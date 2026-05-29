SEOAI、主要AI検索・AIアシスタント7サービスの回答を同一条件で比較できるAI検索分析機能を提供開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350732/images/bodyimage1】
ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Grok、DeepSeek、Google AI Overviewにおける自社・競合の表示状況、回答文脈、引用URLを可視化。月額7,000円台で利用できる国産AI検索対策ツールへ
株式会社Blockskyは、AI検索時代における企業のWeb可視性を分析・改善する国産AI検索対策ツール「SEOAI」において、主要なAI検索サービス・AIアシスタントに対し、同一の質問文を実行し、回答内容や自社・競合の表示状況、引用URLを横断的に比較できるAI検索分析機能を提供開始しました。
本機能では、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Grok、DeepSeek、Google AI Overviewなど、主要な生成AI検索環境における回答結果を比較できます。
これにより企業は、従来の検索順位だけでは把握しきれなかった「AI回答に自社が表示されているか」「競合企業と比較してどのような文脈で紹介されているか」「どのWebページが引用・参照されているか」を可視化し、AI検索時代に対応したWebマーケティング施策を検討できるようになります。
背景：検索順位だけでは測れない「AI上の可視性」が重要に
近年、GoogleのAI Overview、ChatGPT、Gemini、Perplexityなどの普及により、ユーザーの情報収集行動は大きく変化しています。
従来は、ユーザーが検索結果ページに表示された複数のWebサイトを比較しながら情報を探すことが一般的でした。しかし現在は、AIが複数の情報源を参照し、要約・比較・推薦を含む回答を生成するケースが増えています。
この変化により、企業にとって重要な指標は、従来の検索順位やクリック数だけではなくなりつつあります。
今後は、以下のような新しい可視性が重要になります。
・AI回答に自社名やサービス名が表示されるか
・競合企業と比較された際に、どのような文脈で紹介されるか
・AIがどのWebページや外部情報源を引用・参照しているか
・自社サイトがAIに理解されやすい構造になっているか
・AIクローラーが自社サイトにアクセスできているか
・AIに正確な企業情報・サービス情報を認識させられているか
SEOAIは、このような新しい課題に対応するために開発された、AI検索対策プラットフォームです。
新機能：主要AI検索・AIアシスタント7サービスの回答結果を横断比較
SEOAIのAI Checkerでは、同一の質問文を複数のAI検索サービス・AIアシスタントで実行し、それぞれの回答結果を比較できます。
たとえば、以下のような質問に対して、自社や競合がどのように表示されるかを確認できます。
・東京でおすすめの歯科医院は？
・BtoB SaaSのマーケティング支援会社を比較して
・AI SEO対策に強い会社は？
・不動産会社を選ぶ際に比較すべき企業は？
・地域で信頼できるリフォーム会社を探すには？
SEOAIでは、これらの質問に対するAI回答をもとに、以下を確認できます。
・自社名、サービス名、ブランド名の表示有無
・競合企業の表示状況
・回答内での紹介文脈
・引用・参照されているURL
・AIごとの回答傾向の違い
・改善すべきWebページや情報設計の課題
これにより、企業や代理店は、従来のSEOレポートでは見えにくかった「AI回答上のブランド露出」や「AIにおける競合比較状況」を把握できるようになります。
月額7,000円台※で利用できる、実務型の国産AI検索対策ツールへ
AI検索対策やLLMO、AIO、GEOと呼ばれる領域では、海外ツールや高価格帯のエンタープライズ向けサービスが増えています。一方で、中小企業、地域事業者、広告代理店、SEO会社、Web制作会社にとっては、日常的に使いやすい価格帯の実務ツールがまだ限られています。
