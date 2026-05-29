製造業の「属人化・育成・マニュアル」をAIで解決！プレシャスデイズ、無料ウェビナー6月16日（火）開催。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350710/images/bodyimage1】
プレシャスデイズ株式会社（東京都中央区、代表取締役：増山順一）は、製造業向け営業支援を手がける株式会社momentと共催で、中小製造業の経営者・役員を対象とした無料オンラインセミナー「製造業のAI活用術 入門編」を2026年6月16日（火）に開催します。
専門知識やプログラミングスキル不要で使えるGoogleのAIツールを用いて、製造現場が長年課題としてきた「属人化・マニュアル管理・新人育成」の三大課題を、すべて実演デモでわかりやすくお伝えします。
【背景】
日本の製造業では、熟練技術者の高齢化と退職による技術継承問題が深刻化しています。
「あの人しかわからない」という属人化、「マニュアルが多すぎて現場が使いこなせない」という情報管理の問題、そして「新人教育に時間がかかりすぎる」という育成コストの増大は、特に人材・リソースに限りのある中小製造業にとって、事業継続にかかわる喫緊の課題です。
こうした背景のもと、プレシャスデイズ株式会社はAI活用支援の専門家として、製造業が今すぐ実践できるAI導入の第一歩を提供すべく本セミナーを企画しました。
【セミナー概要】
開催日時：2026年6月16日（火）11:00～12:00
実施方法：オンライン（Google Meet）
参加費：無料
対象：中小企業（主に製造業）の経営者・役員
主催：株式会社moment
共催：プレシャスデイズ株式会社
【プログラム内容】
・AIの仕組みと最新AIデモ（難しい理論なし、「使える知識」として体得）
・NotebookLMで属人化を防ぐ！社内ナレッジ共有術【実演デモあり】
・アラームが出ても慌てない！マニュアル即検索術【実演デモあり】
・新人がぐんぐん育つ！教材＆テスト自動作成【実演デモあり】
・今日からできるアクションプラン解説
【お申込みURL】
https://precious-days.jp/seminar260616_pd
【こんな方におすすめ】
・熟練技術者の退職・技術継承に課題を感じている経営者
・マニュアルが多すぎて現場が使いこなせていない企業
・新人教育のコスト・時間を削減したい方
・AIを導入したいが、エンジニアや専門人材がいない企業
【代表者コメント】
製造業の現場では、AIはまだ"他人事"と感じている経営者の方が多いのが実情です。
しかし、属人化・マニュアル管理・新人育成といった課題は、今すぐAIで解決の糸口をつかめます。
本セミナーでは、専門知識ゼロでも明日から実践できる内容だけをお届けします。
1時間後に『自社でもできる』という確信を持ってお帰りいただけるよう、全力でお伝えします。
プレシャスデイズ株式会社 代表取締役 増山 順一
【今後の展開】
プレシャスデイズ株式会社は、今回の製造業向けセミナーを皮切りに、業種・業態に特化したAI活用支援プログラムの展開を加速させていきます。
「AIを使いたいが、何から始めればよいかわからない」という中小企業経営者に寄り添い、座学にとどまらない実践的・継続的なAI導入支援を全国の中小企業へ届けることを目指します。
＜プレシャスデイズ株式会社＞
所在地：東京都中央区日本橋馬喰町1-12-1 2F
代表者：代表取締役 増山 順一
事業内容：生成AI活用支援事業・営業支援事業・広告制作事業
公式サイト：https://precious-days.jp/
配信元企業：プレシャスデイズ株式会社
プレシャスデイズ株式会社（東京都中央区、代表取締役：増山順一）は、製造業向け営業支援を手がける株式会社momentと共催で、中小製造業の経営者・役員を対象とした無料オンラインセミナー「製造業のAI活用術 入門編」を2026年6月16日（火）に開催します。
専門知識やプログラミングスキル不要で使えるGoogleのAIツールを用いて、製造現場が長年課題としてきた「属人化・マニュアル管理・新人育成」の三大課題を、すべて実演デモでわかりやすくお伝えします。
【背景】
日本の製造業では、熟練技術者の高齢化と退職による技術継承問題が深刻化しています。
「あの人しかわからない」という属人化、「マニュアルが多すぎて現場が使いこなせない」という情報管理の問題、そして「新人教育に時間がかかりすぎる」という育成コストの増大は、特に人材・リソースに限りのある中小製造業にとって、事業継続にかかわる喫緊の課題です。
こうした背景のもと、プレシャスデイズ株式会社はAI活用支援の専門家として、製造業が今すぐ実践できるAI導入の第一歩を提供すべく本セミナーを企画しました。
【セミナー概要】
開催日時：2026年6月16日（火）11:00～12:00
実施方法：オンライン（Google Meet）
参加費：無料
対象：中小企業（主に製造業）の経営者・役員
主催：株式会社moment
共催：プレシャスデイズ株式会社
【プログラム内容】
・AIの仕組みと最新AIデモ（難しい理論なし、「使える知識」として体得）
・NotebookLMで属人化を防ぐ！社内ナレッジ共有術【実演デモあり】
・アラームが出ても慌てない！マニュアル即検索術【実演デモあり】
・新人がぐんぐん育つ！教材＆テスト自動作成【実演デモあり】
・今日からできるアクションプラン解説
【お申込みURL】
https://precious-days.jp/seminar260616_pd
【こんな方におすすめ】
・熟練技術者の退職・技術継承に課題を感じている経営者
・マニュアルが多すぎて現場が使いこなせていない企業
・新人教育のコスト・時間を削減したい方
・AIを導入したいが、エンジニアや専門人材がいない企業
【代表者コメント】
製造業の現場では、AIはまだ"他人事"と感じている経営者の方が多いのが実情です。
しかし、属人化・マニュアル管理・新人育成といった課題は、今すぐAIで解決の糸口をつかめます。
本セミナーでは、専門知識ゼロでも明日から実践できる内容だけをお届けします。
1時間後に『自社でもできる』という確信を持ってお帰りいただけるよう、全力でお伝えします。
プレシャスデイズ株式会社 代表取締役 増山 順一
【今後の展開】
プレシャスデイズ株式会社は、今回の製造業向けセミナーを皮切りに、業種・業態に特化したAI活用支援プログラムの展開を加速させていきます。
「AIを使いたいが、何から始めればよいかわからない」という中小企業経営者に寄り添い、座学にとどまらない実践的・継続的なAI導入支援を全国の中小企業へ届けることを目指します。
＜プレシャスデイズ株式会社＞
所在地：東京都中央区日本橋馬喰町1-12-1 2F
代表者：代表取締役 増山 順一
事業内容：生成AI活用支援事業・営業支援事業・広告制作事業
公式サイト：https://precious-days.jp/
配信元企業：プレシャスデイズ株式会社
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