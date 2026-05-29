ライフスタイルカンパニー株式会社(所在地:東京都中央区 URL:https://www.millefee.jp/)は、MilleFée(ミルフィー)から生まれたホームライフスタイルブランド「Maison de MilleFée(メゾンドミルフィー)」より、絵画シリーズの世界観をまとう「Maison de MilleFée 絵画フレグランスミスト Hair&Body」および「Maison de MilleFée 絵画リードディフューザー」を発売いたします。MilleFéeの人気カテゴリーである「絵画シリーズ」は、世界の名画にインスピレーションを受けたパッケージと世界観で多くの方にご支持をいただいてきました。今回新たに、髪と肌にひと吹きで香りをまとえる「絵画フレグランスミスト Hair&Body」と、お部屋に絵画の余韻を広げる「絵画リードディフューザー」が、ご褒美のひとときに寄り添うMaison de MilleFéeのホームラインに加わります。

予約販売は2026年5月29日(金)11:00より、MilleFée公式オンラインサイトにて両アイテムを同時にスタート。本発売は、絵画リードディフューザーが6月5日(金)14:00より、絵画フレグランスミスト Hair&Bodyが6月中旬よりそれぞれ開始し、Qoo10、Amazon、楽天市場、TikTok Shopなどのオンラインモールでも順次取り扱いを開始いたします。店頭では、絵画フレグランスミスト Hair&Bodyは6月中旬よりロフト、プラザ、アットコスメストアにて先行販売、7月中旬よりバラエティストアにて順次販売。絵画リードディフューザーは6月初旬よりロフト、ハンズ、ドン・キホーテ、アインズ＆トルペ、アットコスメストア、プラザにて先行販売、7月初旬よりバラエティストア(いずれも一部店舗を除く)にて順次販売を予定しております。

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商品情報 ① Maison de MilleFée 絵画フレグランスミスト Hair&Body

https://www.millefee.jp/products/mmf05 https://www.millefee.jp/products/mmf04

商品名:絵画フレグランスミスト Hair&Body 内容量:80ml 価格:1,650円(税込) バリエーション:全3種 予約販売開始:2026年5月29日(金)11:00/MilleFée公式オンラインサイト 本発売:2026年6月中旬予定/Qoo10、Amazon、楽天市場、TikTok Shopなど ※表記価格は、実店舗および公式オンラインストアでのメーカー希望小売価格です。一部のオンラインストアでは、送料込みの価格で販売されることがあります。

香りバリエーション

01 星月夜 ～ヴェルベットローズ～

ゴッホ『星月夜』に着想。みずみずしいライチとカシスの甘酸っぱさが弾け、ローズとピオニーがふわりと咲き、ムスクとアンバーグリス、ウッディが溶け合う。憧れを映す優雅で大人っぽい余韻をまとう香り。 Top:ライチ、カシス、ベルガモット、レモン Middle:ローズ、ピオニー Last:ムスク、アンバーグリス、シダーウッド、サンダルウッド ＜キーワード＞ 華やか・フローラル・フェミニン

02 睡蓮 ～シトラスヴェール～

モネ『睡蓮』に着想。弾けるレモンとオレンジにピンクペッパーがきらめき、オレンジブロッサムとホワイトローズがそっと華を咲かせる。バニラとシダーウッドのやわらかな温もりに包まれた、透けるように軽やかな香り。 Top:レモン、オレンジ、ピンクペッパー Middle:オレンジブロッサム、ホワイトローズ Last:バニラ、シダーウッド ＜キーワード＞ 透明感・軽やか・シトラスフローラル

03 日傘の女 ～ミルキーミュゲ～

モネ『日傘の女』に着想。オレンジとライチ、レモンの爽やかさに包まれ、コットンとミュゲ、ジャスミンの花々がふんわり香る。アンバー、ムスク、サンダルウッドのまろやかなウッディが寄り添う、清潔感のあるサボン調の香り。 Top:レモン、オレンジ、ライチ Middle:ミュゲ、ジャスミン、コットン Last:アンバー、ムスク、サンダルウッド ＜キーワード＞ サボン・男性も使える・爽やか

Maison de MilleFée 絵画リードディフューザー

商品名:Maison de MilleFée 絵画リードディフューザー 内容量:100ml 価格:1,980円(税込) バリエーション:全3種 予約販売開始:2026年5月29日(金)11:00/MilleFée公式オンラインサイト 本発売:2026年6月5日(金)14:00/Qoo10、Amazon、楽天市場、TikTok Shopなど ※表記価格は、実店舗および公式オンラインストアでのメーカー希望小売価格です。一部のオンラインストアでは、送料込みの価格で販売されることがあります。

香りバリエーション

01 日傘の女 ～ローズヴェール～

モネ『日傘の女』に着想。爽やかなベルガモットとスペアミントから始まり、ローズとゼラニウムのやさしく華やかなフローラルが広がる。ホワイトムスクとグアヤックウッドがやわらかな余韻を残す、上品でやさしい香り。 Top:ベルガモット、スペアミント Middle:ローズ、ゼラニウム Base:ホワイトムスク、ガイアックウッド ＜キーワード＞ フレッシュフローラル・清楚・やさしい・午後の風のような軽やかさ