SEOAIは、AI検索対策を一部の大企業だけのものにせず、より多くの企業や代理店が導入しやすい形で提供することを目指しています。
主要AI検索・AIアシスタント7サービスの回答比較を含むAI検索分析機能を、月額7,000円台から利用できる価格帯で提供することで、AI検索時代の新しいWebマーケティングをより身近なものにしていきます。
※複数アカウント契約時のボリュームディスカウント適用価格となります。
SEOAIの主な機能
SEOAIは、AI検索時代に必要な「診断」「分析」「改善」「可視化」を一体化した国産AI検索対策プラットフォームです。
1. AI Checker
AI Checkerは、複数のAI検索サービス・AIアシスタントに対して同一条件で質問を実行し、回答結果を比較できる機能です。
自社名やサービス名がAI回答に表示されているか、競合企業がどのように紹介されているか、どのURLが引用・参照されているかを確認できます。
これにより、企業は「AI上で自社がどのように見えているか」を把握し、改善に向けた具体的な施策を検討できます。
2. AIO Studio
AIO Studioは、AI回答への表示・引用・推薦を高めるための分析と改善を支援する機能です。
自社サイトや事業内容をもとに、ユーザーがAIに質問しそうな検索意図や質問文を設計し、その質問に対して自社がAI回答に表示されるかを検証できます。
また、競合企業の抽出、回答文脈の分析、AIに理解されやすいコンテンツへの改善提案、レポート作成までを支援します。
従来のSEOが「検索順位の改善」を中心としていたのに対し、AIO Studioは「AI回答内での表示・引用・比較文脈の改善」を目的としています。
3. Site Auditor
Site Auditorは、Webサイトが検索エンジンとAIの双方に理解されやすい構造になっているかを診断する機能です。
メタタグ、見出し構造、schema.org、robots.txt、llms.txt、サイトマップ、構造化データ、コンテンツの明確性などを確認し、従来型SEOの観点に加えて、AI検索時代に必要なAI対応度をスコア化します。
これにより、企業は自社サイトがAIに読み取られやすい状態になっているかを把握できます。
4. AI Crawler Activity
AI Crawler Activityは、SEOAI Public PageのAI関連クローラーのアクセス状況を可視化する機能です。
GPTBot、ClaudeBot、PerplexityBot、Google-ExtendedなどのAI関連クローラーが、自社のSEOAI Public Pageにアクセスしているかを確認できます。
※SEOAI Public Pageは無料で作成できます
5. SEOAI Public Page
SEOAI Public Pageは、AIに理解されやすい企業情報ページを作成・公開できる機能です。
企業概要、サービス内容、実績、代表者情報、FAQ、画像、動画、問い合わせ情報などを整理し、AIが参照しやすい構造で公開できます。
通常のWebサイトだけでは伝わりにくい企業情報を補完し、AI検索環境における正確な情報認識を支援します。
※SEOAI Public Pageは無料で作成できます
6. Keyword Research / Prompt Generation
SEOAIでは、従来型の検索キーワード調査に加え、AI時代に必要な質問文の設計も支援します。
検索ボリュームや関連キーワードだけでなく、ユーザーがAIにどのような質問をする可能性があるかを把握し、その質問に対して自社が回答候補として表示されるためのコンテンツ設計を支援します。
これにより、SEO施策とAI検索対策を分断せず、検索キーワード、検索意図、AI回答文脈を一体的に分析できます。
広告代理店・SEO会社・Web制作会社・MEO支援会社・コンテンツマーケティング会社にとっての新しい提案領域
SEOAIは、広告代理店、SEO会社、Web制作会社、MEO支援会社、コンテンツマーケティング会社にとって、新しい提案商材として活用できます。
これまでのSEO提案では、検索順位、自然検索流入、コンバージョン数、Googleビジネスプロフィールの表示状況などが主な指標でした。
しかし今後は、AI検索環境における以下の指標も重要になります。
・AI回答に自社が表示されているか
・競合企業と比較してどのように紹介されているか
・AIがどのページを引用・参照しているか
・自社サイトがAIに理解されやすい構造になっているか
・AIクローラーが自社サイトにアクセスしているか
