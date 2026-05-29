Sobagni （ソバニ）が、5周年記念「Thanks SALE」を開催 人気アイテム10商品を期間限定で特別価格にて提供
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350737/images/bodyimage1】
Sobagni （ソバニ）が、5周年記念「Thanks SALE」を開催
人気アイテム10商品を期間限定で特別価格にて提供
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開するエシカル合皮ブランド Sobagni（ソバニ）はこの度、ブランド立ち上げ5周年を記念し、「Thanks SALE」を2026年5月29日（金）から6月30日（火）まで開催いたします。本セールでは、カップホルダーやスッキリトートをはじめ人気商品10商品を、最大53％OFFの特別価格で提供いたします。使いやすさとデザイン性を兼ね備え、シンプルで長く使えるアイテムの数々を、是非この機会にご体験ください。
https://sobagni.jp/ethical-blog/5anniv
【セール内容】
カップホルダー、スッキリトート、ペンホルダー、おなかさすさすマウスパッド、A4書類ケース、A5ノートカバー、ボストンバッグ、カートバッグ、A4マルチビジネスバッグ、ボディバッグ「Luna」の計10商品が14％～最大53％OFF。
Sobagni（ソバニ）は、自動車用内装合成表皮材で国内トップ、世界でもトップクラスのシェアを占める合成皮革メーカー共和レザー株式会社（浜松市中央区）から立ち上がったブランドです。高い耐久性を持つ合皮製品の販売を通じ、「物を長く使い続けることこそエシカルである」というメッセージを伝えています。シンプルで洗練されたデザインと、使いやすさを重視した機能性が特徴です。ギフトにも最適なアイテムを揃え、ラッピングサービスやカスタムオーダーにも対応しています。Sobagni公式サイトで購入でき、季節ごとの特集やキャンペーンも充実しています。
Sobagniは、1935年（昭和10年）8月1日に創立した共和レザー株式会社から立ち上がったブランドです。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
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会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.)
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350737/images/bodyimage2】
配信元企業：共和レザー株式会社
Sobagni （ソバニ）が、5周年記念「Thanks SALE」を開催
人気アイテム10商品を期間限定で特別価格にて提供
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開するエシカル合皮ブランド Sobagni（ソバニ）はこの度、ブランド立ち上げ5周年を記念し、「Thanks SALE」を2026年5月29日（金）から6月30日（火）まで開催いたします。本セールでは、カップホルダーやスッキリトートをはじめ人気商品10商品を、最大53％OFFの特別価格で提供いたします。使いやすさとデザイン性を兼ね備え、シンプルで長く使えるアイテムの数々を、是非この機会にご体験ください。
https://sobagni.jp/ethical-blog/5anniv
【セール内容】
カップホルダー、スッキリトート、ペンホルダー、おなかさすさすマウスパッド、A4書類ケース、A5ノートカバー、ボストンバッグ、カートバッグ、A4マルチビジネスバッグ、ボディバッグ「Luna」の計10商品が14％～最大53％OFF。
Sobagniは、1935年（昭和10年）8月1日に創立した共和レザー株式会社から立ち上がったブランドです。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
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会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.)
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
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配信元企業：共和レザー株式会社
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