02 睡蓮 ～サイレントバブル～

モネ『睡蓮』に着想。洗練されたアルデハイドとオレンジ、レモンの軽やかなシトラスから始まり、ラベンダーとカモミールの穏やかなハーブとクリーンサボンの清潔感が重なる。パチョリ・アンバー・アルモワーズが深みを添える、清らかで心地よいサボン調の香り。 Top:アルデハイド、オレンジ、レモン Middle:ラベンダー、カモミール、クリーンサボン Base:パチョリ、アンバー、アルモワーズ ＜キーワード＞ やわらかい空気・寝室にもおすすめ・万人ウケ・清潔感

03 ひまわり ～シトラスブルーム～

ゴッホ『ひまわり』に着想。ユズとグレープフルーツ、オレンジの明るいシトラスが弾けるように広がり、ヒマワリとミュゲのやさしいフローラルが温かな光のように重なる。ムスクとサンダルウッドが柔らかく包み込む、陽だまりに咲く花のような香り。 Top:ユズ、グレープフルーツ、オレンジ Middle:ヒマワリ、ミュゲ Base:ムスク、サンダルウッド ＜キーワード＞ 明るい空気・朝に元気が出る・爽やか・太陽のような

販売場所

・オンライン 【予約販売】2026年5月29日(金)11:00より、MilleFée公式オンラインサイトにて両商品同時に開始 【本発売】 絵画リードディフューザー:2026年6月5日(金)14:00より 絵画フレグランスミスト Hair&Body:2026年6月中旬より 本発売チャネル:Qoo10、Amazon、楽天市場、TikTok Shopなど順次取り扱い開始 ・店頭(いずれも一部店舗を除く) 【絵画フレグランスミスト Hair&Body】 先行販売:2026年6月中旬より プラザ、＠cosme STOREおよび@cosme SHOPPING 2026年6月下旬より ロフトおよびロフトネットストア 順次販売:2026年7月中旬より バラエティストア 【絵画リードディフューザー】 先行販売:2026年6月初旬より ハンズ、ドン・キホーテ、アインズ＆トルペ、＠cosme STOREおよび@cosme SHOPPING、プラザ 順次販売:2026年7月初旬より バラエティストア

商品特徴

1. 名画の世界観を、香りで身にまとう・お部屋に広げる

ゴッホ「星月夜」「ひまわり」、モネ「睡蓮」「日傘の女」など、世界の名画にインスピレーションを得たパッケージデザイン。香りごとに異なる物語性をまとい、日々の暮らしに絵画のような余韻が広がります。フレグランスミストは身にまとうように、リードディフューザーは空間に広げるように、お好みのシーンに合わせて絵画の世界を楽しめます。

2. 「香水級」の香りと持続力

フレグランスミストはふんわり軽やかなのに、心地よい香りが長く続く"香水級"の香り立ち。毎日の気分に寄り添いながら、自然に香りをまとえます。さらに、乾燥やパサつきが気になる髪にも、ひと吹きでしっとりまとまり、なめらかな指通りへ仕上がります。うるおい感のある仕上がりで、髪にも肌にも心地よく使えます。また、6種の植物エキス※1と3種のセラミド※2を配合。こだわりの美容成分が、髪と肌をやさしくケアします。 リードディフューザーは100mlの少量設計で約1～1.5ヶ月で使い切れるサイズ。気分や季節に合わせて香りを軽やかにスイッチでき、複数本をお部屋ごとに使い分ける楽しみ方もおすすめです。

※1 ショウガ根エキス、オタネニンジン根エキス、ハナスゲ根エキス、カラトウキ根エキス、コノテガシワ葉エキス、ツルドクダミ根エキス(すべてヘア・スキンコンディショニング成分) ※2 セラミドＮＰ、セラミドＮＳ、セラミドＡＰ(すべてヘア・スキンコンディショニング成分)

3. 飾ってもうれしい、絵画のようなパッケージ

名画から着想を得たアート性の高いデザインで、置くだけで空間がさまになる仕上がり。フレグランスミストは80mlの手のひらサイズで、ポーチにすっぽり収まり、機内持ち込みも可能。リードディフューザーはギフトにも映える佇まいで、ご自身へのご褒美はもちろん、大切な方への贈り物にもおすすめです。

Maison de MilleFée(メゾンドミルフィー)について

Maison de MilleFée(メゾンドミルフィー)は、MilleFée(ミルフィー)から生まれたホームライフスタイルブランドです。「ご褒美のひととき」をコンセプトに、香りと共に過ごす上質なライフスタイルを提案します。絵画フレグランスや絵画ハンドクリームなど、暮らしの中に小さなアートと幸福をもたらすアイテムを展開しています。MilleFée(ミルフィー)は、海外コスメの代理店をしていた当社が、「海外トレンドをもっと日本の皆様が普段のメイクに取り入れられる商品にアレンジしたい」という思いを込めて作った自社コスメブランドです。ブランド名はフランス発祥のお菓子「Millefeuille(ミルフィーユ)」にちなんでトレンドやワクワク感など、使うたびに心がときめくようなコスメになるようなこだわりを繰り交ぜたコスメをプロデュースしております。ミルフィーの中でも特に人気アイテムであるぶくぶく涙袋パレットはSNSで合計28万いいね以上を獲得した人気商品で、店頭でも売り切れが続出しました。

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HP:https://www.millefee.jp/ Instagram:https://www.instagram.com/millefee_official/ X:https://twitter.com/Millefee_cosme/ TikTok:https://www.tiktok.com/@millefee_official

会社概要

ブランド名： MilleFée（ミルフィー） 会社名：ライフスタイルカンパニー株式会社 TEL：03-6262-8580 （営業のご連絡は問い合わせフォームよりお願いいたします。） URL：https://lifestyle-co.fun/