







このたび当社が契約を締結したパートナー企業は、高い専門性と長年にわたる運用実績、豊富な専門人材を保有しています。BPOを導入することにより、対象となる機能の安定的な運用と生産性の飛躍的な加速、ならびに環境変化に応じた柔軟な専門人材や有資格者の確保を目指します。



当社はこれからも、「経営基盤の進化」の実現に向けた各種施策を推進するとともに、これらの専門性の高い外部パートナー企業との連携を通じて、企業価値の向上を目指してまいります。



※1ビジネス・プロセス・アウトソーシング（Business Process Outsourcing）は、企業の業務プロセス（事務処理やコールセンターなど）を外部の専門業者に包括的に委託する仕組み。コスト削減やDX推進、コア業務への集中を目的に利用される。



※2 2024-2028年度 中期経営計画「進化の実現」（P21）（



このたび当社が契約を締結したパートナー企業は、高い専門性と長年にわたる運用実績、豊富な専門人材を保有しています。BPOを導入することにより、対象となる機能の安定的な運用と生産性の飛躍的な加速、ならびに環境変化に応じた柔軟な専門人材や有資格者の確保を目指します。当社はこれからも、「経営基盤の進化」の実現に向けた各種施策を推進するとともに、これらの専門性の高い外部パートナー企業との連携を通じて、企業価値の向上を目指してまいります。※1ビジネス・プロセス・アウトソーシング（Business Process Outsourcing）は、企業の業務プロセス（事務処理やコールセンターなど）を外部の専門業者に包括的に委託する仕組み。コスト削減やDX推進、コア業務への集中を目的に利用される。※2 2024-2028年度 中期経営計画「進化の実現」（P21）（ https://ssl4.eir-parts.net/doc/4980/ir_material_for_fiscal_ym/155483/00.pdf



以 上





デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新家 由久、以下、当社）は、このたび、コーポレート機能の一部業務について、ビジネス・プロセス・アウトソーシング※1（以下、BPOという）を導入し、アウトソーシングに関する契約を締結したことをお知らせします。情報システム運用業務を「株式会社クエスト」（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 鎌田 智）に、拠点総務および拠点施設業務を「鹿島建物総合管理株式会社」（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山本 和雄）に、それぞれ移管しました。当社は、2024年に策定した中期経営計画において、地政学リスクや ESGへの社会的要請などの事業環境変化に柔軟に適応しながら、持続的成長を果たすことを目指しています。これを実現するため、「成長領域での事業拡大」、「既存領域における事業の質的強化」、「経営基盤の進化」の 3 つを基本方針として掲げています。そのなかで、グローバル競争力のさらなる向上に向けた「経営基盤の進化」※2を実現するため、従来の形式にとらわれることなく、抜本的な業務プロセスの見直しと改善を推進してきました。１．株式会社クエストについて株式会社クエストは、「技術を探究し、価値を創造し、お客様とともに成長する」を理念に掲げ、システム開発から運用保守まで一貫して手掛けるITサービス＆ソリューション企業です。大手企業との直接取引が多く、製造業、金融、エンタメ、物流、電力、鉄道など幅広い分野で、アプリケーション開発、ITインフラ構築、DX支援などを提供し、創業以来赤字決算なしの健全経営で成長を続けています。会社名：株式会社クエスト本社：東京都港区芝浦3-1-1msb Tamachi 田町ステーションタワーN 14F代表者：代表取締役 社長執行役員 鎌田 智設立：1965年5月公式ウェブサイト：https://www.quest.co.jp/２．鹿島建物総合管理株式会社について鹿島建物総合管理株式会社は、鹿島建設グループの一員として1985年に設立された建物総合管理会社です。オフィスビルや商業施設、公共施設、マンションなど多様な建物を対象に、設備管理、清掃、警備、運営管理からリニューアル工事までを一貫して提供。高度な技術力と人材育成により、建物の長寿命化と快適な環境づくりに貢献しています。会社名：鹿島建物総合管理株式会社本社：東京都中央区銀座6-17-1 銀座6丁目-SQUARE代表者：代表取締役社長 山本 和雄設立：1985年公式ウェブサイト：https://www.kajima-tatemono.com/＜会社概要＞デクセリアルズ株式会社は、電子部品、接合材料、光学材料などの開発・製造・販売を手掛ける機能性材料メーカーです。また、光半導体などフォトニクス製品の開発・製造を手掛けるグループ会社をもち、持続的な成長と企業価値の向上を目指しています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（https://www.dexerials.jp/profile/vision.html）としてかかげています。会社名：デクセリアルズ株式会社本社：栃木県下野市下坪山1724代表者：代表取締役社長 新家 由久設立： 2012年6月20日公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/