不動産投資のベルテックス｜ 不動産投資型クラウドファンディング『VERFUND 18号』本日より運用開始！
株式会社ベルテックス（本社：東京都新宿区 代表取締役：梶尾祐司）は、不動産特定共同事業法に基づく不動産小口化投資商品『VERFUND（ベルファンド）18号』について、2026年５月29日より運用を開始いたしましたので、お知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350730/images/bodyimage1】
◆『VERFUND（ベルファンド）18号』の概要
ベルファンド18号は、『セジョリ板橋坂下II』および『プレールドゥーク西巣鴨』の2室を対象不動産とし、予定分配率は年利5.0％、運用期間186日間の短期運用型ファンドとして組成いたしました。
募集開始時と同様に、出資者の皆さまの安全性を高めるため「優先劣後構造」を採用し、万が一売却損が発生した場合でも、まず劣後出資分から損失を吸収する仕組みとなっており、損失が30％以内であれば、優先出資者の元本が保全される設計となっています。
【対象物件】
・セジョリ板橋坂下II（東京都板橋区坂下2-14-18）の１室
・プレールドゥーク西巣鴨（東京都北区滝野川2-16-13）の１室
【出資総額】
100,000,000円（優先出資：70,000,000円／劣後出資：30,000,000円）
【運用期間】
2026年5月29日～2026年11月30日（186日間）
◆対象物件について
＜セジョリ板橋坂下II＞
都営三田線「蓮根」駅徒歩4分。2021年5月竣工。RC造、地上5階建・全50戸の分譲マンションです。
全戸東向きの住戸計画で、採光・通風に配慮されており、駅周辺には生活利便施設が揃い、都営三田線からは大手町・水道橋方面へのアクセスも良好な立地となっています。
＜プレールドゥーク西巣鴨＞
都営三田線「西巣鴨」駅徒歩8分、JR京浜東北線・東京メトロ南北線「王子」駅徒歩10分。
2018年5月竣工。
RC造、地上14階建・全37戸の分譲マンションで、立地の良さに加え、オートロックや宅配ボックスを備えた利便性と安心の住環境が特長です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350730/images/bodyimage2】
◆VERFUND（ベルファンド）とは
『VERFUND（ベルファンド）』は、不動産特定共同事業法に基づく電子取引業務の許可を受けた株式会社ベルテックスが提供する、不動産型クラウドファンディングサービスです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350730/images/bodyimage3】
投資家の皆さまから募った資金をもとに不動産を運用し、その運用益や売却益を分配する仕組みで、少額から不動産投資を始められる点や物件管理の手間がかからない点が特長です。
株式やFXのように価格変動の大きい金融商品とは異なり、不動産を対象とする本サービスは、市場の影響を受けにくく、安定的な資産運用が期待できる新たな投資手段として注目されています。
VERFUND（ベルファンド） 公式サイト：https://verfund-invest.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350730/images/bodyimage4】
◆株式会社ベルテックスについて
当社は、『より多くの人々の不安を「夢」や「希望」に変える』を企業理念に掲げ、お客様のニーズに沿った不動産コンサルティング、不動産企画・開発、不動産の売買・賃貸仲介および賃貸管理業務、不動産の運用、損害保険代理店業務、生命保険の募集に関する業務を提供する総合不動産カンパニーです。
配信元企業：株式会社ベルテックス
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◆『VERFUND（ベルファンド）18号』の概要
ベルファンド18号は、『セジョリ板橋坂下II』および『プレールドゥーク西巣鴨』の2室を対象不動産とし、予定分配率は年利5.0％、運用期間186日間の短期運用型ファンドとして組成いたしました。
募集開始時と同様に、出資者の皆さまの安全性を高めるため「優先劣後構造」を採用し、万が一売却損が発生した場合でも、まず劣後出資分から損失を吸収する仕組みとなっており、損失が30％以内であれば、優先出資者の元本が保全される設計となっています。
【対象物件】
・セジョリ板橋坂下II（東京都板橋区坂下2-14-18）の１室
・プレールドゥーク西巣鴨（東京都北区滝野川2-16-13）の１室
【出資総額】
100,000,000円（優先出資：70,000,000円／劣後出資：30,000,000円）
【運用期間】
2026年5月29日～2026年11月30日（186日間）
＜セジョリ板橋坂下II＞
都営三田線「蓮根」駅徒歩4分。2021年5月竣工。RC造、地上5階建・全50戸の分譲マンションです。
全戸東向きの住戸計画で、採光・通風に配慮されており、駅周辺には生活利便施設が揃い、都営三田線からは大手町・水道橋方面へのアクセスも良好な立地となっています。
＜プレールドゥーク西巣鴨＞
都営三田線「西巣鴨」駅徒歩8分、JR京浜東北線・東京メトロ南北線「王子」駅徒歩10分。
2018年5月竣工。
RC造、地上14階建・全37戸の分譲マンションで、立地の良さに加え、オートロックや宅配ボックスを備えた利便性と安心の住環境が特長です。
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◆VERFUND（ベルファンド）とは
『VERFUND（ベルファンド）』は、不動産特定共同事業法に基づく電子取引業務の許可を受けた株式会社ベルテックスが提供する、不動産型クラウドファンディングサービスです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350730/images/bodyimage3】
投資家の皆さまから募った資金をもとに不動産を運用し、その運用益や売却益を分配する仕組みで、少額から不動産投資を始められる点や物件管理の手間がかからない点が特長です。
株式やFXのように価格変動の大きい金融商品とは異なり、不動産を対象とする本サービスは、市場の影響を受けにくく、安定的な資産運用が期待できる新たな投資手段として注目されています。
VERFUND（ベルファンド） 公式サイト：https://verfund-invest.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350730/images/bodyimage4】
◆株式会社ベルテックスについて
当社は、『より多くの人々の不安を「夢」や「希望」に変える』を企業理念に掲げ、お客様のニーズに沿った不動産コンサルティング、不動産企画・開発、不動産の売買・賃貸仲介および賃貸管理業務、不動産の運用、損害保険代理店業務、生命保険の募集に関する業務を提供する総合不動産カンパニーです。
配信元企業：株式会社ベルテックス
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