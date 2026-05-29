【埼玉県加須市】加須発ご当地ミステリー小説、加須市物産観光協会で取扱開始──加須うどん・地酒・ジャンボこいのぼり関連商品とともに、地域コンテンツとして並ぶ
埼玉県加須市を拠点に活動する『ひとり出版社』クスノキ出版（代表・著者：楠 柾）が刊行する、加須市を舞台にしたご当地ミステリー小説『少年探偵のデジタル・スケッチパッド』シリーズが、2026年5月10日、一般社団法人 加須市物産観光協会（埼玉県加須市中央1-11-41）にて取扱を開始した。加須を代表する伝統工芸品（こいのぼり関連製品）、郷土食（加須うどん・地酒・加須麦酒）、地場産品が並ぶ店頭棚に、本シリーズが「加須市を舞台にした地域コンテンツ」として新たに加わった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350058/images/bodyimage1】
■ 加須市物産観光協会について
加須市物産観光協会は、加須市の観光振興、物産流通、地域ブランディングを担う一般社団法人。2025年に法人格を取得し（法人番号 6030005022246）、加須市の集客促進ビジョンにおいて、観光振興の中核団体として位置づけられている。観光協会では、加須市に訪れた観光客への観光スポットや飲食店等の案内の他、「観光レンタサイクル」の貸出や、加須市の物産品の販売を行っている。
■ 加須市物産観光協会からの推薦コメント
「加須市が舞台となっているミステリー作品とあり、ページをめくるたびに加須市の名所・名品、地域で愛されている憩いの場所などがたくさん登場し、馴染みの場所で起こる事件と謎解きにわくわくします。観光協会には、市外・県外からも多くのお客様が来館されます。加須をまだ知らない方にも、『加須ってこんなにも人が暖かく、素敵な場所がいっぱいありますよ』と、加須の魅力をお伝えするのにぴったりの作品だと思いました。いつかデジスケを片手に、作品に出てくるスポットを辿るように"聖地巡礼"をするファンで加須市が賑わう…そんな未来を夢見ております」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350058/images/bodyimage2】
■ 同協会で取り扱われる加須の地域資源
店頭にはシリーズと並んで、加須市を代表する地域資源が陳列されている。
ジャンボこいのぼり関連商品
加須市は明治時代から続く手描きこいのぼりの産地である。毎年5月3日に利根川河川敷緑地公園にて開催される「加須市民平和祭」では、全長100メートルの「ジャンボこいのぼり」が大空を遊泳する。協会店頭ではこいのぼり手ぬぐい4種（各500円・税込）、加須オリジナル法被（青・紫の2色／購入8,000円・税込／レンタル1日1,500円・3日3,000円・税込）、こいのぼりキーホルダー、こいのぼりコースターなどが販売されている。
加須うどん
加須市は2013年（平成25年）に条例で6月25日を「加須市うどんの日」と定め、一般社団法人日本記念日協会の認定を受けている。同協会店頭には記念日登録証が掲示されており、加須うどん各種、加須市内の加須うどん提供店を案内する「加須うどんマップ」が常備されている。館内では、「子亀うどん」や「力太郎うどん」の乾麺も販売しているほか、今年は「加須うどんの日」に合わせた協会独自のイベントを開催予定である。※詳細は決まり次第協会HPにて発信予定。
地酒・加須麦酒
「加須で呑むなら 加須の酒」のポスター掲示のもと、株式会社釜屋の「力士」シリーズ、加須市の酒米と地酒協議会の「加須の舞」シリーズ、加須麦酒（地元クラフトビール）など、加須市内で醸造される酒類が常備されている。
ご当地マンホールグッズ
加須市・騎西・大利根の各地域のマンホールデザインを活かしたグッズが展開されている。缶バッジ（550円・税込）、ストラップ（660円・税込）、ミニマンホール（1,980円・税込）、マンホールクッション（2,200円・税込）など。
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■ 加須市物産観光協会について
加須市物産観光協会は、加須市の観光振興、物産流通、地域ブランディングを担う一般社団法人。2025年に法人格を取得し（法人番号 6030005022246）、加須市の集客促進ビジョンにおいて、観光振興の中核団体として位置づけられている。観光協会では、加須市に訪れた観光客への観光スポットや飲食店等の案内の他、「観光レンタサイクル」の貸出や、加須市の物産品の販売を行っている。
■ 加須市物産観光協会からの推薦コメント
「加須市が舞台となっているミステリー作品とあり、ページをめくるたびに加須市の名所・名品、地域で愛されている憩いの場所などがたくさん登場し、馴染みの場所で起こる事件と謎解きにわくわくします。観光協会には、市外・県外からも多くのお客様が来館されます。加須をまだ知らない方にも、『加須ってこんなにも人が暖かく、素敵な場所がいっぱいありますよ』と、加須の魅力をお伝えするのにぴったりの作品だと思いました。いつかデジスケを片手に、作品に出てくるスポットを辿るように"聖地巡礼"をするファンで加須市が賑わう…そんな未来を夢見ております」
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■ 同協会で取り扱われる加須の地域資源
店頭にはシリーズと並んで、加須市を代表する地域資源が陳列されている。
ジャンボこいのぼり関連商品
加須市は明治時代から続く手描きこいのぼりの産地である。毎年5月3日に利根川河川敷緑地公園にて開催される「加須市民平和祭」では、全長100メートルの「ジャンボこいのぼり」が大空を遊泳する。協会店頭ではこいのぼり手ぬぐい4種（各500円・税込）、加須オリジナル法被（青・紫の2色／購入8,000円・税込／レンタル1日1,500円・3日3,000円・税込）、こいのぼりキーホルダー、こいのぼりコースターなどが販売されている。
加須うどん
加須市は2013年（平成25年）に条例で6月25日を「加須市うどんの日」と定め、一般社団法人日本記念日協会の認定を受けている。同協会店頭には記念日登録証が掲示されており、加須うどん各種、加須市内の加須うどん提供店を案内する「加須うどんマップ」が常備されている。館内では、「子亀うどん」や「力太郎うどん」の乾麺も販売しているほか、今年は「加須うどんの日」に合わせた協会独自のイベントを開催予定である。※詳細は決まり次第協会HPにて発信予定。
地酒・加須麦酒
「加須で呑むなら 加須の酒」のポスター掲示のもと、株式会社釜屋の「力士」シリーズ、加須市の酒米と地酒協議会の「加須の舞」シリーズ、加須麦酒（地元クラフトビール）など、加須市内で醸造される酒類が常備されている。
ご当地マンホールグッズ
加須市・騎西・大利根の各地域のマンホールデザインを活かしたグッズが展開されている。缶バッジ（550円・税込）、ストラップ（660円・税込）、ミニマンホール（1,980円・税込）、マンホールクッション（2,200円・税込）など。