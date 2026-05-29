一般社団法人EX Gravity(所在地：東京都中央区、理事長：白坂 成功)は、2026年7月21日(火)に開催する展示イベント「重力の異なる暮らしをデザインする展(Designing Life Without Gravity)」について、出展作品12点と各クリエイターのラインナップを公開いたしました。あわせて、開催会場および開催時間が確定しましたので、第2弾としてお知らせいたします。





重力の異なる暮らしをデザインする展(Designing Life Without Gravity)





本展は、私たちが日常的に前提としている「重力」という制約をあえて取り外し、人間の文化や暮らしがどのように再設計され得るのかを探る、思考実験型の展示です。今回、建築・プロダクト・研究・アートなど多様な領域から12組のクリエイターが集結し、ヘアスタイルや衣服、食、住、儀礼といった人間の営みが「重力に支えられてきた」ことを浮かび上がらせる作品が一堂に会します。









【開催概要】

イベント名： 重力の異なる暮らしをデザインする展

(Designing Life Without Gravity)

日時 ： 2026年7月21日(火)16:00 - 20:00

会場 ： オルクドール・サロンAOYAMA 12F

東京都港区南青山三丁目1番34号 3rd MINAMI AOYAMA 12F

主催 ： 慶應義塾大学大学院 SDM研究科 白坂研究室

運営 ： 一般社団法人EX Gravity

URL ： https://www.gravitydesign.jp/





SPACE WEDDING ARCHITECTURE(Enomoto Remi)

AMAZ(Yamashita Kosei)

低重力環境における「食の豊かさ」をデザインする(Uchida Shu)

ルナグラス(Ono Takuya)

LUNAR CHAIR(Itasaka Satoshi)





【出展作品・クリエイター ラインナップ】(12作品／敬称略)

■SPACE WEDDING ARCHITECTURE ／ 榎本 麗美(Enomoto Remi)

宇宙空間での結婚式を想定した建築・体験設計





■ルナグラス ／ 大野 琢也(Ono Takuya)

月面における人工重力環境を構想する建築





■LUNAR CHAIR ／ 板坂 諭(Itasaka Satoshi)

低重力環境のために再設計された椅子





■無重庵 ／ 松広 航(Matsuhiro Ko)

無重力空間における茶室の建築的試み





■AMAZ ／ 山下 紘生(Yamashita Kosei)

ISS実験装置を題材とした作品





■Space shower wipes ／ 山下 紘生(Yamashita Kosei)

宇宙環境における身体ケアをテーマとしたプロダクト





■The cup of space ／ 東大先端研AAD 宇宙デザインチーム

無重力環境のためのコップのデザイン





■The Taste of Gravity ／ 板垣 香織(Itagaki Kaori)

重力と味覚の関係をテーマとした作品





■低重力環境における「食の豊かさ」をデザインする ／ 内田 柊(Uchida Shu)

低重力下での食体験を再構築する研究





■3Dクリノスタット オンチップ細胞培養デバイス ／ 西方 洸太郎(Nishikata Kotaro)

模擬微小重力環境を再現する細胞培養デバイス





■Space Wonderlust ／ 高野 峯羽(Kono Mineha)

2段式のサブオービタル宇宙往還機のコンセプト作品





■低重力の暮らし ／ 藤井 賢二(Fujii Kenji)

重力の異なる暮らしを設計した作品





※各作品の詳細・画像は公式サイト( https://www.gravitydesign.jp/ )にて順次公開いたします。









【本展について】

近年、NASAによるアルテミス計画をはじめ、人類の月面探査・滞在計画が再び本格化しています。宇宙はもはや特別な場所ではなく、「人が暮らす場所」として現実味を帯びつつあります。





これまで宇宙開発では、無重力という極限環境を想定することで新たな技術が生まれ、フリーズドライ食品のように地上の生活文化にも還元されてきました。本展では、この「宇宙的視点」を技術領域から文化・ライフスタイルへと拡張し、あえて“無重力の暮らし”をデザインすることで、地上の生活の前提を問い直します。





無重力環境を前提に髪型、服装、ダンス、祝祭などをデザインすることで、人間の営みがいかに重力に制約されていたかを可視化する――それは宇宙生活の提案ではなく、地上の暮らしを再考し、「暮らしをデザインする」とは何かを問い直す思考実験です。









【EX Gravityについて】

一般社団法人EX Gravity(エックスグラビティ)は、未来の宇宙環境における人間の生活体験の質(QOL／QOE)向上を目的に設立された非営利法人です。宇宙旅行や宇宙滞在が現実的になる2040年代以降を見据え、無重力環境や閉鎖空間といった特殊な条件下でも、人が快適で創造的に過ごせる「宇宙での暮らし方・体験の在り方」を探求しています。人間中心設計と体験デザインの視点から、宇宙空間における新しい文化や価値の創出を目指しています。





名称 ： 一般社団法人EX Gravity

代表 ： 理事長 白坂 成功

所在地： 東京都中央区築地5-3-3

URL ： https://www.exgravity.org/









【お問い合わせ先】

重力の異なる暮らしをデザインする展 事務局

担当 ： 内山(株式会社たきコーポレーション)

Email： info@exgravity.org