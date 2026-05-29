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スプラッシュトップ、クラウド型認証サービス「Foxpass」の国内初事例を発表
株式会社カラーにおける、制作現場のアクセス管理の効率化とセキュリティ強化を支援
リモートアクセスソリューション「Splashtop」を提供するスプラッシュトップ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：水野良昭）は、クラウド型認証サービス「Foxpass」の国内初事例として、株式会社カラーにおける活用事例を発表します。
本事例では、制作フェーズに応じてスタッフや利用端末の出入りが発生する制作現場において、Foxpassを活用し、Wi-Fi認証やネットワークアクセス管理の効率化とセキュリティ強化を実現した取り組みを紹介しています。
【発表ハイライト】
スプラッシュトップ株式会社は、クラウド型認証サービスFoxpassの国内初事例として、株式会社カラーにおける活用事例を発表
株式会社カラーは、制作フェーズごとに変化するスタッフ・端末環境のWi-Fi認証やネットワークアクセス管理の効率化にFoxpassを活用
Foxpassは、外部IdP連携やSSO対応により、アクセス管理の効率化とセキュリティリスクの低減を支援
■制作現場におけるFoxpass活用例を紹介
株式会社カラーは、『エヴァンゲリオン』シリーズなどで知られる映像企画製作会社です。映像制作やクリエイティブ制作の現場では、プロジェクトや制作フェーズに応じて関わるスタッフや利用端末が変化するため、利便性を確保しながら、ネットワークへのアクセスを安全かつ効率的に管理することが重要です。今回公開した事例では、こうした制作現場におけるWi-Fi認証やネットワークアクセス管理において、Foxpassをどのように活用し、効率化を図ったかを紹介しています。
導入事例ページ： https://www.splashtop.co.jp/achievements/260529/
■人や端末の増減が多い現場におけるネットワーク認証管理の重要性
近年は、働く場所や利用端末の多様化に伴い、ネットワークアクセスの安全かつ効率的な管理が、企業のIT運用における重要なテーマとなっています。
Foxpassは、Wi-Fi認証やネットワークアクセス管理を支援するクラウド型認証サービスです。ユーザー認証を行う外部IdPとの連携や、1回のログインで複数サービスを利用できるSSO（シングルサインオン）に対応しており、ユーザーや端末のアクセス管理を効率化します。これにより、共通パスワード運用に伴う管理負荷やセキュリティリスクの低減を支援します。
Foxpass製品ページ：https://www.splashtop.co.jp/products-service/foxpass/
■Splashtop利用企業におけるFoxpass活用の広がり
株式会社カラーは、以前よりSplashtop製品を利用しており、本事例は既存ユーザー企業によるFoxpassの活用例となります。
スプラッシュトップは、リモートアクセス分野で培ってきた知見と実績をもとに、Foxpassを通じてネットワーク認証やアクセス管理における企業課題の解決を支援しています。今後も、人や端末の増減が多い制作現場などを中心に、安全で管理しやすいネットワーク環境づくりに貢献してまいります。
Splashtopについて
Splashtopは、リモートでの働き方においてセキュリティとパフォーマンスの両立を実現するクラウドネイティブのITプラットフォーム企業です。20年以上にわたり培ってきた高性能なリモート技術の実績を基盤に、リモートワークの管理、サポート、実現を支援する技術を提供しています。導入や運用のしやすさを実現するとともに、単一の統合コンソールを通じて、さまざまな場所やデバイスにおいても安全かつ高い生産性を維持することが可能です。
Splashtopのソリューションは、世界で3,000万人以上のユーザーに利用されており、ISO認証プロセス、SOC 2準拠、GDPR対応などの高いセキュリティ基準を満たしています。また、Microsoft Intelligent Security Association（MISA）のメンバーとして、Microsoftと連携し、進化するIT環境における課題の解決に取り組んでいます。
詳細は http://www.splashtop.com またはLinkedIn（https://www.linkedin.com/company/splashtop-jp）をご覧ください。
リモートアクセスソリューション「Splashtop」を提供するスプラッシュトップ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：水野良昭）は、クラウド型認証サービス「Foxpass」の国内初事例として、株式会社カラーにおける活用事例を発表します。
本事例では、制作フェーズに応じてスタッフや利用端末の出入りが発生する制作現場において、Foxpassを活用し、Wi-Fi認証やネットワークアクセス管理の効率化とセキュリティ強化を実現した取り組みを紹介しています。
スプラッシュトップ株式会社は、クラウド型認証サービスFoxpassの国内初事例として、株式会社カラーにおける活用事例を発表
株式会社カラーは、制作フェーズごとに変化するスタッフ・端末環境のWi-Fi認証やネットワークアクセス管理の効率化にFoxpassを活用
Foxpassは、外部IdP連携やSSO対応により、アクセス管理の効率化とセキュリティリスクの低減を支援
■制作現場におけるFoxpass活用例を紹介
株式会社カラーは、『エヴァンゲリオン』シリーズなどで知られる映像企画製作会社です。映像制作やクリエイティブ制作の現場では、プロジェクトや制作フェーズに応じて関わるスタッフや利用端末が変化するため、利便性を確保しながら、ネットワークへのアクセスを安全かつ効率的に管理することが重要です。今回公開した事例では、こうした制作現場におけるWi-Fi認証やネットワークアクセス管理において、Foxpassをどのように活用し、効率化を図ったかを紹介しています。
導入事例ページ： https://www.splashtop.co.jp/achievements/260529/
■人や端末の増減が多い現場におけるネットワーク認証管理の重要性
近年は、働く場所や利用端末の多様化に伴い、ネットワークアクセスの安全かつ効率的な管理が、企業のIT運用における重要なテーマとなっています。
Foxpassは、Wi-Fi認証やネットワークアクセス管理を支援するクラウド型認証サービスです。ユーザー認証を行う外部IdPとの連携や、1回のログインで複数サービスを利用できるSSO（シングルサインオン）に対応しており、ユーザーや端末のアクセス管理を効率化します。これにより、共通パスワード運用に伴う管理負荷やセキュリティリスクの低減を支援します。
Foxpass製品ページ：https://www.splashtop.co.jp/products-service/foxpass/
■Splashtop利用企業におけるFoxpass活用の広がり
株式会社カラーは、以前よりSplashtop製品を利用しており、本事例は既存ユーザー企業によるFoxpassの活用例となります。
スプラッシュトップは、リモートアクセス分野で培ってきた知見と実績をもとに、Foxpassを通じてネットワーク認証やアクセス管理における企業課題の解決を支援しています。今後も、人や端末の増減が多い制作現場などを中心に、安全で管理しやすいネットワーク環境づくりに貢献してまいります。
Splashtopについて
Splashtopは、リモートでの働き方においてセキュリティとパフォーマンスの両立を実現するクラウドネイティブのITプラットフォーム企業です。20年以上にわたり培ってきた高性能なリモート技術の実績を基盤に、リモートワークの管理、サポート、実現を支援する技術を提供しています。導入や運用のしやすさを実現するとともに、単一の統合コンソールを通じて、さまざまな場所やデバイスにおいても安全かつ高い生産性を維持することが可能です。
Splashtopのソリューションは、世界で3,000万人以上のユーザーに利用されており、ISO認証プロセス、SOC 2準拠、GDPR対応などの高いセキュリティ基準を満たしています。また、Microsoft Intelligent Security Association（MISA）のメンバーとして、Microsoftと連携し、進化するIT環境における課題の解決に取り組んでいます。
詳細は http://www.splashtop.com またはLinkedIn（https://www.linkedin.com/company/splashtop-jp）をご覧ください。