コメ不足・価格高騰という構造的課題の解決へ。泉大津市ら全国15自治体が「コメサミット」を設立

「このままでは日本の米づくりが立ち行かなくなる」――。生産現場からそうした危機感の声が上がる中、消費地での米不足や価格高騰も顕在化しています。

こうした状況を受け、大阪府泉大津市（市長：南出賢一）が自治体の枠を超えた連携を呼びかけ、全国15自治体の首長とともに、生産地と消費地の自治体が連携した米の消費拡大・生産拡大に取り組む新たなネットワーク「コメがつなぐ自治体間農業連携首長協議会（通称：コメサミット）」を2026年5月18日に設立しました。

コメサミットの最大の特徴として、学校給食等の自治体が持つ“確実な消費の出口”を活用しながら、安定した需要を創出し、それに生産地が応えていくことで、持続可能な米の生産・消費モデルの構築を目指します。

具体的なアクションとして、以下の３つの軸で取組を展開します。

① 米を食べる：学校給食の米飯回数拡大など、自治体による確実な需要創出

② 米を知る ：こどもへの食育や農業体験を通じた、米や農業の価値の再認識

③ 米で繋がる：生産地と消費地の直接連携や、熟成保管技術を活用した備蓄モデルの構築

『コメを通じて、地域から日本を豊かに』。

自治体が需要と供給を直接つなぎ、支え合いながら循環させていくことで、将来にわたって安全・安心な食料供給を支える新たな社会モデルの構築を目指します。

今後は、参加自治体それぞれが主体となり、「米を食べる」「米を知る」「米で繋がる」の３つの軸に基づく具体的なアクションを実践するとともに、全国の生産地・消費地自治体も巻き込みながら、この取組を広げていきます。

泉大津市 公式HP

https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/koushitsu/hishokoho/houdou/r08houdou/15722.html