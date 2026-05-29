クラボウ・船場センタービル・赤ちゃん本舗 第2回合同清掃活動『3社de ごみゼロマーチ in 本町』を実施

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、2026年5月27日（水）に、地域社会への貢献と企業間交流を目的とした「第2回合同清掃活動『3社 de ごみゼロマーチ in 本町』」を、同じ本町エリアに拠点を置くクラボウ（倉敷紡績株式会社 本社：大阪市中央区）および株式会社大阪市開発公社（船場センタービル 本社：大阪市中央区）と共同で実施いたしました。

地域とともに歩む「ごみゼロ」への取り組み

本活動は、5月30日の「ごみゼロの日」に合わせ、本町エリアの環境美化と、地域企業の連携強化を目的に開催されました。

昨年初めて実施された3社合同清掃が、企業間のチームワークを深め、社会貢献活動を広めるきっかけとなったことを受け、第2回として本年も開催する運びとなりました。

活動概要：総勢226名が参加し、本町エリアを清掃

当日は、赤ちゃん本舗の有志社員77名をはじめ、合計で226名が参加しました。

堺筋本町駅から本町駅までのエリアを5つに分けて、参加者が堺筋側から御堂筋側に向かって清掃しました。

開催日時： 2026年5月27日（水）午前8時25分～8時50分

参加人数内訳：クラボウ：101名

株式会社大阪市開発公社：17名

株式会社赤ちゃん本舗：77名

その他参加企業：31名

合計：226名

地域一体となった清掃活動

今回の活動には、主催3社のほかにも、以下の近隣企業5社が参加し、地域一体となった清掃活動となりました。

・イオンモール株式会社

・本州印刷株式会社

・株式会社フィリップス・ジャパン

・株式会社三菱電機ライフネットワーク

・三井不動産ファシリティーズ・ウエスト株式会社



[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

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