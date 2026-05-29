日本の電気自動車市場、2034年までに1兆0327億米ドルへと目覚ましい成長を遂げる見通し（年平均成長率33.20%）
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日本の電気自動車市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の電気自動車市場：コンポーネント別、充電方式別、推進方式別、車種別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の電気自動車市場は2025年に732億米ドルに達し、2034年には1兆327億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の期間における年平均成長率（CAGR）は33.20%となる見込みである。
日本の電気自動車市場は、世界第3位の自動車経済を再構築する構造的変革期を迎えている。日本は何十年にもわたり、ハイブリッド電気自動車を中心としたマルチエネルギー戦略を追求してきた。これは、1997年にトヨタがプリウスで先駆けて導入し、その後、国内主要メーカーすべてに採用された戦略である。日本の電動化へのアプローチは、欧州や北米とは大きく異なり、バッテリー式電気自動車のみに焦点を当てるのではなく、より段階的かつ多様な道を歩んできた。ハイブリッド車は戦略の中核を成す一方で、水素燃料電池技術への継続的な投資とバッテリー式電気自動車の着実な拡大も進めている。HEV、PHEV、BEV、FCEVといったマルチパワートレイン技術を包含するこの哲学は、日本の技術力、エネルギー安全保障への優先課題、そして充電インフラ整備の現実的な課題を反映している。
日本の自動車市場で販売されているバッテリー式電気自動車（BEV）のモデル数は、2019年のわずか10モデルから2025年には61モデルへと大幅に増加しており、6倍に拡大したことは、日本におけるBEVモデルの普及が決定的に加速していることを示しています。ハイブリッド電気自動車（HEV）セグメントは現在も電動化の主要な経路であり、2025年上半期のHEV販売台数は、トヨタが21%、ホンダが6%、日産が4.5%を占め、内燃機関車のシェアは2024年には42.3%に低下し、電動車が日本の新車販売台数の大半を占めるという、驚くべき転換点を迎えています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-electric-vehicles-market/requestsample
主要な市場推進要因
政府の義務付け、充電インフラ投資、そして政策上の追い風
日本政府は、電気自動車（EV）市場の成長に強力な構造的追い風をもたらす野心的な政策枠組みを確立した。2035年までに新車乗用車販売をすべて電動化するという目標は、市場史上最も強力な規制上の推進力となり、主要メーカー各社にEV製品ロードマップとインフラ投資プログラムの加速を促している。EVインフラの整備促進と充電ネットワークの拡大に向けた政府のインセンティブは市場環境を強化しており、国土交通省は三菱自動車やホンダをはじめとする日本の主要自動車メーカー全体で、消費者の電気自動車への嗜好が高まっていることを確認している。
日本の経済産業省（METI）は、出光通の大規模固体電解質パイロットプラントの建設予定地を既に承認しており、これは全固体電池の商業化を加速させる上で重要な規制上の節目となる。日本政府の経済安全保障促進法は、電池を国内生産能力を必要とする重要物資に指定しており、日本の電池メーカーに数十億ドル規模の経済産業省補助金を投入し、EV用電池の国内サプライチェーンを強化し、中国や韓国からの電池輸入への依存度を低減させている。トヨタの次世代BEV用電池の開発・生産計画は経済産業省の認証を受けており、プライムプラネットエナジー＆ソリューションズとプライムアースEVエナジーでの次世代電池の生産、および全固体電池の研究開発・生産が認証され、日本の最も重要な電池技術開発プログラムに対する政府の正式な支援が得られた。
日本の電気自動車市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の電気自動車市場：コンポーネント別、充電方式別、推進方式別、車種別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の電気自動車市場は2025年に732億米ドルに達し、2034年には1兆327億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の期間における年平均成長率（CAGR）は33.20%となる見込みである。
日本の電気自動車市場は、世界第3位の自動車経済を再構築する構造的変革期を迎えている。日本は何十年にもわたり、ハイブリッド電気自動車を中心としたマルチエネルギー戦略を追求してきた。これは、1997年にトヨタがプリウスで先駆けて導入し、その後、国内主要メーカーすべてに採用された戦略である。日本の電動化へのアプローチは、欧州や北米とは大きく異なり、バッテリー式電気自動車のみに焦点を当てるのではなく、より段階的かつ多様な道を歩んできた。ハイブリッド車は戦略の中核を成す一方で、水素燃料電池技術への継続的な投資とバッテリー式電気自動車の着実な拡大も進めている。HEV、PHEV、BEV、FCEVといったマルチパワートレイン技術を包含するこの哲学は、日本の技術力、エネルギー安全保障への優先課題、そして充電インフラ整備の現実的な課題を反映している。
日本の自動車市場で販売されているバッテリー式電気自動車（BEV）のモデル数は、2019年のわずか10モデルから2025年には61モデルへと大幅に増加しており、6倍に拡大したことは、日本におけるBEVモデルの普及が決定的に加速していることを示しています。ハイブリッド電気自動車（HEV）セグメントは現在も電動化の主要な経路であり、2025年上半期のHEV販売台数は、トヨタが21%、ホンダが6%、日産が4.5%を占め、内燃機関車のシェアは2024年には42.3%に低下し、電動車が日本の新車販売台数の大半を占めるという、驚くべき転換点を迎えています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-electric-vehicles-market/requestsample
主要な市場推進要因
政府の義務付け、充電インフラ投資、そして政策上の追い風
日本政府は、電気自動車（EV）市場の成長に強力な構造的追い風をもたらす野心的な政策枠組みを確立した。2035年までに新車乗用車販売をすべて電動化するという目標は、市場史上最も強力な規制上の推進力となり、主要メーカー各社にEV製品ロードマップとインフラ投資プログラムの加速を促している。EVインフラの整備促進と充電ネットワークの拡大に向けた政府のインセンティブは市場環境を強化しており、国土交通省は三菱自動車やホンダをはじめとする日本の主要自動車メーカー全体で、消費者の電気自動車への嗜好が高まっていることを確認している。
日本の経済産業省（METI）は、出光通の大規模固体電解質パイロットプラントの建設予定地を既に承認しており、これは全固体電池の商業化を加速させる上で重要な規制上の節目となる。日本政府の経済安全保障促進法は、電池を国内生産能力を必要とする重要物資に指定しており、日本の電池メーカーに数十億ドル規模の経済産業省補助金を投入し、EV用電池の国内サプライチェーンを強化し、中国や韓国からの電池輸入への依存度を低減させている。トヨタの次世代BEV用電池の開発・生産計画は経済産業省の認証を受けており、プライムプラネットエナジー＆ソリューションズとプライムアースEVエナジーでの次世代電池の生産、および全固体電池の研究開発・生産が認証され、日本の最も重要な電池技術開発プログラムに対する政府の正式な支援が得られた。