。 ぜひ、2026年サンリオキャラクター大賞の結果を「HELLO KITTY SHOW BOX」で見届けましょう！

■『2026年サンリオキャラクター大賞結果発表ステージ パブリックビューイング』 概要

開催日： 6月28日（日）11：00～14：00 ※最終入場 11：45 場所： 兵庫県淡路市野島平林177-5 内容： 「SANRIO FES 2026」の開催に合わせ、リアルステージと「HELLO KITTY SHOW BOX」をオンラインで繋いだ『2026年サンリオキャラクター大賞結果発表ステージ パブリックビューイング』を開催 ｽｹｼﾞｭｰﾙ： 11：45～13：00／「SANRIO FES 2026」のパブリックビューイング 13：20～14：00／「HELLO KITTY SHOW BOX」でのショー＆グリーティング ※スケジュールは変更となる場合がございます 料金： 大人／5,000円、子ども（4～12歳）／3,500円 ※すべて税込価格 ※1ドリンク・グリーティング料金・HELLO KITTY APPLE HOUSE入場料を含む ※お好きなフードメニューも別途追加料金でご注文可能 ※大人のみ1フードオーダー必須（セットメニュー除く） 問合わせ： HELLO KITTY SHOW BOX（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営） TEL 0799-70-9022

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