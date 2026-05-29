韓国旅行でクレジットカード払い、年間数万円損してる？海外手数料の落とし穴
韓国旅行では、クレジットカードがあればだいたい払えます。
カフェ、コスメショップ、コンビニ、服屋さん。現金をたくさん持ち歩かなくていいし、両替所を探す手間も少ない。かなりラクです。
でも、見落としがちなのが「海外決済の手数料」。
レジでは普通に決済できる。明細にも、商品名と金額が並ぶ。だからこそ、気づきにくい。
海外でクレジットカードを使うと、カード会社の海外事務手数料や為替レートの影響で、想像より多く払っていることがあります。さらに、決済時に「日本円で払う」を選ぶと、割高なレートになるケースも。
これ、旅行中だと地味に焦ります。
この記事では、韓国旅行でクレジットカード払いをしたときにどれくらい差が出るのか、具体的な金額で見ていきます。次の旅行であわてないために、「どの通貨で払うか」「何で決済するか」まで、出発前に整理しておきましょう。
海外クレジットカード決済で実際に発生するコスト
海外でクレジットカードを使うと、支払額には見えにくいコストが上乗せされます。
韓国でカード決済すると、店頭ではウォンで支払います。でも、日本のクレジットカードで決済する場合、最終的には日本円に換算されて請求されます。
このとき関係する主なコストは、以下の通りです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350739/images/bodyimage1】
なかでも、まず見ておきたいのは「海外事務手数料」です。
たとえば三井住友カードでは、外貨でのショッピング利用分は、VisaやMastercardなどの国際ブランドが指定する為替レートに、カード会社所定の海外事務処理手数料を加えたレートで日本円に換算されます。三井住友カードのクレジットカードでは、Visa・Mastercardの海外事務処理手数料率は3.63％です。
3.63％。ぱっと見は小さく感じるかもしれません。
でも、韓国旅行中の支払いは細かく積み上がります。カフェ、コスメ、服、タクシー、レストラン。気づけば5万円、10万円。ショッピングや美容目的の旅なら20万円を超えることもありますよね。
もうひとつ注意したいのが、決済端末で出てくる「KRW／ウォン」か「JPY／日本円」かの選択。
これ、現地で出ると一瞬迷います。
「日本円のほうが分かりやすいかも」と思って、ついJPYを選びたくなる。でも、基本は現地通貨＝ウォンを選ぶのが安全です。
日本円決済を選ぶと、店舗側が決めた為替レートで日本円に換算されるため、カード会社側で円換算する場合より割高になる可能性があります。
三井住友カードも、決済通貨を選べる場合に日本円を指定すると、店舗が決めた為替レートで換算されるため割高になる可能性があると案内しています。
Mastercardも、加盟店やATM運営者側で通貨換算された場合、Mastercardの通貨換算レートは適用されないと説明しています。
レジで聞かれたら、こう覚えておけばOK。
韓国では、基本はウォンで払う。
これだけで、余計な上乗せを避けやすくなります。
実例で見る損失額
10万円の韓国旅行決済で、差額は数千円になることがあります。
手数料の説明だけだと、正直ピンときません。
「で、いくら変わるの？」知りたいのはそこですよね。
ここでは、韓国旅行中にカード決済で使う金額を5万円・10万円・20万円に分けて見ていきます。
試算の前提は以下です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350739/images/bodyimage2】
カフェ、コスメショップ、コンビニ、服屋さん。現金をたくさん持ち歩かなくていいし、両替所を探す手間も少ない。かなりラクです。
でも、見落としがちなのが「海外決済の手数料」。
レジでは普通に決済できる。明細にも、商品名と金額が並ぶ。だからこそ、気づきにくい。
海外でクレジットカードを使うと、カード会社の海外事務手数料や為替レートの影響で、想像より多く払っていることがあります。さらに、決済時に「日本円で払う」を選ぶと、割高なレートになるケースも。
これ、旅行中だと地味に焦ります。
この記事では、韓国旅行でクレジットカード払いをしたときにどれくらい差が出るのか、具体的な金額で見ていきます。次の旅行であわてないために、「どの通貨で払うか」「何で決済するか」まで、出発前に整理しておきましょう。
海外クレジットカード決済で実際に発生するコスト
海外でクレジットカードを使うと、支払額には見えにくいコストが上乗せされます。
韓国でカード決済すると、店頭ではウォンで支払います。でも、日本のクレジットカードで決済する場合、最終的には日本円に換算されて請求されます。
このとき関係する主なコストは、以下の通りです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350739/images/bodyimage1】
なかでも、まず見ておきたいのは「海外事務手数料」です。
たとえば三井住友カードでは、外貨でのショッピング利用分は、VisaやMastercardなどの国際ブランドが指定する為替レートに、カード会社所定の海外事務処理手数料を加えたレートで日本円に換算されます。三井住友カードのクレジットカードでは、Visa・Mastercardの海外事務処理手数料率は3.63％です。
3.63％。ぱっと見は小さく感じるかもしれません。
でも、韓国旅行中の支払いは細かく積み上がります。カフェ、コスメ、服、タクシー、レストラン。気づけば5万円、10万円。ショッピングや美容目的の旅なら20万円を超えることもありますよね。
もうひとつ注意したいのが、決済端末で出てくる「KRW／ウォン」か「JPY／日本円」かの選択。
これ、現地で出ると一瞬迷います。
「日本円のほうが分かりやすいかも」と思って、ついJPYを選びたくなる。でも、基本は現地通貨＝ウォンを選ぶのが安全です。
日本円決済を選ぶと、店舗側が決めた為替レートで日本円に換算されるため、カード会社側で円換算する場合より割高になる可能性があります。
三井住友カードも、決済通貨を選べる場合に日本円を指定すると、店舗が決めた為替レートで換算されるため割高になる可能性があると案内しています。
Mastercardも、加盟店やATM運営者側で通貨換算された場合、Mastercardの通貨換算レートは適用されないと説明しています。
レジで聞かれたら、こう覚えておけばOK。
韓国では、基本はウォンで払う。
これだけで、余計な上乗せを避けやすくなります。
実例で見る損失額
10万円の韓国旅行決済で、差額は数千円になることがあります。
手数料の説明だけだと、正直ピンときません。
「で、いくら変わるの？」知りたいのはそこですよね。
ここでは、韓国旅行中にカード決済で使う金額を5万円・10万円・20万円に分けて見ていきます。
試算の前提は以下です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350739/images/bodyimage2】