【イベントレポート】自治体と企業が出会う夜 ― WeWork 本町 で生まれた11のマッチング　自治体サミットin関西〜おもろい共創、ここ本町から〜

WeWork 本町 にて初の自治体向けイベントとなる「自治体サミット in 関西」を開催しました。「自治体のリアルな課題」×「企業の具体的ソリューション」が直接交差する場として WeWork の中で恒例となりつつある本サミットですが、今回は関西圏の自治体に限定して実施。その分、参加者同士の距離が近く、密度の高いコミュニケーションが実現し、11組のマッチングが生まれ、現在それぞれ具体的な商談・連携に向けた検討が進んでいます。