ホテルグリーンプラザ白馬（長野県北安曇郡小谷村）は、2026年夏休み期間に体験型イベント「コルチナワンダーヴィレッジ」を開催いたします。 標高約900mの涼しい高原に位置する当ホテルでは、自然とふれあいながら楽しめる“体験型リゾートステイ”を提供し、ご宿泊と多彩な体験を一体的にお楽しみいただけます。

スキー場のゲレンデが“遊びのワンダーランド”に

「コルチナワンダーヴィレッジ」は、冬は多くの来場者で賑わう白馬コルチナスキー場の広大なゲレンデを活用し、アクティビティが楽しめる夏限定の体験フィールドとして展開します。 ホテル館内にとどまらず屋外へと広がる多彩なプログラムをご用意。森や水辺での自然体験やアクティビティに加え、館内では縁日や科学実験教室、ホテルスタッフ体験なども楽しめます。

夏の体験プログラム～コルチナワンダーヴィレッジ～

開催期間：2026年7月18日～8月30日

【約50種の体験が集結！滞在型で楽しむコルチナの夏】

▼アクティブに遊ぶ 引き馬体験／犀川ラフティング／熱気球係留体験／SUPレンタル ほか

▼自然で遊ぶ ネイチャーカヌー／クワガタカブトムシ採集ガイド／ホタルウォッチングナイトアドベンチャー ほか

▼ホテルで遊ぶ 朝ヨガ／宝石探し／ホテルスタッフ体験／科学実験教室／工作体験 ほか

体験プログラムのほか、下記イベントも予定しています。 ・コルチナ抽選会 開催予定：8/1～8/4 21:00～ ・小谷太鼓 開催予定：8/5～8/7 21:00～ ・コルチナ花火 開催予定：8/8～8/15 21:10～ 【ご案内】 ・体験プログラムは有料(ポイントチケット制)です。ポイントチケットはフロントで販売いたします。 ・プログラムにより実施日が異なります(一部事前予約制)。最新の情報は公式サイトをご確認ください。 ▼詳細はこちら(公式サイト) https://www.hgp.co.jp/hakuba/specialcontents/summer/?utm_source=atpress&utm_medium=release&utm_campaign=Z01SMMR&utm_id=2026plan

■夏の体験を満喫するおすすめ宿泊プラン

【プラン名】絶景＆体験！夏休みプラン★選べるゴンドラチケット＆2,000円分の体験ポイント付き！(1泊2食) 体験プログラムと、白馬・小谷エリアの人気ゴンドラ・リフトがセットになったお得な宿泊プランです。 【プラン特典】 ・体験ポイント（大人2,000円分） ・選べる4大ゴンドラ・リフト往復チケット付き（1泊につき1枚／大人・小人のみ） いずれか1施設のチケット付き ※大人：通常 2,900～4,000円相当 白馬岩岳マウンテンリゾート／栂池パノラマウェイ／八方アルペンライン／白馬五竜テレキャビン ・手持ち花火プレゼント(有料のお子様限定) ■ご宿泊対象期間 2026年7月18日～8月29日 ■ご宿泊料金 大人1名様 14,900円（税込）～ ※和洋室5名様利用時 ※小学生：大人料金の70％、幼児（3～6歳）：48％、乳幼児（0～2歳）：無料 ※別途、入湯税100円・宿泊税200円

ご予約は公式予約サイトがお得！

ホテルグリーンプラザWEB予約会員にご登録＆ご予約で通常料金より5％OFF！ ご予約はこちら https://rsv.hgp.co.jp/booking/result?code=0c3f6cb81711fde7785b58bdc2200c0d&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=1CFH%2C1CCA&search_type=undated&utm_source=atpress&utm_medium=release&utm_campaign=Z01SMMR&utm_id=2026plan

■ホテルグリーンプラザ白馬について

ホテルグリーンプラザ白馬は、北アルプスの雄大な自然に囲まれたリゾートホテルです。旬の食材を活かした「旬彩信州ディナービュッフェ」、地下1,221mから湧き出る自家源泉の温泉、サウナなど、滞在をゆったり楽しめる施設を完備しています。また、森の中のアスレチック「コルチナ・アドベンチャーランド」や四季折々の花が楽しめるガーデンなど、ファミリーからグループまで幅広くご利用いただいています。白馬の自然と調和した環境の中で、思い出に残るリゾートステイをお届けします。

【ホテルグリーンプラザ白馬】 住所 ：〒399-9422 長野県北安曇郡小谷村千国乙12860-1 電話予約 ：0570-097-489（10時～18時） 館内施設 ：レストラン、大浴場（内湯、サウナ、展望岩風呂 等）、売店、駐車場（1,100台／無料） アクセス ：南小谷駅より送迎バス約20分(4月～11月要WEB予約)／上信越道 長野IC オリンピック道路 R148号経由90分 公式サイト：https://www.hgp.co.jp/hakuba/ Instagram： https://www.instagram.com/hakubacortina/ （白馬コルチナリゾート公式）