・AI回答に表示されるために、どのコンテンツを改善すべきか
SEOAIを活用することで、代理店などサポート企業はクライアントに対して、従来のSEOレポートに加え、AI検索対応レポート、AI回答露出診断、競合比較レポート、AIO改善提案を提供できます。
特に、地域ビジネス、医療・歯科、美容、士業、不動産、BtoBサービス、SaaS、など、比較検討型の意思決定が行われる業界では、AI回答上でどのように紹介されるかが今後ますます重要になると考えられます。
blockskyコメント
これからの検索対策は、検索順位だけを見る時代から、AI回答における表示、引用、比較文脈まで把握する時代に変わりつつあります。
ユーザーがAIに質問し、AIの回答をもとに企業やサービスを比較するようになる中で、企業は「自社がAI上でどのように認識されているか」を把握する必要があります。
SEOAIは、AI検索対策を一部の大企業だけのものにせず、中小企業や代理店でも実務に取り入れやすい価格帯で提供することを目指しています。
私たちは、AIに正しく理解され、比較され、選ばれるための新しいWebマーケティング基盤を、日本から提供していきます。
SEOAIについて
SEOAIは、AI検索時代に対応した国産AI検索対策プラットフォームです。
従来のSEO分析に加え、AI検索サービス・AIアシスタント上でのブランド表示、競合比較、引用URL、AIクローラーの訪問状況、構造化データ対応、AI向け企業情報ページの作成などを支援します。
企業、広告代理店、SEO会社、Web制作会社、MEO支援会社、コンテンツマーケティング会社が、AI検索時代の新しい検索対策を始めるための実務型ツールです。
今後の展開
SEOAIでは今後、日本企業・日本語Webサイトに特化したAI検索対応データの蓄積を進めていきます。
また、業界別のAI検索対応レポート、AI引用URL分析、外部情報源における自社・競合掲載状況の分析、AI Bot対応状況レポートなどを順次強化していく予定です。
これにより、企業や代理店がAI検索時代の可視性を継続的に把握し、Webサイト、外部掲載、構造化データ、企業情報発信を改善できる環境を提供していきます。
■ 会社概要
blocksky Inc.（blocksky株式会社）は、AIとブロックチェーン技術を活用し、AI検索時代における企業の発見・集客・広告体験を再設計する次世代マーケティングテクノロジー企業です。
当社は、「広告・データ・ユーザー体験の再設計」をミッションに掲げ、従来の広告モデルが抱える非効率性や不透明性、そしてAI検索時代における企業の可視性低下といった新たな課題に対し、AI、オンチェーンデータ、ユーザー行動データを活用した新しいマーケティングインフラの構築に取り組んでいます。
主力プロダクトである SEOAI は、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、DeepSeek、Grok、Google AI Overviewなど、AI検索時代における企業・ブランドの可視性を分析し、AI回答内で表示・引用・推薦されるための改善提案まで支援するAI検索対策プラットフォームです。
SEOAIでは、従来のSEOスコアに加えて、自社や競合がAI回答内でどのように表示されているかを可視化し、AIに選ばれるために必要な情報構造、コンテンツ、FAQ、専門性、実績、料金、比較情報、第三者評価などの改善ポイントを提示します。
そのほか、blockskyは以下のプロダクトを展開しています。
AI時代の検索・発見を最適化するAIO/GEO/LLMOツール「SEOAI」
https://seoai.space/
Web3時代の広告基盤となる「W3AP（Web3 Advertising Platform）」
https://w3ap.org/
ユーザーが広告視聴によって報酬を得られるアプリ「ViewFi」
https://viewfi.live/
Web3イベントスポンサーシップを効率化するプラットフォーム「EventoChain」
https://eventochain.io/
blockskyは、単なる広告配信にとどまらず、「検索・AI上の可視性」「ユーザー行動」「広告効果」「データ活用」を統合的に捉え、企業の成長を支援する新しいマーケティングエコシステムを提供しています。
会社名：blocksky Inc.（blocksky株式会社）
所在地：東京都（海外拠点：ホーチミン）
