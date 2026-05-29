









〜 起業家教育プログラム29校・出前授業50校（予定）へアントレプレナーシップ教育の支援を提供 〜お知らせ報道関係者各位

フリー株式会社

freee、中小機構の「令和8年度 起業家教育事業 運営事務局業務」を受託

〜 起業家教育プログラム29校・出前授業50校（予定）へアントレプレナーシップ教育の支援を提供 〜





フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構（以下「中小機構」）より「令和8年度 創業支援等事業計画機能強化事業に係る起業家教育事業 運営事務局業務」を受託したことをお知らせします。freeeは、これまで取り組んできた雑誌「起業時代」や学生への授業・プログラムで培った知見と経験を活かして、全国の高等学校等におけるアントレプレナーシップ教育（起業家教育）のさらなる普及と基盤強化を推進してまいります。





















■雑誌「起業時代」や学生への授業・プログラムで培った知見と経験を全国の高校生へfreeeはこれまで、起業・開業を応援する雑誌「起業時代」の発行や学生向け起業コミュニティの運営、全国の高校・大学でのアントレプレナーシップに関する授業・プログラム提供など、若い世代への起業という選択肢の提示に努めてまいりました。また、学生に対して新たな未来を切り拓く力である「アントレプレナーシップ」の醸成にも積極的に取り組んでいます。この度、これまでの知見と経験を活かしたアントレプレナーシップ教育のさらなる普及を目指し、中小機構の「令和8年度 創業支援等事業計画機能強化事業に係る起業家教育事業 運営事務局業務」を受託しました。■全国29校への「起業家教育プログラム」の支援と全国50校（予定）への「起業家教育出前授業」を実施本事業では、さまざまな内容を通じ、高等学校や高等専門学校などにおける起業家教育の自走をサポートいたします。具体的には、全国の29校を対象とした「起業家教育プログラム」の実施支援です。中小機構の「起業家教育カリキュラム」に基づき、各校が実施する起業家教育において、それぞれのニーズに合わせた5〜30時間の年間計画の策定や授業運営をサポートするほか、起業家や講師のマッチングと派遣、教職員向けの勉強会、さらには教員や生徒同士のコミュニティの立ち上げ・運営など、現場に寄り添った多角的な支援を行います。また、全国の50校（予定）を対象とした「起業家教育出前授業」を実施します。「起業家教育出前授業」は、第一弾として2026年6月22日まで希望校を募集しており、講師となる起業家のマッチングから実際の派遣までを円滑にバックアップいたします。これら2つの柱に加え、事業全体を支える多様な取り組みにも注力してまいります。プログラム実施校同士の交流を深める中間報告会や、成果を共有する起業家教育プログラム実施報告会の開催、過去4年間の同事業における支援校へのアンケート調査なども実施予定です。こうした広範囲にわたるサポートや事業の情報発信を通じて、アントレプレナーシップ教育の普及に尽力してまいります。「起業家教育出前授業」の公募はこちら：（中小機構ウェブサイト） https://entrepreneur.smrj.go.jp/iauspm00000001zh.html ■フリー株式会社 スモールビジネス事業本部 教育領域アライアンス開発チーム 磯貝美紀コメントこの2年間、教育領域アライアンス開発チームとしての様々な挑戦や、私自身のアントレプレナーシップ推進大使としての活動を通して、全国の高校や大学の現場でアントレプレナーシップ教育に携わらせていただく貴重な機会を重ねてきました。その経験の中で「アントレプレナーシップが育まれると、その生徒の未来が動く」ということを目の当たりにし、アントレプレナーシップ教育がもたらす子ども達にとっての価値、そして社会の未来にとっての価値を強く実感しています。今回の受託事業は、起業家教育を、高校領域においてより広く浸透させていくための事業です。自らの進路や将来の道を模索する10代後半の生徒たちにとって、多様な挑戦をする起業家たちと出会うことは、彼らの未来の可能性を大きく広げることに繋がります。これまで私達が『起業時代』のメディア活動を通して積み上げてきた多くの取材事例や魅力的な起業家との繋がりは、この点において、きっと役立てることがあると確信しています。また、私たち自身が、アントレプレナーシップ教育のシラバス設計や指導を担当した経験があるからこそ、先生方の感じるこの教育の難しさやご苦労を理解し、現場に寄り添ったサポートやご提案ができるのではと思っています。この活動を通して、一歩踏み出すことを恐れず、自分の人生の主導権を握って、未来に向けてイキイキと挑戦する子どもたち、そしてそれを指導・支援する、熱いアントレプレナーシップを持った先生方を、日本中に増やしていけたらと思います。先生・生徒・起業家を繋ぎ、アントレプレナーシップが伝播する社会を、中小機構様と共に創っていけたらと思います。■起業時代の取り組み「起業時代」は、2022年にfreeeが運営を始めた、雑誌やアプリを通して起業や開業を応援するメディアです。「ふつうの人がフツーに起業できる時代」というキーメッセージを掲げ、起業への一歩を踏み出せない人たちを後押しし、自信をもって経営に取り組めるようサポートしています。「起業時代」の編集・企画力や豊富な取材事例を活かし、全国の創業支援施設で起業手続きや会計の基礎知識に関するセミナーを開催しています。また、大学や高校での授業提供も行っており、起業に力を入れている大学や法人、団体と包括連携協定を結びながら、起業家の誕生と育成に貢献しています。起業時代：https://www.freee.co.jp/kigyojidai/フリー株式会社 会社概要会社名：フリー株式会社代表者：CEO 佐々木大輔設立日：2012年7月9日所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21Fhttps://corp.freee.co.jp/＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。本件に関するお問合わせ先フリー株式会社 広報（PR）神力 実由花https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせくださいhttps://freee.my.site.com/HelpCenter/s/関連リンク起業時代：https://www.freee.co.jp/kigyojidai/