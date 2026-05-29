AI広告データプラットフォーム「クロスメディアインサイト」および「TVAL（ティーバル）」を開発・運営する株式会社スイッチメディア（本社：東京都港区、代表取締役社長：高山 俊治）は、「In-House Drive」の新サービスとして、企業のインハウス化に向けた現状課題を可視化する「インハウス化ロードマップ診断」の提供を開始しました。広告主企業は診断結果を通じて、自社のインハウス化がなぜ進まないのかを5つのタイプで把握し、優先して着手すべきアクションをその場で確認できるようになります。

「インハウス化ロードマップ診断」 概要

「インハウス化ロードマップ診断」は、デジタル広告運用のインハウス化（内製化）を検討・推進する企業向けに、自社の現状課題を5つのタイプで可視化し、具体的なアクションプランを即時出力する診断機能です。数分で完了する設問に回答するだけで、インハウス化が停滞している要因が分かり、最も優先度の高い課題タイプと関連して注意すべき課題タイプが提示されます。診断結果には着手すべきアクションと、必要な支援領域も合わせて表示されます。

サービス提供の背景

デジタル広告領域の運用実務のテクノロジーによる代替や民主化が進み、広告運用の「インハウス化」を検討する企業が増加しています。しかし、実際の現場では「何から着手すべきか分からない」「課題は感じているが優先順位が付けられない」という壁に直面しています。 当社は「In-House Drive」を通じて、体制構築、代理店からの移管、運用改善などインハウス化の各フェーズを支援してきました。その中で見えてきたのは、インハウス化が止まる原因は企業ごとに異なり、経営層の合意形成の遅れ、投資判断の曖昧さ、社内の運用スキルの欠如、データ基盤の未整備、既存代理店依存など複数の要因が絡み合っているケースが大半だということです。根本にある課題を特定しないまま実行に入ると、施策が空回りし時間と予算を消耗するリスクが高まります。 「インハウス化ロードマップ診断」は、こうした支援実績から得た知見を体系化し、各社が自社の現在地を客観的に把握して最初の一手を判断できるよう開発しました。

「インハウス化ロードマップ診断」の主な特徴

1. 設問に回答するだけで現在地を5つの課題タイプで即座に特定

設問は自社が「今すぐ着手すべきアクション」を明確にできるように設計されています。数分で回答が完了し、即座に以下の5タイプから自社が直面している課題が表示されます。 ・方向性未確立型：インハウス化の目的や対象範囲が定まっていない状態 ・投資・合意未確立型：経営層の合意形成や、予算・人員投資の判断が進んでいない状態 ・実行体制不足型：担当者のアサイン、役割定義、運用スキルが不足している状態 ・運用基盤未整備型：KPI設計、データ環境、レポートフォーマット、運用ルールが整っていない状態 ・代理店移行リスク型：既存代理店からの移管時に、情報・権限・ノウハウの断絶によるリスクが高い、またはリスクが高いと思われている状態 診断結果に応じて、最も優先度の高い課題タイプに加え、関連して注意すべき課題タイプも表示されます。複合する課題でも「何から解決すべきか」の優先順位が明確になります。

2. 課題タイプに合わせた具体的なアクションプランを即時提示

診断結果画面では、特定された課題タイプに基づき、「今すぐ着手すべきこと（短期アクション）」「中期的に整えるべきこと」「推奨される進め方のロードマップ」が自動で出力されます。自社が直面している壁に合わせた最適な具体策が提示されるため、現状に即した打ち手の検討を始めることができます。

3. 必要な支援領域をタイプ別に可視化し、自社と外部の役割分担を明確化

診断結果に応じて、体制構築、運用設計、代理店からの移管、運用改善など、必要な支援領域を確認できます。これにより、自社で進めるべきことと外部支援を活用すべき領域を整理しやすくなります。 当社は「インハウス化ロードマップ診断」の提供により、デジタル広告運用のインハウス化を志向する企業が直面する「最初の壁」を乗り越えられるよう支援し、「In-House Drive」による継続的かつ実効性のあるインハウス化の推進へとつなげていきます。 ※機能および画面は変更の可能性があります。

本サービスに関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム : https://www.switch-m.com/service-inquiry お問い合わせ窓口 : 広報担当 E-mail: marketing@switch-m.com

スイッチメディアについて

株式会社スイッチメディアは、テレビCM＋デジタル広告の出稿データを統一指標で一元管理し、過去比較やブランド横断分析を通じてメディア予算アロケーションを支援するAI広告データプラットフォーム「クロスメディアインサイト」の開発・運営、およびデジタル広告運用のインハウス化を支援する「In-House Drive」の提供、また国内最大規模のテレビ視聴パネルから取得したテレビCM接触データとインテージ社の購買データ（SCI®）をシングルソースで連携させ、テレビCMの売上効果を分析する「TVAL」の開発・運営を行っています。

・社名 ：株式会社スイッチメディア（https://www.switch-m.com/ ） ・代表者 ：代表取締役社長 高山 俊治 ・事業内容 ：AI広告データプラットフォーム「クロスメディアインサイト」、デジタル広告運用のインハウス化支援「In-House Drive」の提供。「TVAL」および現在放送中のテレビ番組視聴率がわかる「TVAL now」の開発・提供。 ・WEBサイト クロスメディアインサイト https://www.switch-m.com/xmedia-insights In-House Drive https://www.switch-m.com/in-house-drive TVAL https://www.switch-m.com TVAL now https://tval-now.switch-m.com/ 採用サイト https://www.switch-m.com/recruit ※記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。(出願中含む)