事業内容：AIO、GEO、LLMO対策ツール開発・運営、ブロックチェーンプロダクト開発
■ 本件に関するお問い合わせ先
blocksky Inc. PR担当
Email：info@blocksky.xyz
配信元企業：blocksky株式会社
ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Grok、DeepSeek、Google AI Overviewにおける自社・競合の表示状況、回答文脈、引用URLを可視化。月額7,000円台で利用できる国産AI検索対策ツールへ
株式会社Blockskyは、AI検索時代における企業のWeb可視性を分析・改善する国産AI検索対策ツール「SEOAI」において、主要なAI検索サービス・AIアシスタントに対し、同一の質問文を実行し、回答内容や自社・競合の表示状況、引用URLを横断的に比較できるAI検索分析機能を提供開始しました。
本機能では、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Grok、DeepSeek、Google AI Overviewなど、主要な生成AI検索環境における回答結果を比較できます。
これにより企業は、従来の検索順位だけでは把握しきれなかった「AI回答に自社が表示されているか」「競合企業と比較してどのような文脈で紹介されているか」「どのWebページが引用・参照されているか」を可視化し、AI検索時代に対応したWebマーケティング施策を検討できるようになります。
近年、GoogleのAI Overview、ChatGPT、Gemini、Perplexityなどの普及により、ユーザーの情報収集行動は大きく変化しています。
従来は、ユーザーが検索結果ページに表示された複数のWebサイトを比較しながら情報を探すことが一般的でした。しかし現在は、AIが複数の情報源を参照し、要約・比較・推薦を含む回答を生成するケースが増えています。
この変化により、企業にとって重要な指標は、従来の検索順位やクリック数だけではなくなりつつあります。
今後は、以下のような新しい可視性が重要になります。
・AI回答に自社名やサービス名が表示されるか
・競合企業と比較された際に、どのような文脈で紹介されるか
・AIがどのWebページや外部情報源を引用・参照しているか
・自社サイトがAIに理解されやすい構造になっているか
・AIクローラーが自社サイトにアクセスできているか
・AIに正確な企業情報・サービス情報を認識させられているか
SEOAIは、このような新しい課題に対応するために開発された、AI検索対策プラットフォームです。
新機能：主要AI検索・AIアシスタント7サービスの回答結果を横断比較
SEOAIのAI Checkerでは、同一の質問文を複数のAI検索サービス・AIアシスタントで実行し、それぞれの回答結果を比較できます。
たとえば、以下のような質問に対して、自社や競合がどのように表示されるかを確認できます。
・東京でおすすめの歯科医院は？
・BtoB SaaSのマーケティング支援会社を比較して
・AI SEO対策に強い会社は？
・不動産会社を選ぶ際に比較すべき企業は？
・地域で信頼できるリフォーム会社を探すには？
SEOAIでは、これらの質問に対するAI回答をもとに、以下を確認できます。
・自社名、サービス名、ブランド名の表示有無
・競合企業の表示状況
・回答内での紹介文脈
・引用・参照されているURL
・AIごとの回答傾向の違い
・改善すべきWebページや情報設計の課題
これにより、企業や代理店は、従来のSEOレポートでは見えにくかった「AI回答上のブランド露出」や「AIにおける競合比較状況」を把握できるようになります。
月額7,000円台※で利用できる、実務型の国産AI検索対策ツールへ
AI検索対策やLLMO、AIO、GEOと呼ばれる領域では、海外ツールや高価格帯のエンタープライズ向けサービスが増えています。一方で、中小企業、地域事業者、広告代理店、SEO会社、Web制作会社にとっては、日常的に使いやすい価格帯の実務ツールがまだ限られています。
SEOAIは、AI検索対策を一部の大企業だけのものにせず、より多くの企業や代理店が導入しやすい形で提供することを目指しています。
主要AI検索・AIアシスタント7サービスの回答比較を含むAI検索分析機能を、月額7,000円台から利用できる価格帯で提供することで、AI検索時代の新しいWebマーケティングをより身近なものにしていきます。
※複数アカウント契約時のボリュームディスカウント適用価格となります。
