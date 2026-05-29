菓子製造販売を行う株式会社黒船(本店：東京都目黒区自由が丘、代表取締役社長：荒木 茂野)は、素材のもつ自然の力と伝承の技でお菓子を作り上げる菓子ブランド「黒船」より奈良県のブランド苺「古都華」を使ったスイーツを販売しております。

「黒船ファンク古都華」は6月下旬までの販売、「古都華ゼリーソーダ」は2026年6月3日～9月下旬までの期間限定販売となります。





黒船ファンク古都華









■黒船ファンク、6月下旬までの提供

黒船ファンク古都華 詳細





濃厚な味わいの奈良県産苺「古都華(ことか)」を使ったジャムとなめらかなクリームがつまったふわふわのカステラシフォン。古都華の風味をたっぷりと堪能いただけます。





自社製造、兵庫県産シロガネコムギ





「黒船ファンク古都華」のシフォン生地には、神戸市北区で大切に育てられた自社製造の兵庫県産小麦「シロガネコムギ」を使用しています。

想いが込められた小麦の風味を活かし、やさしく上品な味わいに仕上げました。





・販売詳細

黒船ファンク古都華

期間： 販売中～6月下旬

店舗： 南堀江店、大丸心斎橋店、大阪タカシマヤ、松坂屋名古屋店

価格： 税込648円

URL ： https://www.quolofune.com/sweets/fanq_kotoka/









■大丸心斎橋店 QUOLOFUNE LAB.にて「古都華ゼリーソーダ」の提供を開始

古都華ゼリーソーダ





濃厚な味わいの奈良県産苺「古都華」のシロップとゼリーを爽やかな喉ごしのソーダにあわせました。しゅわっ、つるん、苺の香り、甘酸っぱい古都華ゼリーソーダ。

手作りで丁寧に仕立てた古都華のシロップとゼリーは、古都華が持つ濃密な甘みと、凛とした酸味を美しく引き立てました。口に含んだ瞬間のなめらかな口当たりと余韻まで計算し尽くし、全体の調和を追求した繊細な配合で仕上げました。

シュワっとしたソーダの爽快感とゼリーの心地良いのど越しがあり満足感のある一品です。





・販売詳細

古都華ゼリーソーダ

期間： 6月3日～9月下旬

店舗： 大丸心斎橋店 QUOLOFUNE LAB.

価格： 税込660円

※イートイン、テイクアウト可

URL ： https://www.quolofune.com/sweets/kotoka_jelly_soda/









■古都華について

「古都華」とは、2011年に品種登録されたブランド苺です。

古都・奈良を飾る新しい「華」になってほしい、そんな想いから名づけられたいちごが「古都華」です。









■黒船について

黒船





黒船は東京自由が丘に本店を構えるカステラを中心とした菓子店です。素材本来がもつ力と自社で培われた技術で作られたお菓子をお届けします。

Next, from Japan,

by the ship freighted with the Japanese spirit.

かつて黒船がもたらした夢のようなときめきを、今度は日本から世界に、伝えたくて。









【株式会社黒船】

本店 ： 東京自由が丘

所在地 ： 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-24-11

公式サイト ： https://www.quolofune.com/

公式オンラインショップ： https://www.quolofune.com/online_shop/

公式 Instagram ： quolofune_official

( https://www.instagram.com/quolofune_official/ )