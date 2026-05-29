アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』とコラボした、アウトドア用ハンガーラック「SNIPE HANGER」がSINANO WORKSより発売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350546/images/bodyimage1】
2026年5月29日（金）、株式会社シナノ（所在地：長野県佐久市 代表：柳澤光宏）の
キャンプ・アウトドアギアブランド「SINANO WORKS（シナノワークス）」から
アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』より、
承太郎とDIOデザインのハンガーラック、SNIPE HANGER［ジョジョの奇妙な冒険］が登場。
https://sinano.co.jp/works/product/snipehanger-jojo.html
最大使用時幅99×高さ130cm、耐荷重10kgだから、Tシャツなら約50枚をかけてOK！
日常使いだけでなく、屋外でのアウトドアやイベントでの什器としても大活躍すること間違いなし！
ジョジョの奇妙な冒険×SINANO WORKS
承太郎とDIOが並び立つブラックカラーのハンガーラック。
収納形態もコンパクトな設計だから、日常使いだけでなく、
屋外でのアウトドアやイベントでの什器としてもインパクト大！
SINANO WORKS 人気の可変式ハンガーラック【SNIPE HANGER】
◎欲しかった理想のサイズに！高さ、幅の調節OK
アウトドアでの使用に耐える剛性や、移動時の携帯性を犠牲にすることなく、
スライドするだけで誰でも出来る簡単操作での調節機能を実現。
標準幅の68cmから最大99cmまで好きな長さを狙って使える無段階調節機能に加え
高さも変化できるSNIPE HANGERは、１台でM、L、XLサイズのハンガーラックとして使用可能。
ソロキャンプはもちろん、グループ、ファミリーにこれ１台でOK！
◎パーツは５本だけの簡単組立！
メインパイプに脚パイプを差し込むだけの簡単組立
◎アレンジ自在！自宅でも大活躍
キャンプギアは屋外での使用時しか出番がなく、せっかくのお気に入りも普段はしまわれがちに。
ところがSNIPE HANGERはご自宅でも大活躍！
最大サイズにしておけば室内でハンガーラックとして普段使いもOK！
長さ調節可能なので、間取りや家具のレイアウトにあわせて便利に使用可能です。
SNIPE HANGER［ ジョジョの奇妙な冒険］
\17,600（税込）
使用サイズ 幅：68～99cm
高さ：73cm・95cm・130cm (3段階)
収納サイズ：80×9×2.5cm
本体重量：940g
耐荷重：10kgf
シャフト素材：アルミ合金
付属品：専用収納袋
生産国：日本
SINANO WORKS ホームページ（https://sinano.co.jp/works/）
株式会社シナノ ホームページ（ https://sinano.co.jp/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350546/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社シナノ
2026年5月29日（金）、株式会社シナノ（所在地：長野県佐久市 代表：柳澤光宏）の
キャンプ・アウトドアギアブランド「SINANO WORKS（シナノワークス）」から
アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』より、
承太郎とDIOデザインのハンガーラック、SNIPE HANGER［ジョジョの奇妙な冒険］が登場。
https://sinano.co.jp/works/product/snipehanger-jojo.html
最大使用時幅99×高さ130cm、耐荷重10kgだから、Tシャツなら約50枚をかけてOK！
日常使いだけでなく、屋外でのアウトドアやイベントでの什器としても大活躍すること間違いなし！
承太郎とDIOが並び立つブラックカラーのハンガーラック。
収納形態もコンパクトな設計だから、日常使いだけでなく、
屋外でのアウトドアやイベントでの什器としてもインパクト大！
SINANO WORKS 人気の可変式ハンガーラック【SNIPE HANGER】
◎欲しかった理想のサイズに！高さ、幅の調節OK
アウトドアでの使用に耐える剛性や、移動時の携帯性を犠牲にすることなく、
スライドするだけで誰でも出来る簡単操作での調節機能を実現。
標準幅の68cmから最大99cmまで好きな長さを狙って使える無段階調節機能に加え
高さも変化できるSNIPE HANGERは、１台でM、L、XLサイズのハンガーラックとして使用可能。
ソロキャンプはもちろん、グループ、ファミリーにこれ１台でOK！
◎パーツは５本だけの簡単組立！
メインパイプに脚パイプを差し込むだけの簡単組立
◎アレンジ自在！自宅でも大活躍
キャンプギアは屋外での使用時しか出番がなく、せっかくのお気に入りも普段はしまわれがちに。
ところがSNIPE HANGERはご自宅でも大活躍！
最大サイズにしておけば室内でハンガーラックとして普段使いもOK！
長さ調節可能なので、間取りや家具のレイアウトにあわせて便利に使用可能です。
SNIPE HANGER［ ジョジョの奇妙な冒険］
\17,600（税込）
使用サイズ 幅：68～99cm
高さ：73cm・95cm・130cm (3段階)
収納サイズ：80×9×2.5cm
本体重量：940g
耐荷重：10kgf
シャフト素材：アルミ合金
付属品：専用収納袋
生産国：日本
SINANO WORKS ホームページ（https://sinano.co.jp/works/）
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