アニメ・マンガ・キャラクターを活用した優れた企業コラボを顕彰する「アニものづくりアワード」(主催：アニものづくりアワード実行委員会、共催：京都国際マンガ・アニメフェア2026実行委員会、KYOTO CMEX 実行委員会)は、食品関連事業者等を対象とした全国5都市(東京・京都・名古屋・札幌・福岡)での「開催説明会キャラバン」の申し込み受付を2026年5月29日(金)より開始しました。





本取り組みは、農林水産省の支援を受け、日本発のコンテンツ(アニメ、マンガ、キャラクター等)と海外市場を目指す食品関連事業者との連携をサポートするものです。

現在、農林水産省を中心に政府は、農林水産物・食品の更なる輸出拡大を目指しており、日本食・食文化の魅力を海外へ発信するため、アニメ等のコンテンツといった日本の強みを活かした効果的なプロモーションを推進しています。

具体的には、当アワード特別賞「日本食海外普及コラボ特別賞」の新設および同部門の作品募集を5月11日(月)より開始したほか、コンテンツ活用方法を学べる「開催説明会キャラバン」や、「海外食品コラボ実践集中講座」を実施いたします。





アニものづくりアワード特別企画「日本食海外普及コラボ」サポートプロジェクト公式ビジュアル









【事業内容 その1】

『アニものづくりアワード』特別賞「日本食海外普及コラボ特別賞」新設・作品募集

当アワードにおいて、新たに「日本食海外普及コラボ特別賞」を設置し、エントリー受付を開始いたしました。日本のIPコンテンツを活用し、日本の食品・食文化を海外に輸出・普及した事例が応募可能です。





＜応募要項＞

応募対象：海外の消費者へ向けた、日本の農林水産物や食文化に関連する食品・加工食品・調味料等の普及を目的とした、日本発のIPコンテンツやオリジナルキャラクター等を活用した商品コラボ、広告プロモーションのうち、優れた事例。





募集期間 ：2026年5月11日(月)～6月30日(火)

表彰式日程：2026年9月19日(土)又は20日(日)

表彰式会場：「京都国際マンガ・アニメフェア2026」会場内





＜選考委員＞

本特別賞の審査にあたり、エンタテイメントやライセンスビジネス、食に関する専門家の方々を選考委員として着任していただきました。





夏野 剛氏(近畿大学 情報学研究所長 特別招聘教授、株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役社長 CEO)

陸川 和男氏(キャラクター・データバンク代表取締役社長、一般社団法人キャラクターブランド・ライセンス協会 専務理事)

中山 淳雄氏(エンタメ社会学者)

松田 あずさ氏(SPJA VP of Business Development)

郡司 ちほ氏(フードコーディネーター)

(敬称略・順不同)









【事業内容 その2】

全国5都市「開催説明会キャラバン」の実施(6月中旬～下旬)

食品関連事業者等を対象として、本事業への関心を高め、コンテンツ活用の第一歩を後押しするため、全国5都市で説明会を開催します。説明会では「アニものづくりアワード」特別賞への応募方法や、キャラクター・アニメ等のコンテンツを活用したプロモーション等に関する入門セミナーも実施いたします。





＜開催概要＞

開催地 ：東京、京都、名古屋、札幌、福岡

主な説明内容：・「日本食海外普及コラボ特別賞」の概要・応募方法・規約説明

・キャラクター・アニメ等のコンテンツを活用した

プロモーション等に関する入門セミナー

・後述の「海外食品コラボ実践集中講座」の説明及び募集

対象 ：既に取り組み中、または今後コンテンツ活用を検討したい

食品関連事業者、地元メディア、食品関連業界団体等

参加費 ：無料





参加を希望される企業・団体は以下より申込みをお願いいたします。(事前申込制)





「開催説明会キャラバン」の詳細については特設サイトも合わせてご確認ください。

URL： https://jfcollabo.animono.jp/





申し込み期間：2026年5月29日(金)～6月19日(金)









【事業内容 その3】

コンテンツコラボの実践をサポートする充実した講座プログラムとフォローアップ

次年度以降の、実際に食品事業者がコンテンツを活用した海外輸出やコラボにチャレンジできるよう、実践的なプログラムを用意しています。





(1) 「海外食品コラボ実践集中講座」(7月、10～11月の計2回 / 定員50名・団体程度)

ライセンスビジネス業務の実務家、リーガルの専門家、コラボ・プロモーションの専門家を招き、海外事例を踏まえた、実践的で専門性の高い集中講座を行います。限られた人数による集中講座のため、コラボを実施する意向の高い食品関連事業者を対象に実施します。





開催形式：オンライン

対象 ：「開催説明会キャラバン」参加者で、アンケートをもとに

着手意向の高い食品関連事業者を選定

参加費 ：無料

定員 ：50名・団体程度





(2) オンラインフォローアップ相談会(8月中旬～翌年2月末 / 月1回実施)

上記「海外食品コラボ実践集中講座」受講者を対象に、個別相談会をオンラインで実施します(30分×8コマ程度)。実際に海外輸出用の食品コラボ等が実践できるよう、課題解決の伴走支援をします。









【アニものづくりアワードとは？】

近年、アニメ作品の国民的大ヒットや、幅広い世代でのアニメファンの増加により、これまでアニメとは直接関係のなかった企業や法人がアニメとコラボレーションする機会が増え、注目を集めています。自動車、食品飲料メーカー、流通、ARやVRなど最新テクノロジーを持つベンチャー、伝統工芸など幅広い業種でアニメとのコラボレーションが行われたり、聖地巡礼といわれるアニメを媒介としたコンテンツツーリズムを積極的に企画する団体が増えているなど、様々な事例が生まれています。『アニものづくりアワード』は、こうした中から優秀作品を表彰することで、企業・団体の取り組みを広く世に伝え、よりクオリティの高いコラボコンテンツを増やしていくことを目的に、2017年に設立されました。アニメ文化との繋がりも深く、伝統産業から先端産業まで多くのものづくり企業が集まる京都市から、全国、世界へ「アニものづくり」を発信していきます。









【用語：アニものづくり】

アニメを中心としたコンテンツを活用して「ものづくり」や「コトづくり」を行う、新しいムーブメントが盛り上がりを見せています。『アニものづくり』は、日本の強みである「アニメ」と「ものづくり」や「コトづくり」の組み合わせによって生まれる、新たなビジネス価値、技術、文化、プロダクト、サービスのことを指します。





アニものづくりアワード2026ロゴ









【本件に関する一般の方からのお問い合わせ先】

◆アニものづくりアワード実行委員会(事務局：株式会社アニメビジネスクリエイト内)

電子メール： jfcollabo@animono.jp





応募詳細は『アニものづくりアワード』公式サイトへ→ https://animono.jp