淡路島にあるハローキティの施設、メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」では、夏の海をイメージさせる爽やかなデザートを中心に、ハローキティのかわいい装飾を施した『ハローキティのマーメイドアフタヌーンティー』を6月1日（月）より提供いたします。 URL：https://awaji-resort.com/hellokittysmile/

新作の『ハローキティのマーメイドアフタヌーンティー』では、透き通るブルーが美しい「ブルーゼリー」やすっきりとした甘さの「ヨーグルトロールケーキ」、甘くクリーミーな香りとトロピカルな風味が特徴の「ココナッツケーキ」をはじめ、セイボリーには爽やかな香りが広がる「ジェノベーゼの冷製パスタ」など、シェフが心を込めて仕上げた10種のスイーツをご用意。ハローキティの最中や貝殻を模したチョコレートをトッピングし、彩りも華やかでかわいいアフタヌーンティーです。 ハローキティの世界感が広がる店内で、爽やかな夏のティータイムをご堪能ください。

■『ハローキティのマーメイドアフタヌーンティー』 概要

提供期間： 6月1日（月）～9月30日（水） 提供時間： 11：00～19：00（L.O 18：30） 内容： シェフが腕によりをかけて仕上げた10種のスイーツをラインナップ ＜上段＞ブルーゼリー／ヨーグルトロールケーキ／貝殻チョコレート／ハローキティ 最中 ＜中段＞ココナッツケーキ／ミニカヌレ／マカロン ＜下段＞ジェノベーゼ冷製パスタ ハローキティ最中添え／はちみつとチーズのミニタルト ＜外付け＞フルーツポンチ 料金： 6,000円（税込）※ドリンク2杯付き ※別途HELLO KITTY SMILE入場料が必要 場所： HELLO KITTY SMILE レストラン玉手箱（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1） お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

＜HELLO KITTY SMILEとは＞

メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」は、竜宮城をテーマに、乙姫の衣装を着たハローキティが住む 海中世界を表現したメディアアートと、レストラン＆カフェなどを併設する「食」「学び」「体験」を融合させた屋内型複合 施設。本施設は、3月14日よりリニューアルオープンし、『誰もが主役になれる魔法の竜宮城』をコンセプトに、ハロー キティの世界観をより体験できるフォトスポットを新設・拡充。乙姫や人魚姿をしたハローキティのぬいぐるみに囲まれたフォトルーム「OTOHIME ROOM」等を設置し、館内各所に“ハローキティで満たされた”没入空間を散りばめ、来場者が作品世界に包み込まれるようなひとときを提供いたします。 ※詳細はHP（https://awaji-resort.com/hellokittysmile/）よりご覧いただけます

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/