【本の要約サービス「flier」2026年上半期ビジネス書ランキング】 1位は『頭のいい人が話す前に考えていること』！ AI・タイパ時代だからこそ重要になるのは「コミュ力」や「体力・メンタル管理」？

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