「ユニバーサルマナー研修」の受講を開始～障害者や高齢者など多様な方々のお買い物をサポート～
株式会社ノジマ（代表執行役社長 野島廣司 以下「ノジマ」）は、2026年5月より株式会社ミライロ（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：垣内俊哉、以下「ミライロ」）が主催する「ユニバーサルマナー研修」の受講を開始いたしました。「ユニバーサルマナー研修」とは障害者や高齢者など多様な方々へ向き合うための「マインド」と「アクション」を体系的に学び、身につけるための研修です。障害者や高齢者に対する日常の心遣いや行動などのマナーを習得することでさらなる接客品質の向上を図り、様々なお客様が快適にお買い物できるようサポートしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350676/images/bodyimage1】
■ユニバーサルマナー研修概要
日本では総人口の約9.4%にあたる約1165万人の方に障害があると推計されております。また65歳以上の高齢者の割合も約29%となっており、国民の約3.4人に1人が高齢者となっている背景も踏まえ、多様なお客様に快適にご利用いただけるよう、「ユニバーサルマナー研修」の受講を開始いたしました。研修では障害のある方のお困りごとや、それに対する適切なサポート、必要な配慮等を学び、受講した従業員はユニバーサルマナーのロゴマークが入ったバッジを着用します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350676/images/bodyimage3】
・受講開始時期
2026年5月
・受講対象者
ノジマの社員（役職者から順次受講を開始）
・受講者
1,398名（2026年5月29日時点）
ノジマでは車椅子をご利用のお客様が店内を通りやすいように通路の幅を広くしたり、商品を取りやすくするために商品棚の高さを低くしたりするなど、多様なお客様に配慮した店舗づくりをこれまで行ってまいりました。この度の「ユニバーサルマナー研修」の開始により、従業員のユニバーサルマナーの向上を図り、これからもより一層お客様に喜ばれ、社会や地域に貢献する企業となるべく努力してまいります。
配信元企業：株式会社ノジマ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350676/images/bodyimage1】
■ユニバーサルマナー研修概要
日本では総人口の約9.4%にあたる約1165万人の方に障害があると推計されております。また65歳以上の高齢者の割合も約29%となっており、国民の約3.4人に1人が高齢者となっている背景も踏まえ、多様なお客様に快適にご利用いただけるよう、「ユニバーサルマナー研修」の受講を開始いたしました。研修では障害のある方のお困りごとや、それに対する適切なサポート、必要な配慮等を学び、受講した従業員はユニバーサルマナーのロゴマークが入ったバッジを着用します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350676/images/bodyimage3】
・受講開始時期
2026年5月
・受講対象者
ノジマの社員（役職者から順次受講を開始）
・受講者
1,398名（2026年5月29日時点）
ノジマでは車椅子をご利用のお客様が店内を通りやすいように通路の幅を広くしたり、商品を取りやすくするために商品棚の高さを低くしたりするなど、多様なお客様に配慮した店舗づくりをこれまで行ってまいりました。この度の「ユニバーサルマナー研修」の開始により、従業員のユニバーサルマナーの向上を図り、これからもより一層お客様に喜ばれ、社会や地域に貢献する企業となるべく努力してまいります。
配信元企業：株式会社ノジマ
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