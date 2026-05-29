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「チー坊のカラフル乳酸菌 チチヤスヨーグルト風味」を、6月1日に新発売
見て楽しい、飲んでおいしい。乳酸菌をもっと身近に。
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、国産ヨーグルトのパイオニアであり、本年6月に創業140周年を迎えるチチヤス株式会社（社長：久保貴義 本社：広島県廿日市市）と共同開発した清涼飲料水「チー坊のカラフル乳酸菌 チチヤスヨーグルト風味」を６月１日（月）に新発売します。
近年、見た目の楽しさを備えた飲み物などへの関心の高まりに加え、日常生活の中で無理なく健康を意識したいというニーズが広がっています。特に、子供を含む幅広い世代においては、「楽しくおいしく続けられること」が選択のポイントの一つとなっています。当社はこうした背景のもと、見て楽しみながら乳酸菌を摂取できる「チー坊のカラフル乳酸菌 チチヤスヨーグルト風味」を新発売します。
「チー坊のカラフル乳酸菌 チチヤスヨーグルト風味」は、チチヤス独自の乳酸菌「ST9618」を含有しており、いつでも乳酸菌をおいしく手軽に摂取いただけるヨーグルト風味の清涼飲料水です。3色のこんにゃくボールが見た目にも楽しく、つるっとした弾力のある食感で、飲むたびに新しいおいしさをお楽しみいただけます。
当社は、「チー坊のカラフル乳酸菌 チチヤスヨーグルト風味」の販売を通じて、日常の中で楽しみながら乳酸菌を取り入れる新たな選択肢を提供するとともに、親子での飲用シーンや間食時の価値提案を行ってまいります。
《製品概要》
製品名：チー坊のカラフル乳酸菌 チチヤスヨーグルト風味
品名：清涼飲料水
容量・容器：280ｇペットボトル
希望小売価格税込（税別）：216円（200円）
発売日：6月1日（月）
販売地域：全国
≪チチヤス株式会社≫
1886年に広島合資ミルク株式会社として設立された、歴史のある乳業メーカーで、1917年に日本で初めてヨーグルトを製造・発売して以来、日本のヨーグルトの歴史に名前を刻んできました。2011年に伊藤園グループに加わり、定番シリーズに加え、濃厚でクリーミーなスイーツヨーグルトなどを展開しています。お客様の嗜好変化に寄り添った製品を通じて、ヨーグルト並びに飲料から、安心・健康・おいしさをお届けしています。
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、国産ヨーグルトのパイオニアであり、本年6月に創業140周年を迎えるチチヤス株式会社（社長：久保貴義 本社：広島県廿日市市）と共同開発した清涼飲料水「チー坊のカラフル乳酸菌 チチヤスヨーグルト風味」を６月１日（月）に新発売します。
近年、見た目の楽しさを備えた飲み物などへの関心の高まりに加え、日常生活の中で無理なく健康を意識したいというニーズが広がっています。特に、子供を含む幅広い世代においては、「楽しくおいしく続けられること」が選択のポイントの一つとなっています。当社はこうした背景のもと、見て楽しみながら乳酸菌を摂取できる「チー坊のカラフル乳酸菌 チチヤスヨーグルト風味」を新発売します。
当社は、「チー坊のカラフル乳酸菌 チチヤスヨーグルト風味」の販売を通じて、日常の中で楽しみながら乳酸菌を取り入れる新たな選択肢を提供するとともに、親子での飲用シーンや間食時の価値提案を行ってまいります。
《製品概要》
製品名：チー坊のカラフル乳酸菌 チチヤスヨーグルト風味
品名：清涼飲料水
容量・容器：280ｇペットボトル
希望小売価格税込（税別）：216円（200円）
発売日：6月1日（月）
販売地域：全国
≪チチヤス株式会社≫
1886年に広島合資ミルク株式会社として設立された、歴史のある乳業メーカーで、1917年に日本で初めてヨーグルトを製造・発売して以来、日本のヨーグルトの歴史に名前を刻んできました。2011年に伊藤園グループに加わり、定番シリーズに加え、濃厚でクリーミーなスイーツヨーグルトなどを展開しています。お客様の嗜好変化に寄り添った製品を通じて、ヨーグルト並びに飲料から、安心・健康・おいしさをお届けしています。