株式会社ケテル（所在地：東京都渋谷区、共同代表：岩渕、丸本 URL：https://ketel.tokyo）は、2026年6月6日（土）に豊洲PITにて開催する、女性アイドルライブイベント「LadySteady×かわいいにむちゅ♡ supported by My-th」にて、特別企画『かわいいにむちゅ♡トーク』を実施いたします。

現在の女性アイドルシーンを代表する人気グループが集結

本イベントには、ライブシーンのみならずSNS・ファッション・カルチャー領域でも高い支持を集める、現在の女性アイドルシーンを代表する人気グループが集結。 本企画では、推しコスメや「かわいい論」など、とにかく「かわいい」をつめこんだスペシャルトーク企画を実施。 MCには佐藤ノアを迎え、各グループ選抜メンバーによる、この日だけのスペシャル企画をお届け。 さらに、本企画の模様の一部は後日地上波放送も予定しております。 ライブパフォーマンスに加え、イベントならではの特別企画をぜひお楽しみください。

■企画タイトル：かわいいにむちゅ♡トーク

【かわいいにむちゅ♡トーク①】 13:00～13:20 藍沢 未羽(限りなく白く) 清水 玲衣(selfish) 瀬乃 ひより(AsIs) 来海 とい(ハルニシオン) 廣川 かのん(なみだ色の消しごむ) 谷 乃愛(タイトル未定) もな(ファントムシータ) 金澤 亜美(僕が見たかった青空) 【かわいいにむちゅ♡トーク②】 16:45～17:05 古瀬 にこあ(Lv.♡Charm) 炎谷 莉奈(夜光性アミューズ) 澪川 舞香(fav me) 津代 美月(JamsCollection) 姫宮 ゆか(AVAM) 桜 ひなの(いぎなり東北産) 環 やね(きゅるりんってしてみて) MC：佐藤ノア ※ステージ上での収録となります。 ※出演メンバーは変更となる場合がございます。

イベント概要

■イベント概要 イベント名：LadySteady×かわいいにむちゅ♡ 日程：2026年6月6日（土） 会場：豊洲PIT 住所：東京都江東区豊洲6丁目1-23 時間：OPEN 12:05 / START 13:00 ■チケット情報 前方エリア：\12,000 / 一般：\6,000 ※別途1ドリンク代 販売URL： https://user.my-th.jp/tickets/event/ladysteady_kawaii_ni_muchu_20260606 ■出演者（フライヤー左上より順） ・僕が見たかった青空 ・いぎなり東北産 ・きゅるりんってしてみて ・ファントムシータ ・AVAM ・Jams Collection ・fav me ・タイトル未定 ・夜光性アミューズ ・ハルニシオン ・なみだ色の消しごむ ・AsIs ・selfish ・限りなく白く ・Lv.♡Charm ・佐藤ノア(MC) ■主催 株式会社ケテル ■特別協力 メ～テレ

【主催】：株式会社ケテルについて

トレンドを創出・発信するクリエイター・俳優、アイドルを有するコンテンツ事業と、若年層のインサイトを熟知・活用する広告代理事業から成るコンテンツカンパニーです。 業務領域は幅広く、TVや舞台で活躍する俳優のマネジメント、国内有名企業のプロモーション企画運営から、LadySteadyなどを筆頭にイベント運営まで多岐にわたります。 株式会社ケテルは今後も、ライブとメディアを横断した新たなエンターテインメント体験の創出を目指し、イベントの企画・運営を行ってまいります。

【お知らせ】

株式会社ケテルは一緒に『夢中を仕事に』する仲間を募集中です！ 詳細は下記URLから参照してください。 https://www.wantedly.com/companies/company_5070479