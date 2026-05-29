日本の電気自動車市場、2034年までに1兆0327億米ドルへと目覚ましい成長を遂げる見通し（年平均成長率33.20%）

日本の電気自動車市場、2034年までに1兆0327億米ドルへと目覚ましい成長を遂げる見通し（年平均成長率33.20%）