SEOAIの主な機能
SEOAIは、AI検索時代に必要な「診断」「分析」「改善」「可視化」を一体化した国産AI検索対策プラットフォームです。
1. AI Checker
AI Checkerは、複数のAI検索サービス・AIアシスタントに対して同一条件で質問を実行し、回答結果を比較できる機能です。
自社名やサービス名がAI回答に表示されているか、競合企業がどのように紹介されているか、どのURLが引用・参照されているかを確認できます。
これにより、企業は「AI上で自社がどのように見えているか」を把握し、改善に向けた具体的な施策を検討できます。
2. AIO Studio
AIO Studioは、AI回答への表示・引用・推薦を高めるための分析と改善を支援する機能です。
自社サイトや事業内容をもとに、ユーザーがAIに質問しそうな検索意図や質問文を設計し、その質問に対して自社がAI回答に表示されるかを検証できます。
また、競合企業の抽出、回答文脈の分析、AIに理解されやすいコンテンツへの改善提案、レポート作成までを支援します。
従来のSEOが「検索順位の改善」を中心としていたのに対し、AIO Studioは「AI回答内での表示・引用・比較文脈の改善」を目的としています。
3. Site Auditor
Site Auditorは、Webサイトが検索エンジンとAIの双方に理解されやすい構造になっているかを診断する機能です。
メタタグ、見出し構造、schema.org、robots.txt、llms.txt、サイトマップ、構造化データ、コンテンツの明確性などを確認し、従来型SEOの観点に加えて、AI検索時代に必要なAI対応度をスコア化します。
これにより、企業は自社サイトがAIに読み取られやすい状態になっているかを把握できます。
4. AI Crawler Activity
AI Crawler Activityは、SEOAI Public PageのAI関連クローラーのアクセス状況を可視化する機能です。
GPTBot、ClaudeBot、PerplexityBot、Google-ExtendedなどのAI関連クローラーが、自社のSEOAI Public Pageにアクセスしているかを確認できます。
※SEOAI Public Pageは無料で作成できます
5. SEOAI Public Page
SEOAI Public Pageは、AIに理解されやすい企業情報ページを作成・公開できる機能です。
企業概要、サービス内容、実績、代表者情報、FAQ、画像、動画、問い合わせ情報などを整理し、AIが参照しやすい構造で公開できます。
通常のWebサイトだけでは伝わりにくい企業情報を補完し、AI検索環境における正確な情報認識を支援します。
※SEOAI Public Pageは無料で作成できます
6. Keyword Research / Prompt Generation
SEOAIでは、従来型の検索キーワード調査に加え、AI時代に必要な質問文の設計も支援します。
検索ボリュームや関連キーワードだけでなく、ユーザーがAIにどのような質問をする可能性があるかを把握し、その質問に対して自社が回答候補として表示されるためのコンテンツ設計を支援します。
これにより、SEO施策とAI検索対策を分断せず、検索キーワード、検索意図、AI回答文脈を一体的に分析できます。
広告代理店・SEO会社・Web制作会社・MEO支援会社・コンテンツマーケティング会社にとっての新しい提案領域
SEOAIは、広告代理店、SEO会社、Web制作会社、MEO支援会社、コンテンツマーケティング会社にとって、新しい提案商材として活用できます。
これまでのSEO提案では、検索順位、自然検索流入、コンバージョン数、Googleビジネスプロフィールの表示状況などが主な指標でした。
しかし今後は、AI検索環境における以下の指標も重要になります。
・AI回答に自社が表示されているか
・競合企業と比較してどのように紹介されているか
・AIがどのページを引用・参照しているか
・自社サイトがAIに理解されやすい構造になっているか
・AIクローラーが自社サイトにアクセスしているか
・AI回答に表示されるために、どのコンテンツを改善すべきか
SEOAIを活用することで、代理店などサポート企業はクライアントに対して、従来のSEOレポートに加え、AI検索対応レポート、AI回答露出診断、競合比較レポート、AIO改善提案を提供できます。
