NTTドコモビジネス株式会社（旧 NTTコミュニケーションズ株式会社、以下 NTTドコモビジネス）は、先進サービスの体験を通じた法人のお客さまとのビジネス共創の場として、「CROSS LAB Kanazawa(クロスラボ カナザワ)」を2026年6月1日にドコモ金沢西都ビルにてリニューアルオープンします。





<「CROSS LAB Kanazawa」のロゴ>





1．「CROSS LAB Kanazawa」とは

「CROSS LAB Kanazawa」は、先進サービスの紹介・体験を通じて、法人のお客さまとのビジネス共創の場です。

また、共創ビジネスの創出推進のため、東京にて共創をリードするNTTドコモビジネスのワークプレイス「OPEN HUB Park※1」とも連携しています。





2．特長

「CROSS LAB Kanazawa」は、以下の特長があります。





1.新たな価値創造を生み出す最先端のソリューション・テクノロジー

展示されている最先端のソリューションやテクノロジーは、労働力不足や顧客接点強化など、お客さまが直面している課題解決に向けたヒントとして活用できます。





＜「CROSS LAB Kanazawa」の室内＞





2.リアルとバーチャルの垣根を超えたコミュニケーション

IOWN(R)を利用したコミュニケーションツール「OPEN HUB Window※2」を活用し、東京の「OPEN HUB Park」や各支社のCROSS LABとコミュニケーションができます。「OPEN HUB Window」は、IOWN(R)の低遅延性の特長を利用して映像、音声を伝送するため、離れた場所にいる人同士が距離を気にせず、あたかも同じ場所にいるかのように対話可能です。加えて、映像、音声以外にも触覚情報を伝送できるなど、お客さまの多様なアイデアに合わせて機能や周辺デバイスを柔軟にカスタマイズできる拡張性の高い仕様で、活用の幅を自在に広げられます。

お客さまとNTTドコモビジネスが持つ技術や知見を掛け合わせることで、新たなビジネスを創出するとともに社会への実装をめざします。





＜「OPEN HUB Window」の構成イメージ図＞









3．リニューアルオープン日

2026年6月1日





4．ご見学お申し込み方法

NTTドコモビジネス営業担当までお問い合わせください。

















「NTTコミュニケーションズ株式会社」は2025年7月1日に社名を「NTTドコモビジネス株式会社」に変更しました。私たちは、企業と地域が持続的に成長できる自律・分散・協調型社会を支える「産業・地域DXのプラットフォーマー」として、新たな価値を生み出し、豊かな社会の実現をめざします。

https://www.ntt.com/about-us/nttdocomobusiness.html









※1:「OPEN HUB Park」とは、全国の拠点と複数の業界が交わり議論する、ビジネス創出の場(最先端技術を備えたワークプレイス）です。詳細は以下をご確認ください。

https://openhub.ntt.com/about/

※2:「OPEN HUB Window」とは、NTTドコモビジネスが2022年2月に開設した最先端技術を備えたワークプレイス「OPEN HUB Park」発のコミュニケーションツールです。