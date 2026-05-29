ズーラシアンブラス(制作会社：株式会社スーパーキッズ)は、「音楽の絵本 ラボ ユーフォニー」を11月14日(土)、15日(日)に、京都・名古屋にて開催いたします。





音楽の絵本 ラボ ユーフォニー





イベント詳細：

https://www.superkids.co.jp/z-brass/concert/2611LAB/









■「音楽の絵本 ラボ」とは

ホールなどの主催公演として全国で展開している『音楽の絵本』。ズーラシアンブラス主催公演では、「音楽の絵本 ラボ」として新作のお披露目など実験的なプログラムを行います。

今回はユーフォニアムのオセロットが活躍する、新作プログラム「音楽の絵本～ユーフォニー」をお届けします。









■ユーフォニアムに焦点を当てた新プログラム

「ユーフォニー(euphony)」は心地よい音という意味を持ちます。それを語源とする楽器 ユーフォニアムは、比較的歴史が浅くオーケストラではあまり用いられないこともあり、どんな音色なのか一般的に知られていません。ですが実はその優美な音色と運動性は金管楽器の中でも群を抜いています。今回はふくよかで温かみのあるユーフォニアムの音色を楽しんでいただくプログラムとなっています。

『「七つの子」の主題による幻想曲』はじっくりと歌う主題から、目まぐるしくヴァリエーションを展開し、超絶技巧を披露。美しい音色と機動性の高さを両立した作品です。いつも恥ずかしがり屋なオセロットが堂々と聴かせます。他にもイギリス民謡「グリーンスリーブス」やオリジナル曲「ユーフォ・フォー・ユー」などユーフォニアムの魅力をたっぷりとお楽しみいただきます。

もちろん他の動物たちも活躍します。紅一点、弦うさぎのベスは馴染み深い「トルコ行進曲」をピアノで披露。金管五重奏でかっこよく『「ロデオ」よりカウボーイの休日』、『「トイストーリー」より君はともだち』など童謡、クラシック、ディズニーほか幅広い楽曲をお届けします。









■「音楽の絵本」制作コンセプト

素晴らしい文学作品を読んで聞かせても、小さな子どもがその世界に入り込んでいくことはすぐにはできません。そのために文学の世界には「絵本」と言う素晴らしい芸術の入り口が用意されています。音楽の世界にも童謡という子どもたちへの贈り物がありますが、歌詞に頼らないクラシックの世界では絵本のような分かりやすい入り口がなかなかありませんでした。「ズーラシアンブラス」「音楽の絵本」はクラシック音楽における絵本の役割ができれば…と考えられ、そして誕生しました。









■パートナーシップである「名古屋音楽大学」での開催

ズーラシアンブラスは名古屋音楽大学と、「大学と連携しながら、地域音楽文化の振興への貢献を相互の協力により推進していく協定」を2024年から結んでいます。

名古屋公演は、学校、学生と協力して運営してまいります。









【公演概要】

音楽の絵本 ラボ ユーフォニー 京都公演

開催日： 2026年11月14日(土)

時間 ： 開演14：00(開場13：15)

出演 ： ズーラシアンブラス(金管五重奏+ユーフォニアム)、

弦うさぎ ベス(ピアノ)

場所 ： 京都市呉竹文化センター ホール(京都府京都市)





音楽の絵本 ラボ ユーフォニー 名古屋公演

開催日： 2026年11月15日(日)

時間 ： 開演14：00(開場13：15)

出演 ： ズーラシアンブラス(金管五重奏+ユーフォニアム)、

弦うさぎ ベス(ピアノ)

場所 ： 古屋音楽大学 成徳館12Fホール(愛知県名古屋市)





＜プログラム(予定)＞

「ロデオ」よりカウボーイの休日

ユーフォ・フォー・ユー

「トイストーリー」より君はともだち

七つの子の主題による幻想曲

グリーンスリーブス

キラキラ星幻想曲 他

他









●チケット

全席指定 大人4,000円

学生(25歳まで)3,500円

子ども(3歳～小学生)2,500円

※0歳より入場可。3歳から有料。2歳まで膝上鑑賞無料(大人1人につき1名まで)

※「学生」チケットでのご入場時は、学生証など確認できるものをご持参ください。









●プレイガイド

・スーパーキッズチケットセンター https://www.superkids.co.jp/ticket/

・ローソンチケット

(京都公演のみ)

呉竹文化センター TEL 075-603-2463(9:00～17:00 火曜休館)

(名古屋公演のみ)

アイ・チケット(クラシック名古屋) TEL 0570-00-5310(11:00～16:00 土日祝休業)









【ズーラシアンブラスとは】

指揮者のオカピをはじめ、演奏するのは全て希少動物という金管五重奏「ズーラシアンブラス」。クラシック音楽における絵本のような役割ができれば…と2000年に誕生しました。2010年には「横浜観光コンベンション特別功労賞」を、2011年には「キッズデザイン賞」において最優秀賞(経済産業大臣賞)を、2023年には「日本管打・吹奏楽アカデミー賞(演奏部門)」を受賞しました。2014年にはコンサートの取組が高く評価され、株式会社スーパーキッズは経済産業省より「がんばる中小企業・小規模事業者300社」に選定されました。また2024年度には高校音楽の教科書に掲載。多数のCD、DVDのみならず、楽譜もリリースし、金管アンサンブル界の裾野を広げています。





ズーラシアンブラス





弦うさぎベス





「弦うさぎ」(うさぎの弦楽四重奏)「サキソフォックス」(キツネのサックス四重奏)といった動物の仲間たちと行う、親子のためのコンサート「音楽の絵本」は、全国各地のホールで話題となり、海外公演も含め年間約150を数えます。2011年にはオーケストラ「ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団」を結成。これまでのコンサートから更に一歩踏み出し、慣れ親しんだ音楽をより交響的に紡ぐ「シンフォニック童謡」をテーマに展開。子どもたちのクラシック音楽への興味を一層高めています。

「ズーラシアンブラス」は、これからも音楽の素晴らしさを知る糸口を提供していきたいと思っています。