特に、地域ビジネス、医療・歯科、美容、士業、不動産、BtoBサービス、SaaS、など、比較検討型の意思決定が行われる業界では、AI回答上でどのように紹介されるかが今後ますます重要になると考えられます。
blockskyコメント
これからの検索対策は、検索順位だけを見る時代から、AI回答における表示、引用、比較文脈まで把握する時代に変わりつつあります。
ユーザーがAIに質問し、AIの回答をもとに企業やサービスを比較するようになる中で、企業は「自社がAI上でどのように認識されているか」を把握する必要があります。
SEOAIは、AI検索対策を一部の大企業だけのものにせず、中小企業や代理店でも実務に取り入れやすい価格帯で提供することを目指しています。
私たちは、AIに正しく理解され、比較され、選ばれるための新しいWebマーケティング基盤を、日本から提供していきます。
SEOAIについて
SEOAIは、AI検索時代に対応した国産AI検索対策プラットフォームです。
従来のSEO分析に加え、AI検索サービス・AIアシスタント上でのブランド表示、競合比較、引用URL、AIクローラーの訪問状況、構造化データ対応、AI向け企業情報ページの作成などを支援します。
企業、広告代理店、SEO会社、Web制作会社、MEO支援会社、コンテンツマーケティング会社が、AI検索時代の新しい検索対策を始めるための実務型ツールです。
今後の展開
SEOAIでは今後、日本企業・日本語Webサイトに特化したAI検索対応データの蓄積を進めていきます。
また、業界別のAI検索対応レポート、AI引用URL分析、外部情報源における自社・競合掲載状況の分析、AI Bot対応状況レポートなどを順次強化していく予定です。
これにより、企業や代理店がAI検索時代の可視性を継続的に把握し、Webサイト、外部掲載、構造化データ、企業情報発信を改善できる環境を提供していきます。
■ 会社概要
blocksky Inc.（blocksky株式会社）は、AIとブロックチェーン技術を活用し、AI検索時代における企業の発見・集客・広告体験を再設計する次世代マーケティングテクノロジー企業です。
当社は、「広告・データ・ユーザー体験の再設計」をミッションに掲げ、従来の広告モデルが抱える非効率性や不透明性、そしてAI検索時代における企業の可視性低下といった新たな課題に対し、AI、オンチェーンデータ、ユーザー行動データを活用した新しいマーケティングインフラの構築に取り組んでいます。
主力プロダクトである SEOAI は、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、DeepSeek、Grok、Google AI Overviewなど、AI検索時代における企業・ブランドの可視性を分析し、AI回答内で表示・引用・推薦されるための改善提案まで支援するAI検索対策プラットフォームです。
SEOAIでは、従来のSEOスコアに加えて、自社や競合がAI回答内でどのように表示されているかを可視化し、AIに選ばれるために必要な情報構造、コンテンツ、FAQ、専門性、実績、料金、比較情報、第三者評価などの改善ポイントを提示します。
そのほか、blockskyは以下のプロダクトを展開しています。
AI時代の検索・発見を最適化するAIO/GEO/LLMOツール「SEOAI」
https://seoai.space/
Web3時代の広告基盤となる「W3AP（Web3 Advertising Platform）」
https://w3ap.org/
ユーザーが広告視聴によって報酬を得られるアプリ「ViewFi」
https://viewfi.live/
Web3イベントスポンサーシップを効率化するプラットフォーム「EventoChain」
https://eventochain.io/
blockskyは、単なる広告配信にとどまらず、「検索・AI上の可視性」「ユーザー行動」「広告効果」「データ活用」を統合的に捉え、企業の成長を支援する新しいマーケティングエコシステムを提供しています。
会社名：blocksky Inc.（blocksky株式会社）
所在地：東京都（海外拠点：ホーチミン）
事業内容：AIO、GEO、LLMO対策ツール開発・運営、ブロックチェーンプロダクト開発
■ 本件に関するお問い合わせ先
blocksky Inc. PR担当
Email：info@blocksky.xyz
配信元企業：blocksky株式会社
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